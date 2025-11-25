鄺玲玲粉絲見面會唱《半斤八両》？不只顏值高，反差萌GL女神可鹽可甜魅力超圈粉

鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，日前在澳門舉行粉絲見面會。偶像們都有特意為粉絲準備表演，有聽過鄺玲玲唱謝安琪的《囍帖街》，也不及她唱《半斤八両》令人意外。鄺玲玲一開口唱「我哋呢班打工仔」，表情與動作都好鬼馬、好投入，令觀眾都覺得「好正」，這反差萌魅力大圈粉！（Threads影片連結）

這位泰國近年火紅的「GL女神」鄺玲玲，是香港土生土長的女生，在17歲時才到泰國升學，去年憑泰劇《我們的秘密》，火速爆紅，與Orm Kornnaphat成為「泰國GL界神顏CP」。這次她們二人就到澳門與粉絲見面，更大唱港式貼地歌曲《半斤八両》。看到玲玲穿起小洋裝像公主一樣，卻唱著有點「麻甩」的打工仔心聲歌曲，這反差萌魅力在網上瞬間圈粉。

還未認識鄺玲玲嗎？鄺玲玲在1995年5月11日出生，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。擁有混血五官深邃顏值的她，自小在香港生活，說得一口流利廣東話，在17歲才到泰國升學，曾經因為泰文不夠好而在學業上面對很大困難。2018年，外型亮麗的鄺玲玲參選孔敬小姐，並獲得冠軍。一直喜歡演藝工作的她，也一步一步往演員的方向發展，在參加泰國第3電視台的試鏡後，也順利成為電視台藝人。鄺玲玲去年因為泰國女女GL劇《我們的秘密》而爆紅，也有在生日時到香港舉行粉絲見面會，衣錦還鄉。

這位當紅偶像也有追星時刻，鄺玲玲曾分享自己很喜歡佘詩曼，而阿佘也有在訪問中邀請她一起吃飯，讓鄺玲玲很開心，「好想即刻返香港。」阿佘也有以泰文跟鄺玲玲唱生日歌，讓她喜出望外。

