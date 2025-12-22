配音員的挑戰與無奈 從《世外》談起

【中大新聞與傳播學院出版《大學線》授權轉載】

製作歷時七年港產動畫電影《世外》上映後備受矚目，口碑載道，而每位角色背後，有賴一群配音員的聲音演譯，使角色及故事有了生命。然而當《世外》團隊公布明星配音陣容，包括金馬影后鍾雪瑩、張繼聰、謝安琪以及蔡曉童（童童）等擔當主要角色，即引來網民批評，亦有人為專業配音員抱不平。

今次香港本土製作動畫上畫，本地配音員能為動畫原聲配音，機會當然難得。且看日本作為動畫大國，配音員被奉為「聲優」，除了為動畫原聲配音，更結合娛樂及偶像化元素，延伸至唱歌、主持、周邊商品。回到香港，一眾配音員仍是面對多重挑戰，串流平台原聲影音作品配有中文字幕，對配音員需求大減；AI模仿人聲，也是另一威脅。

記者｜覃梓敬 編輯｜黃嘉慧 攝影｜覃梓敬

《世外》早前於預告片公布明星配音陣容，分別有鍾雪瑩、蔡曉童（童童）、張繼聰、謝安琪、柯煒林、以及 楊雅文（「泰妹」）。（《世外》預告片截圖）

《世外》預告片的 YouTube 留言區。（螢幕擷取畫面）

配音作品不只涵蓋動畫、廣告、外語片，本土電影亦需要配音員修補現場收音不足，例如龍寶鈿曾多次為梅艷芳的電影角色配音。在六、七十年代，麗的電視（後改名亞洲電視）及無綫電視均設有配音組，後者最高峰時有過百位全職配音員，為外語電影、電視劇、綜藝以及動畫提供粵語翻譯及配音，讓家家戶戶無障礙欣賞外語作品，孕育無數家傳戶曉的童年經典：林保全聲演的多啦A夢、鄭麗麗的櫻桃小丸子、雷碧娜的花師奶，還有《爆笑管家》加入「李氏力場」等港人獨有的本地迷因（Meme）⋯⋯直到現在，以行內配音員估計，香港約有50至80名配音員，但大多為自由身。

TVB粵語配音版《爆笑管家》第四集對白涉港人獨有迷因（Meme）。

昔日無綫配音組 猶如配音時光屋

經典動畫《銀魂》的粵語配音員之一黃榮璋（章魚）是本地資深配音員及配音導師 ，有22年配音經驗。20歲時經姑母介紹，跟資深配音員謝月美學藝，2003年入行 ，翌年加入無綫配音組。2013年轉投香港電視（HKTV），但由於該台沒有成功獲發電視牌照，他兩年後又回復自由身繼續發展配音事業。今年本土製作動畫《世外》上映，章魚也希望有機會參與，但最終電影裡主要角色皆由明星擔任，他表示可惜。

黃榮璋是本地資深粵語配音員與配音導師，曾為多套經典動畫配音，如：《銀魂》、《聖鬥士星矢》等。（覃梓敬攝）

章魚透露，過往無綫內部有不成文守則：配音員不得過度曝光，以免喧賓奪主，令個人特色蓋過角色，導致觀眾難以投入。如今《元素大都會》、《玩轉腦朋友2》、《出精特工隊》等多部動畫電影皆由明星演員聲演主角，章魚坦言能理解背後的宣傳與商業考量，但內心仍難免就配音員的定位心生疑惑。

他形容粵配是一個矛盾的行業，無人特別評論配音便算是好消息，最佳表現正是不被察覺，證明配音員成功沒有搶戲；一旦有負評，配音員就成批評焦點。他認為粵配在香港影視有着不可或缺的位置，卻鮮見金像獎等主要獎項設立專門表彰配音員的獎項，讓他不禁質疑：配音員在製作鏈上究竟處於甚麼位置？

回想在無綫的時期（2004至2013年），章魚指他的合約指定他一年內需完成一千個「配音 Show」（節目時長半小時內），方能確保每月一萬多港元的底薪，惟數個月便能達標。那時的工作時間橫跨星期一至日，由早上九時開工至凌晨。在最忙碌的時段，電視台多間錄音室都亮着燈，「你在這間房說了幾句（對白）後，便馬上過另一間房配音。」每天處理大量配音工作，慢慢磨練出現今的技巧：聲畫同步、發音準確、情感表達等。

無綫配音部門縮減 配音員變自由身

近年無綫配音部門縮減，不少配音員轉以自由身工作。章魚現今亦輾轉成為一名自由工作者，不時配音、寫配音稿、教班等。他現時配音的收入僅佔整體約兩成，他指自由身工作被動，加上議價空間有限，為求獲得機會而壓低報酬亦是行業常態。他亦觀察到不少配音員礙於行內人情關係而不敢追薪，「擔心別人覺得你煩，之後就不再找你」。

章魚亦提及美國演員工會──美國電視與廣播藝人聯合會（Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists）的工會制度遠較香港完善：合約條款具體、藝人談判範圍廣泛，甚至已針對 AI 配音及聲音模擬技術訂立新規，為從業員提供更強的議價能力與版權保障。

配音員開公司 當領班和導師

現時身兼配音導演及配音演員的周恩恩，畢業於香港演藝學院，主修戲劇，在同學的推介下進入配音行業。由配音開始，直至2004年創立恩恩聲優會館，隨後於2006年為迪士尼電影《極地雪犬》擔任配音導演，隨即開始擔當配音導演、領班及導師等工作。

約七年前，她碰上一間錄音室走數的事件。該公司拖欠員工薪酬約100萬港元：「100萬在很多行業看來很少，但對配音員是一個很大的數目。一齣50集的卡通片，（配音員）得到不過幾千元；最慘的是寫配音稿，寫半個小時的配音稿可能要四至八小時，但只得到幾百元。每一環都是血汗錢，欠他們錢真的很缺德。」

資深配音員周恩恩身兼配音導演、導師多年，是為數不多堅持為行業發聲的人。（覃梓敬攝）

周恩恩曾在涉事公司擔任配音領班。事發後，她憤而出面協助追款，並尋求演藝人協會會長古天樂協助處理欠薪問題。當古天樂問及她對配音行業的抱負時，她直言：「香港配音員很需要保障。」追款事件平息後，古天樂的天下一集團收購她的配音公司，兩人共同創立了現今的「天下一聲優館」（One Cool BB Dub Production）。

該次事件亦反映自由身配音員的無奈，周透露有時自由身配音員承接工作時並沒有合約，部分的工作邀請透過電話聯絡後經對方答應，便已成事。工作的薪酬快則兩個月便獲得，但有些亦會需要待上半年至一年。

AI偷聲 配音員任人魚肉

配音員未及為飯碗發聲，面對近年AI仿人聲技術的進步，恐連自己的聲音也有機會失守。AI生成作品成本低、出稿速度快，亦有擷取聲紋的能力。專業配音員長年累積的經驗、多年磨練詮釋角色等技藝，這種「台下十年功」會否即將化為泡影？

為《蠟筆小新》野原新之助一角配音的王慧珠，便兩次疑似聲音被其他平台的頻道以AI「偷聲」。她憶述，兩次事發後皆由同事發現並告知，而她亦因而在自己的媒體帳號上澄清涉事影片並非她真人所配，該頻道最終亦將影片下架。

另一次，有人疑似用她的聲線配成流行曲《黑玻璃》的翻唱版本，她決定以幽默方式反擊：「用我真人上去（和AI） battle」，並以蠟筆小新的聲線去翻唱同一首歌曲。

王慧珠2024年於自己的社交平台上傳〈黑玻璃〉的翻唱片段，並以此回應被人疑似用AI擷取聲音一事。（螢幕擷取畫面）

然而，這份幽默背後更多的是無奈。聲線對配音員而言無疑是「謀生工具」，面對聲線屢被盜用卻無實據證明，加上香港在生物特徵、聲音版權的法律保障上仍未盡完善，她唯有在社交平台公開發聲：「我只能自己站出來，告訴大家：這不是我的聲音。」

王慧珠於2025年在社交平台發佈被其他頻道疑似擷取聲音一事。（螢幕擷取畫面）

迎著餘暉前行

香港粵語配音從五十年代一路走來，至今步向夕陽，除了科技帶來的衝擊，章魚亦指出大眾的語言能力日益提升，需要依靠粵語配音理解外語片的觀眾愈來愈少，電視也早已不再是大眾主要的娛樂渠道。即使是行業其中一員，他走進戲院觀看外語電影，通常也會選擇原聲版本，但他仍保留着一個習慣：每當有粵配版本上映，仍會特意買一張電影票，支持這個日漸式微的行業。他仍然會繼續從事與粵語配音相關的事業，只為「保育粵語」。

對於現時仍擔當配音導師的周恩恩而言，繼續堅持追求以廣東話的正音，以及以人真實的情緒發聲，同樣希望保護香港的文化，並以身教將處理作品求真的態度及品味傳承下去。

站在同一個地方，面朝同一個夕陽下，王慧珠笑言：「其實我入行（約於2005年）時，已經有人說這一行式微。」縱使如此，王當年入行時已十分了解自己的性格更適合彈性較高的工作，所以便同時身兼新娘化妝師及配音員。她仍相信配音行業有生存空間，只是單憑一己之力無法左右大局，但熱愛配音行業的她選擇樂觀面對，盡力做好自己本分：「如果我是最後一批人做這件事，我便作為最後一批，好好享受過程。」畢竟人的情緒感受以及一個地方的文化是無可取替的，而一道經過一生淬煉的聲音更是萬中無一的。

王慧珠現為自由工作者，同時接化妝及配音的工作 ，近期亦為人氣動畫《膽大黨》飾演綾瀨星子。（受訪者提供）

