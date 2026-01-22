配合紅色旅遊景點 原居民申請深涌設度假營 規定客人帶走自己垃圾

位於西貢西郊野公園的深涌，是政府指定的具重要生態價值並須優先加強保育的地點。圖中的中央草坪位置，就是原居民申請設立度假營的農地。 （綠色和平提供）

深涌原居民上月向城規會申請在深涌設立臨時度假營及康體文娛場所，以呼應政府的「無處不旅遊」及「紅色旅遊」政策。項目計劃設置十二個帳幕及六個燒烤爐，佔地近七千平方米，接近一個國際標準足球場的面積，每晚可接待五十人。綠色和平近日前往現場考察，發現申請範圍附近已放置了多個帳幕，擔心度假營項目獲批，會造成潛在生態破壞，威脅該區具特殊科學價值地點的生境。

「曾是抗日戰爭重要情報中心」

申請人為深涌農莊負責人李世豪，本身是深涌原居民代表，由盧緯綸建築規劃公司代為申述。根據申請文件，項目內容包括為期三年的臨時度假營及康體文娛場所，總面積 6,795 平方米，設施包括帳幕型式的私人營地、燒烤、有機耕作及其他休憩活動。申請範圍目前的土地用途為「農業」及「鄉村式發展」。

資料顯示，申請人計劃放置十二片臨時木板以供帳幕型式的私人營地使用，每個帳幕面積約 24 平方米；同時設有燒烤地點，放置六個燒烤爐。計劃亦包括野餐區、兒童遊樂區、有機休閒農場、靜態休閒活動、可移動式的小型涼亭及藝術裝置。

申請改變土地用途的範圍（紅色位置）

計劃中的度假營地設於現為草坪的農地，燒烤點則設在毗鄰村屋的鄉村式發展土地。 （申請文件）

去年五月，民政及青年事務局官員聯同中聯辦、外交部駐港特派員公署等官員，出席深涌李家大屋前的東江縱隊港九獨立大隊交通總站舊址紀念碑揭幕典禮。 （民政事務總署）

文件稱，深涌擁有獨等的客家文化，同時具備歷史、國家及民族價值，曾經在香港抗日戰爭中作為中共重要的情報及物流中心，已成為紅色旅遊的新景點。臨時用途符合政府「無處不旅遊」的施政理念，亦與周邊環境協調，且不會對鄉郊及自然環境造成潛在影響。

「度假營會要求客人帶走自己垃圾」

綠色和平成員周日（18 日）曾前往深涌考察，發現雖然度假營項目仍待審批，申請範圍附近已放置了多個帳幕，又有個打卡裝置。過往綠草如茵的深涌，目前已變成接近光秃的土地。他們擔心，度假營項目會對深涌造成潛在破壞，甚至成為翻版橋嘴、鹹田等人流迫爆旅遊熱點。綠色和平項目主任夏淳權指出，他們最擔心的是那些營友，「他們會不會帶來一些什麼的環境影響呢？例如垃圾或排污問題」。

申請文件則表示，為防訪客過量，度假營會要求使用者預約，每晚人數不超過五十人。至於小型涼亭，高度不會超過六米。為配合政府的「自己垃圾 自己帶走」公眾教育，度假營會要求訪客帶走自己的垃圾，因為項目不會帶來潛在的垃圾管理問題。

度假營項目仍在申請中，惟申請範圍旁近日已放置了多個帳幕。 （綠色和平提供）

最近放置在深涌的多個帳幕，設有木板承托，面積約 24 平方米，與申請文件所描繪的狀況相似。 （綠色和平提供）

至於排污問題，文件指出，該處的村屋已有三個可沖廁廁所，足夠計劃中接待的遊客人數，毋須興建新的排污設施。該處在 2023 年已新增了一個 11.5 立方米的化糞池。申請人認為，深涌早已是遠足人士及自然愛好者的熱點，不定時都有人前來露營，這次是好時機管制露營活動。

新碼頭配合新航線 生態敏感地點面臨人患

不過綠色和平指出，自從深涌新碼頭於去年落成後，各類旅遊康樂活動陸續有來。除了新鴻基增設來往西沙的新渡輪航線，更推出「深涌攻略」一系列旅行團，旅發局亦宣傳深涌大草原為打卡熱點。若今次營地申請獲批，在基建帶動同宣傳推廣下，勢將吸引更多遊人，導致類似橋嘴及鹹田等環境超載問題，直接衝擊當地生態環境。

夏淳權解釋，以往水路前往深涌只有馬料水的航班，最近每逢星期六、日新增了由西沙開出的航班，大大增加了交通方便的程度。他擔心，基建帶動，加上宣傳，這些生態敏感的地點很容易出現迫爆的現象，「當有很多人湧入生態敏感地點的時候，而又沒有足夠的管制措施保護生態環境的話，就會引發很多更加嚴重的環境問題」。

去年落成的深涌碼頭，配合新航線，引來更多遊人進入深涌。 （綠色和平提供）

深涌一直是發展商垂涎的鄉郊熱點，2000 年前後曾被覬覦開闢高爾夫球場；2008 年，新鴻基地產向城規會申請更興建 60 幢 一至三層高度假式酒店，遭城規會否決。

綠色和平指出，深涌海岸範圍已列為具特殊科學價值地點（SSSI），是本地特有香港鬥魚棲息地，亦是白腹海鵰築巢地。申請人聲稱項目對環境「無影響」，但其實並未進行任何環境影響評估。

政府在 2004 年公布新自然保育政策，旨在顧及社會及經濟的考慮，以可持續的方式規管、保護和管理對維護本港生物多樣性至為重要的天然資源，使市民及其後代均可共享這些資源。新政策下，選定了 12 個具重要生態價值並須優先加強保育的地點，深涌是其中一個。至 2005 年，深涌再獲漁護署列入具重要生態價值河溪。