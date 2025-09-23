配備 6.31 吋屏幕機身僅厚 7.95mm，vivo X300 四款配色正式公佈！

vivo 官方於 9 月 22 日正式宣佈，即將推出的 vivo X300 將推出四款配色，包括「幸運彩」、「愜意紫」、「自在藍」與「純粹黑」。新機配備一塊 6.31 吋直屏，機身厚度僅為 7.95mm，採用絲絨玻璃工藝，並搭配立邊金屬中框，設計簡約而具質感。值得留意的是，vivo X300 系列新品發佈會已定檔於 10 月 13 日晚上 7 時正式舉行。

據 vivo 產品經理韓伯嘯早前透露，vivo X300 所配備的屏幕由京東方定制，採用 Q10 Plus 發光材料，支援 8T 120Hz LTPO 技術，可實現 AOD 息屏顯示。護眼方面，新機支援全高頻全亮度 DC 雙方案，提供硬件級 1nit 低亮度，並具備自然舒適的低刺激睡眠屏特性，有效減輕長時間使用對眼睛的負擔。

性能方面，vivo X300 將搭載 MTK 天璣 9500 旗艦處理器，安兔兔跑分突破 400 萬分，同時配備自研 V3+ 影像芯片，可實現 NPU 定制化影像處理，進一步提升拍攝與運算效能。

影像系統更是 vivo X300 的一大亮點。新機將搭載一枚 zeiss 2 億像超級主鏡，採用由 vivo 與 SAMSUNG 聯合打造的 SAMSUNG HPB 傳感器，擁有 1/1.4 吋超大底，捕捉更多光影細節。此外，還配備一枚 5000 萬像 zeiss APO 超級潛望長焦鏡頭，配合獨家定制的 LYT-602 傳感器與 zeiss T* 鍍膜，大幅提升遠攝與低光拍攝表現。

另有消息指出，vivo X300 預計將搭載 OriginOS 6 系統，支援 iOS 生態互聯功能，並配備約 6200mAh 大容量電池與 90W 有線快充，無論是續航還是充電速度都有出色表現。