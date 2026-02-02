鄺玲玲美出新高度！以剛柔並濟的率性造型亮相Calvin Klein最新廣告

鄺玲玲 Calvin Klein

鄺玲玲正式成為Calvin Klein 2026春季內衣系列的亞洲區代言人！品牌今日推出全新宣傳活動，由知名攝影師任海華掌鏡，聯手影像製作人AJ DUAN共同打造，捕捉到玲玲那份毫不做作的自信與魅力。她以剛柔並濟的姿態詮釋經典的感官極簡風格，完美平衡力量與柔軟，散發出現代女性的自在率性。

鄺玲玲 Calvin Klein

在這波系列中，玲玲演繹幾種鮮明對比的造型，其中一組造型，融入90年代復古元素，以Horizon牛仔恤衫，內搭CK Graphic無鋼圈內衣與低腰內褲，以及低腰寬鬆牛仔褲，呈現出隨性又帥氣的層次感！

鄺玲玲 Calvin Klein

另一組造型則添加了春日輕盈的氣息，身穿Cherry Blossom花卉圖案三角內衣及比基尼內褲，搭配低腰寬鬆針織CK牛仔褲，花朵的細膩與牛仔的不羈碰撞出獨特火花 ，展現出優雅卻不失個性的美感。

鄺玲玲 Calvin Klein

全新2026春季系列已於亞洲各地Calvin Klein專門店及官方線上商城正式上架，粉絲們切勿錯過！

鄺玲玲 Calvin Klein

鄺玲玲 Calvin Klein

