鄺玲玲與Orm「泰國GL女神」合體亮相巴黎！Dior牛仔穿搭街拍照絕對要收藏起來

Dior春夏26大騷在巴黎舉行，一眾「Dior公主」都準備就緒。其中，「泰國GL女神」鄺玲玲與Orm Kornnaphat這對「LingOrm CP」也到了巴黎現場，在街頭上穿起的Dior牛仔造型都很好看，相當effortless，一眾喜歡低調高級穿搭的朋友，絕對要把她們的穿搭照收藏起來！

Dior春夏26女裝系列於10月1日巴黎時間2:30pm（香港時間8:30pm）舉行，繼續由Jonathan Anderson帶領的Dior大騷，開騷前已有一眾品牌大使造勢。鄺玲玲與Orm Kornnaphat這對「LingOrm CP」穿起牛仔裝，在巴黎街頭上影穿搭，鄺玲玲穿起黑色上衣，再簡單地披上牛仔外套以及牛仔闊褲，重點是加條小絲巾做點綴，以及淺啡太陽眼鏡，還有Dior這陣子很受歡迎的Diorstar Hobo大手袋，散發鬆弛感氣質。

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

另一邊廂的Orm Kornnaphat，在機場造型以白恤衫以及牛仔褲的配搭，並拿著耐看經典的Lady Dior，不廢力氣就做到簡單時尚。相信這兩個造型都可以在日常中套用，快把她們的穿搭照變藏起來！

（官方圖片）

（官方圖片）

