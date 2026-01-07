鄺玲玲、Orm手上的Dior Bow手袋亮相！圓潤可愛又耐裝，要成為2026首個令人心動的手袋？

Dior公主們要來發功令大家想消費了！這次要來推薦可愛圓潤的Dior Bow手袋，像顆大大的蝴蝶結Clutch，圓潤設計很可愛，鄺玲玲以及Orm兩位Dior公主都已經拿來襯衫了，會有各位Dior迷心動想買新手袋嗎？

Dior Bow手袋是Jonathan Anderson的Dior 2026春夏系列作品，其獨特的蝴蝶結造型可愛又有著Dior式的公主氣質，配合簡潔流暢線條，兼具柔美與實用功能。

官方圖片

Dior Bow手袋配備隱藏式開合和可拆式鏈帶，並將金屬環扣與蝴蝶結巧妙交織，方便輕鬆出行。款式亦備有小號及中號兩種尺寸，並有多種材質：光滑皮革、金屬質感皮革、褶皺皮革，或飾以精緻的「毛茛植物」和「Dior幸運草」刺繡圖案。

官方圖片

官方圖片

色調也有最經典耐看的黑與奶白，也有夢幻粉色、碧璽藍色、毛茛黃色及拿鐵白色，鄺玲玲就拿了粉色，Orm就以黑色來襯造型，各有特色。想要在2026就開始買手袋之旅，也許從Dior Bow手袋開始。

Kendall同款編織手袋竟不是BV？The Row Lilou手袋令質感控直接淪陷

