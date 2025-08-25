鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了

鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！

鄺玲玲同款Dior手袋1. D-Dream 手袋

以黑色羊皮精製，點綴醒目藤格紋縫線增添立體感。內設拉鏈隔層，配備兩個側面口袋，金色飾面CD標誌磁石翻蓋設計，輕鬆收納日常必需品，展現奢華實用兼備的風格。

（官方圖片）

鄺玲玲同款Dior手袋2. Grand Tour Multipocket

靈感源自Dior經典旅行主題，採用Monogram帆布與小牛皮混搭，設多個口袋，收納手機、卡片及零錢，肩帶可調節，輕鬆轉換肩背或手提，街頭與晚宴皆宜，超實用又時尚！

（官方圖片）

鄺玲玲同款Dior手袋3. D-Motion 水桶袋

以流線型設計亮相，選用象牙色羊皮製成，內含拉鏈口袋與卡槽，輕巧體積適合日常，鄺玲玲常以此搭配牛仔Look，圈粉無數。

（官方圖片）

