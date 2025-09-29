鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 奢華程度令人嘆為觀止

鄺潔楹仙女造型出席哥哥峇里島婚禮 放煙花、賓客共舞奢華度令人嘆為觀止

鄺潔楹（Judy）出生於富裕家庭，與家人同住大埔淺月灣2千呎獨立屋，不過並冇依靠家人，反而積極發展自己事業。模特兒出身嘅鄺潔楹「邦民女」形象深入民心，及後加入TVB主持《3日2夜》等多個旅遊節目受到注目，又被安排出演《新四十二章》、《羅密歐與祝英台》及《新聞女王》等劇集；亦有創立自家曲奇品牌、投資健身室，以及開創專為嬌小女生而設嘅服裝系列。近日，鄺潔楹於社交平台分享親哥哥喺峇里島舉行嘅盛大婚禮影片，婚禮極具氣派，奢華度令人嘆為觀止。

從鄺潔楹分享嘅影片中見到，記錄一對新人嘅父母感動落淚、岳父親手將新娘交畀新郎嘅畫面。另外，婚禮上亦有放煙花及賓客共舞及高歌環節，濃罩住浪漫情懷。唔少網民都留言表示羨慕，指婚禮奢華得如真人騷一樣：「老一輩又開心，後生嘅又現玩得開心，真係好！」、 「婚禮搞到好似出show咁，一定好開心」、「最緊要新人同親友都玩得開心~」、「夜繽紛婚禮」等等。鄺潔楹又Po出湖水綠長裙造型美照，陳自瑤、蔡潔都有留言大讚鄺潔楹，蔡潔更用「仙女」形容鄺潔楹，亦有網民留言叫鄺潔楹都係時候結婚。

