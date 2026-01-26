鄺玲玲Orm合體來香港，以廣東話互動兼被粉絲「催婚」？「港泰混血GL女神」不只顏值高，反差萌魅力超圈粉

鄺玲玲與Orm這對「泰國GL界神顏CP」，來到香港與粉絲見會。鄺玲玲得知香港粉絲喜歡她唱《半斤八両》，於是再於香港場唱多次這首歌。隨後，這位「寵粉偶像」亦以廣東語跟粉絲們互動，談及今年計劃時，由於未有一個目標，有粉絲就大嗌「結婚」，鄺玲玲搞笑回應：「結婚？儲錢先。」同時都希望收到粉絲們的信，「每一次讀你們寫給我的信都感到很開心，又再一次有力量，希望今年你們繼續陪伴我們 ！」鄺玲玲也提及想多點回到香港家鄉與粉絲們互動。

鄺玲玲與Orm除了在粉絲見面會上與粉絲互動，也到了旺角看大屏應援，相當用心。（Threads影片連結）

這位泰國近年火紅的「GL女神」鄺玲玲，是香港土生土長的女生，在17歲時才到泰國升學，去年憑泰劇《我們的秘密》，火速爆紅，與Orm Kornnaphat成為「泰國GL界神顏CP」。這次她們二人到香港與粉絲見面，鄺玲玲繼上次唱完《半斤八両》後，大家反應不錯，於是今次再唱來氹氹粉絲。

還未認識鄺玲玲嗎？鄺玲玲在1995年5月11日出生，爸爸是香港人，媽媽是泰國人。擁有混血五官深邃顏值的她，自小在香港生活，說得一口流利廣東話，在17歲才到泰國升學，曾經因為泰文不夠好而在學業上面對很大困難。2018年，外型亮麗的鄺玲玲參選孔敬小姐，並獲得冠軍。一直喜歡演藝工作的她，也一步一步往演員的方向發展，在參加泰國第3電視台的試鏡後，也順利成為電視台藝人。鄺玲玲去年因為泰國女女GL劇《我們的秘密》而爆紅，也有在生日時到香港舉行粉絲見面會，衣錦還鄉。

這位當紅偶像也有追星時刻，鄺玲玲曾分享自己很喜歡佘詩曼，而阿佘也有在訪問中邀請她一起吃飯，讓鄺玲玲很開心，「好想即刻返香港。」阿佘也有以泰文跟鄺玲玲唱生日歌，讓她喜出望外。

