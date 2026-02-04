混血神顏鄺玲玲、曬CK內衣照大秀馬甲線，辣出新高度！運動內衣這樣穿高級又時髦

（圖／品牌提供、鄺玲玲IG）

擁有混血神顏的新生代話題女星－鄺玲玲，在鏡頭前能帥、能柔，社群上又自帶親和力，最近她更解鎖兩種截然不同的風格！不只幫Calvin Klein 拍攝全新亞洲區形象廣告，還以DIOR 品牌大使身分在社群曬出新款Book Tote包，優雅氣質飆滿分，完美示範風格切換。

（圖／鄺玲玲IG）

在 Calvin Klein 的最新宣傳中，鄺玲玲換上品牌標誌性的內衣系列，整體氛圍卻完全不流於性感套路。畫面聚焦的是她自然流露的自信神采，而不是刻意營造的姿態。那種剛柔並濟的氣質，反而更貼近Calvin Klein一貫的感官極簡主義—簡單、直接，但很有力量。

（圖／品牌提供）

這次她為2026年春季系列演繹兩套風格鮮明的造型。第一套偏向90年代的率性街頭感：CK Graphic 無鋼圈內衣與低腰內褲外，隨性披上一件Horizon丹寧恤衫，下身搭配低腰寬鬆丹寧褲。整體比例刻意放鬆，沒有過多修飾，卻讓人感覺「這就是她本來的樣子」。這種看似毫不費力的穿法，反而是最難複製的時尚態度。

（圖／品牌提供）

另一套造型則明顯轉向春日氛圍。Cherry Blossom三角內衣與比基尼內褲的花卉圖案，柔和又不甜膩，搭配低腰寬鬆的針刺CK丹寧褲，讓浪漫與不羈在同一套造型中並存。

（圖／品牌提供）

除了上述兩套主打造型，鄺玲玲其實還默默示範了「日常最好用」的兩套素面百搭內衣造型。一套是灰色運動內衣套裝，線條乾淨、沒有多餘裝飾，卻因為剪裁貼合而顯得俐落有精神。另一套則是黑色無袖背心內衣搭配三分褲，外罩一件皮衣，立刻切換成率性高級模式，從居家、外出一路銜接到街頭造型，既實用又有態度。

（圖／品牌提供）

鏡頭之外，鄺玲玲在社群平台的時尚選擇同樣引起討論。身為DIOR全球品牌大使的她，近期曬出全新DIOR Book Tote包款，精細刺繡細節一出現，立刻成為視線焦點。Book Tote 向來以實用容量與高辨識度設計著稱，而這款新作在工藝與圖案上更顯細膩，搭配她日常穿搭時毫不費力，卻自然流露出高級感。

（圖／鄺玲玲IG）

