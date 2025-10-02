綠置居 2024 攪珠出爐 即睇頭 10 個數字
配合大坑舞火龍10.5起封路及改道 中秋節當日港鐵通宵行駛
【on.cc東網專訊】為配合大坑火龍盛會活動，大坑一帶於10月5日至7日期間會實施封路及交通改道措施。此外，港島區(包括銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳)及新界區(包括屯門、荃灣及馬鞍山)多處地方於10月6日至7日亦會實施封路及交通改道措施。部分於上述地區的泊車位、的士站及公共小巴站亦會暫停使用。
公共運輸服務於中秋節當日會有以下服務調整，港鐵路線(機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站除外)會通宵行駛，並由下午3時起加強服務；7條輕鐵路線會通宵行駛。
電車會延長服務至翌日凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務；3條特別巴士路線(第N64P、N272及173R號線)會提供服務，而專營巴士公司亦會分別延長4條巴士路線的服務時間及調整部分路線的班次／開出時間。
9條專線小巴路線會延長服務時間；34條巴士路線及14條專線小巴路線會因應封路及交通改道措施，臨時更改行車路線及調整站點的位置；及天星小輪、新渡輪及港九小輪所提供的渡輪服務會因應乘客需求情況加強服務。
