馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
鄺玲玲與Orm「泰國GL女神」合體亮相巴黎！Dior牛仔穿搭街拍照絕對要收藏起來
Dior春夏26大騷在巴黎舉行，一眾「Dior公主」都準備就緒。其中，「泰國GL女神」鄺玲玲與Orm Kornnaphat這對「LingOrm CP」也到了巴黎現場，在街頭上穿起的Dior牛仔造型都很好看，相當effortless，一眾喜歡低調高級穿搭的朋友，絕對要把她們的穿搭照收藏起來！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Dior春夏26女裝系列於10月1日巴黎時間2:30pm（香港時間8:30pm）舉行，繼續由Jonathan Anderson帶領的Dior大騷，開騷前已有一眾品牌大使造勢。鄺玲玲與Orm Kornnaphat這對「LingOrm CP」穿起牛仔裝，在巴黎街頭上影穿搭，鄺玲玲穿起黑色上衣，再簡單地披上牛仔外套以及牛仔闊褲，重點是加條小絲巾做點綴，以及淺啡太陽眼鏡，還有Dior這陣子很受歡迎的Diorstar Hobo大手袋，散發鬆弛感氣質。
另一邊廂的Orm Kornnaphat，在機場造型以白恤衫以及牛仔褲的配搭，並拿著耐看經典的Lady Dior，不廢力氣就做到簡單時尚。相信這兩個造型都可以在日常中套用，快把她們的穿搭照變藏起來！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
名古屋近郊靚景！日本唯一雙層纜車 飛驒高山地區海拔2,000米觀星
名古屋雖然經常被日本人票選為最沉悶城市，但正因為它是中部地區的交通樞紐，反而成為探索周邊秘境的最佳起點。除了人氣景點高山老街和白川鄉合掌村，奧飛驒溫泉鄉的新穗高纜車更是隱藏版好去處。這裡有日本唯一的雙層纜車，白天可以登上海拔2,156米山頂眺望北阿爾卑斯山脈，入夜後更有期間限定的觀星活動，在標高2,000米的星空下欣賞銀河，體驗與別不同的日本山岳之旅。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
特朗普：美國政府接近與哈佛大學敲定5億美元協議
【彭博】— 美國總統特朗普周二對記者表示，其政府即將與哈佛大學敲定一項協議。Bloomberg ・ 22 小時前
迪士尼動畫《優獸大都會2》全新預告！國際樂壇天后Shakira獻唱原創歌曲《Zoo》
迪士尼超人氣動畫回歸大銀幕《優獸大都會2》今日發布全新預告片及海報，並由回歸優獸市的國際樂壇天后Shakira傾情獻唱全新原創歌曲《Zoo》。 預告片中，觀眾將首次看到全新角色以及一個隱秘的爬行動物族群。正義兔仔女警朱迪與狐狸古惑仔阿力將再次拍住上，深入優獸市全新地帶，揭發一場驚天大陰謀，他們的合作更因而受到前所未有的考驗！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
中秋減廢︱麥記薯條盒變身環保燈籠 「暴龍媽媽」親子手作：每年買燈籠有點浪費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】下周一（6日）就是中秋節，從台灣嫁來香港的「暴龍媽媽」繼去年用麥記紙袋做環保燈籠，今年再發揮創意，把麥當勞的空薯條盒加上用黃色紙摺疊製成的「薯條」和LED燈，製成獨一無二的薯條盒燈籠。小朋友更可以在燈籠中抽出「薯條」，增加趣味性。她向《Yahoo新聞》表示，小朋友喜歡的卡通人物很快就變，市售的燈籠用一、兩年就不用，倒不如與兒子一起製作，過程既有趣又有紀念價值。Yahoo新聞 ・ 1 天前
波波搶愛犬狗兜食嘢即耍冧：冇分你我啦
【on.cc東網專訊】「無綫咪神」黃婧靈（波波）天生童顏巨乳，更有一顆天真的童心。日前她在社交網上載家中玩開箱的相片，晒出28款Labubu公仔鎖匙扣，高調宣布晉升Labubu「富婆」，之後再精選深啡、天藍、淡黃及淡紫色4款Labubu，附上相同顏色的心心emo東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
宋江退伍顏值爆燈！復出劇《四手聯彈》演鋼琴天才
【on.cc東網專訊】韓國31歲男神宋江入伍前，夥拍女神金裕貞合演的浪漫愛情劇《與惡魔有約》，迷暈大批女劇迷。他於今日正式退伍，結束18個月兵役，有粉絲特地到場迎接，身穿軍服的宋江以四眼Look現身，他離開軍營時，見到在場影迷，便特地打開車窗，跟粉絲揮手，又親民東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
美AI登月計畫「缺氧」！福特執行長：資料中心、汽車廠全缺人 政府再不行動就晚了
福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 周一 (29 日) 示警，若美國無法填補 AI 基礎設施建設所需的關鍵人才缺口，其「登月式」AI 發展目標恐將受阻。鉅亨網 ・ 1 天前
十一國慶｜白韻琹字正腔圓唱國歌 謝偉俊：雖是「老兵」仍泛起興奮喜悅
今日是國慶日，特區政府在灣仔舉行升旗儀式和國慶酒會。立法會議員謝偉俊指，早上與妻子白韻琹一如以往出席升旗禮，提到白韻琹在國旗和區旗升起時，仍能字正腔圓地高聲誦唱國歌。 謝偉俊在社交網站發布兩張相片，包括他和坐在輪椅的白韻琹於金紫荊廣場合照，以及他們兩人與財政司副司長黃偉綸、中原集團主席施永青的合照，可見面露笑容的am730 ・ 14 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
58歲妮可基嫚驚傳離婚！19年恩愛婚姻「被丈夫主動斬斷」 巨額財產面臨平分
好萊塢銀色夫妻妮可基嫚與鄉村歌手凱斯厄本驚傳婚姻危機！根據外媒報導，這對結縭19年的明星夫妻已分居數月，兩人的一對女兒目前由妮可基嫚獨自照顧，為演藝圈投下震撼彈。姊妹淘 ・ 10 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》擱置重推租置！千億財赤下，為何政府臨門縮沙？
最新一份《施政報告2025》對樓市著墨不多 ，不單止購房通、600萬元以下物業印花稅減免等期望落空 ，就連早前政府自行「吹風」、多間傳媒鉅細無遺報道會重推的「租者置其屋計劃」（租置計劃），最終亦在《施政報告》中無影無蹤 ，令市場大感意外。究竟計劃為何臨門一腳被擱置 ？Yahoo 地產 ・ 1 天前
森惠子冰櫃藏女兒之謎：20年沉默的駭人真相揭露！
哎喲，日本茨城縣阿見町這地方，本來安靜得像鄉村畫報，誰知9月23日，一名75歲老婦森惠子在家屬陪同下報警，「我家冰櫃裡有屍體」！Japhub日本集合 ・ 1 天前
俄羅斯將中國「高爾夫球車」改造成遙控戰爭機器人
俄羅斯軍隊最近將中國製造的全地形車（ATV）轉換為遙控作戰平台，這一舉措是由俄羅斯東部的第36近衛混合武裝軍團 […]TechRitual ・ 3 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 22 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
GD x Oxford「818 Bloom」限量版積木亮相！小雛菊設計，寓意以花開傳遞和平訊息
G‑Dragon 的品牌 PEACEMINUSONE 與韓國積木品牌 OXFORD 合作，推出限量版雛菊積木「818 BLOOM」，以標誌性小雛菊為原型，轉化為DIY收藏套裝，並於國際和平日（9月21日) 啟動預售，寓意以花開傳遞和平訊息。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
許路兒50歲依然宛如少女！向「無齡感」美女取經身心保養，5個生活好習慣養成「逆齡」身材及顏值
50 歲許路兒美貌與身材看來如少女，「無齡感」美女的美顏習慣大公開！許路兒是台灣女星許維恩的親姊，1975 年出生的她現已 50 歲，但在社交媒體上分享的美照，看來就如少女般美得冒泡！一起來看看她的美顏習慣，一同養成「美魔女」逆生長美貌吧～Yahoo Style HK ・ 1 天前
澳洲防曬產品風波擴大 18 款產品下架涉與標榜防曬系數不符 部份香港亦有上架︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲防曬產品風波持續擴大，當地已有 18 款防曬產品因安全問題被下架。事件源於一項今年 6 月的消費者調查，發現多款熱門且價格高昂的防曬產品，實際防曬效能與包裝標示不符。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前