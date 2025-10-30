配合歐美制裁 印度國營煉油廠停買俄油

（法新社新德里30日電） 印度國營煉油業者HPCL-Mittal能源公司宣布，因應美國總統川普對莫斯科2大石油公司祭出制裁，以及歐洲聯盟（EU）和英國近期實施的制裁措施，該公司已停止採購俄羅斯石油。

HPCL-Mittal能源有限公司（HPCL-Mittal Energy Limited，HMEL）是印度鋼鐵大亨米塔（Lakshmi Niwas Mittal）和國營印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum Corporation Ltd，HPCL）成立的合資企業。該公司表示已「決定暫停進一步購買俄羅斯石油」。

廣告 廣告

HMEL發布聲明指出，美國、歐盟及英國「近期對俄羅斯石油進口祭出新限制措施」後，在上週做出這項決定。

聲明補充說：「HMEL的營運符合印度政府及能源安全方面的政策。」

川普8月宣布，對印度課徵的關稅提高至50%，造成美印關係惡化。美方官員指控，印度以折扣價採購俄油之舉，助長莫斯科在烏克蘭戰爭中的行動。

川普宣稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）已同意減少採購俄油，作為兩國擬議中的貿易協議其中一環；新德里當局尚未證實此事。

印度最大民間俄油買家信實工業（Reliance Industries）上週表示，正在評估美方新限制和歐盟採取最新措施對公司業務的影響。

信實工業發言人表示：「我們會遵守歐盟針對進口至歐洲的精鍊產品制定的相關指引，同時恪遵印度方面的任何規範。」