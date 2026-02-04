Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

鄺玲玲Calvin Klein廣告登場，有被這位「CK女孩」辣到嗎？

「泰國GL女神」鄺玲玲的Calvin Klein廣告亮相！穿起招牌的灰色內衣，搭配2026春季的皮褸以及黑色牛仔褲，又帥又辣，都要被她迷住了！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

鄺玲玲要成為Calvin Klein女孩了，把身型都練得超好，那腹肌都要迷死人了。她這次穿起了幾款造型，一款是招牌灰色內衣以及皮褸、黑色牛仔褲，另一款是V領Monogram內衣配搭藍色牛仔套裝，兩款既帥又辣，難怪她的「CP」Orm也讚好。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

想要在新年換上火辣內衣嗎？來來來，來看鄺玲玲同款CK內衣以及同款牛仔套裝吧！

按此到Calvin Klein官網

CK Graphic Hipster Panty $290

SHOP NOW

CK Graphic Hipster Panty $290

Lightly Lined Bralette - Graphic Monogram Microfibre Stretch $590

SHOP NOW

Lightly Lined Bralette - Graphic Monogram Microfibre Stretch $590

Denim Workwear Jacket $1,512；原價：$1,890

SHOP NOW

Denim Workwear Jacket $1,512；原價：$1,890

High Rise Taper Jeans $1,190

SHOP NOW

High Rise Taper Jeans $1,190

90's Straight Jeans $1,690

SHOP NOW

90's Straight Jeans $1,690

