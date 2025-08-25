拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了
鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！
鄺玲玲同款Dior手袋1. D-Dream 手袋
以黑色羊皮精製，點綴醒目藤格紋縫線增添立體感。內設拉鏈隔層，配備兩個側面口袋，金色飾面CD標誌磁石翻蓋設計，輕鬆收納日常必需品，展現奢華實用兼備的風格。
鄺玲玲同款Dior手袋2. Grand Tour Multipocket
靈感源自Dior經典旅行主題，採用Monogram帆布與小牛皮混搭，設多個口袋，收納手機、卡片及零錢，肩帶可調節，輕鬆轉換肩背或手提，街頭與晚宴皆宜，超實用又時尚！
鄺玲玲同款Dior手袋3. D-Motion 水桶袋
以流線型設計亮相，選用象牙色羊皮製成，內含拉鏈口袋與卡槽，輕巧體積適合日常，鄺玲玲常以此搭配牛仔Look，圈粉無數。
潮流時尚：
「靜奢迷」The Row以外極簡時尚之選：Kapok自家女裝品牌Future Classics早秋系列亮相，從牛仔套裝到手袋都極簡精緻
60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
