鄺玲玲Calvin Klein廣告登場，有被這位「CK女孩」辣到嗎？

「泰國GL女神」鄺玲玲的Calvin Klein廣告亮相！穿起招牌的灰色內衣，搭配2026春季的皮褸以及黑色牛仔褲，又帥又辣，都要被她迷住了！
鄺玲玲要成為Calvin Klein女孩了，把身型都練得超好，那腹肌都要迷死人了。她這次穿起了幾款造型，一款是招牌灰色內衣以及皮褸、黑色牛仔褲，另一款是V領Monogram內衣配搭藍色牛仔套裝，兩款既帥又辣，難怪她的「CP」Orm也讚好。
想要在新年換上火辣內衣嗎？來來來，來看鄺玲玲同款CK內衣以及同款牛仔套裝吧！
CK Graphic Hipster Panty $290
Lightly Lined Bralette - Graphic Monogram Microfibre Stretch $590
Denim Workwear Jacket $1,512；原價：$1,890
High Rise Taper Jeans $1,190
90's Straight Jeans $1,690
伊朗媒體：當局在中部反政府抗議活動中逮捕139名外國人
（法新社德黑蘭3日電） 伊朗當地媒體今天報導，伊朗當局近日在國內中部地區的反政府抗議活動中，逮捕了139名外籍人士。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述雅茲德市（Yazd）警方首長的說法報導，被捕者參與「組織、煽動及指揮暴力行動，且在部分案例中，與境外網絡有所聯繫」。
孫玉菡轉軚指地盤吸煙擬改為定額罰款 3 千｜去年 12 月零售升 6.6%｜彭羚 57 歲生日上載運動短片獲好友祝福｜2 月 4 日・Yahoo 早報
政府計劃修例規定建築地盤全面禁煙，早前建議違例吸煙者最高可被罰款 15 萬元，引起業界關注。勞工及福利局局長孫玉菡昨日（3 日）表示，留意到前線工友意見及相關憂慮，正研究將罰則改為定額罰款 3000 元，與現行吸煙相關法例的罰款水平一致。
湯水食譜│太子參麥冬蘋果水 祛濕健脾趕疲倦
春天濕重，太子參煲湯補而不燥，益氣健脾，止咳潤肺，還可增強抵抗力，在春天加上麥冬蘋果來煲太子參麥冬蘋果水，祛濕健脾趕疲倦，配上蘋果還可清潤得來又酸酸甜甜容易入口，如果想用來煲湯，加點瘦肉來煲1.5小時便可，即睇如何製作太子參麥冬蘋果水：
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
達史迪根轉會即傷 拿高士文：難以置信的殘酷
【Now Sports】達史迪根確是諸事不順，失意於巴塞隆拿後轉投基朗拿不久即受傷，幸德國國家隊主帥拿高士文雪中送炭，指大夥兒都支持他。達史迪根（Marc-Andre Ter Stegen）為了爭取參加世界盃，上月毅然以借將身份由上陣機會不多的巴塞隆拿，轉投基朗拿，豈料在上周末第2次代表基朗拿出賽即掛彩，小腿肌肉受傷，據報可能需要唞兩個月，嚴重影響出戰世界盃決賽周的機會。至少，他極可能錯過德國下月對瑞士及加納的友賽。拿高士文接受訪問時，少不免談及達史迪根：「這是難以置信的殘酷，Marc才剛復出，在走正確的路，我們一直等候他重返國家隊。現在重要是他平靜，無額外動力下療傷，我們全部人都支持他。」得到拿高士文這番話鼓勵，未知達史迪根可會眉頭稍寬？
【龍豐】豐搶價 CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $119、L'occitane玫瑰潤唇膏 $52（即日起至09/02）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，專科超微米潔顏乳 $19、Rejuveon PDRN 修護霜 $148、CeraVe SA水楊酸煥膚潔膚露 $119、Cetaphil抗炎修復乳霜 $138、格麗松馬油面霜 $55、L'occitane玫瑰潤唇膏 $52！
大S徐熙媛離世一周年，在具俊曄身上看到刻骨銘心的情深：為愛人打造紀念雕像、離開了也不離不棄的守護
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
壽司郎$12迷你漢堡扒壽司「明將化」？實試肉餅配飯 網民嘲：幾時出紅豆軍艦
香港壽司郎（Sushiro）推出全新 「迷你漢堡扒」，這款被形容為「肉餅配飯」的新品一出，隨即引爆網絡熱話。 不少食客試食後，不禁聯想起一代傳奇「明將壽司」，紛紛留言笑指壽司郎有「明將化」跡象，更有人召喚傳說中的「紅豆軍艦」回歸！
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。 近期網
換季必睇！2026最新「衣物收納大法」 做錯等於慢性毀衣！必學收納5招 解決衣櫃爆棚、讓衣物更耐穿
換季衣物收納並不是單純把衣服藏起來，而是一套有效率的流程，不僅讓衣物保持亮麗，也讓衣櫃乾淨又整潔。以下由專業衣物管理師分享的5步驟，讓你一次把衣物收納做對，以後每一次換季也都不再手忙腳亂。
百佳再度加推88折優惠，於2月7日帶來新春會員日，送上限定一天的驚喜優惠！
惠康今期有多款超值產品，包括有雀巢® DRUMSTICK®雪糕甜筒多件裝優惠價$55/2盒，平均$27.5/盒、維達 金裝3層衛生紙(10卷裝) 優惠價$55/2條，平均$27.5/條，送總值$44的維達Pro-X 3層特吸萬用廚紙 (2卷裝) 及藍色經典抽取式面紙 (6包裝)1件。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
35歲邵珮詩低調現身慈善餐舞會 美貌氣質更勝以前
現年35歲嘅邵珮詩（Veronica），2014年參選香港小姐競選，勇奪「最上鏡小姐」、「友誼小姐」及「冠軍」獎項，成為「三料冠軍」。
麥當勞魚柳包走醬變「芝士瀑布」？網民Threads熱話：店員神操作加激多車打芝士片！
麥當勞的漢堡一向都有可以自訂配料，但向來只有減少配料，如「走醬、走青瓜、走番茄」等選擇，而大家選擇自訂魚柳包，多數都是為減肥或個人口味而選擇「走醬」，近日有Threads友就選擇走醬魚柳包，卻竟然被店員加料？但加的料並非壞事，而是被狂加近十片車打芝士的魚柳包！
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？