酒井法子不為人知的再起之路！她如何從亞洲偶像到重生？

福岡辣妹的星夢初登場

酒井法子，1971年2月14日生在福岡，名字來自佛教「步向正道」，但這妹子的路可一點也不「乖」！小時候她在埼玉縣狹山市跟阿姨住，

後來隨再婚的爸回福岡，讀大名小學，進舞鶴中學還加入壘球隊，當右外野手超猛，甚至拿過校內馬拉松女子組冠軍！😎 誰能想到，這運動系少女後來會變成偶像天后？

のりピー旋風，席捲80年代

1985年底，酒井法子正式出道，第一個工作是日本電視台的劇《春風一番!》，跟渡邊徹、明石家搭檔。她自創的「ヤっピー」「うれピー」口頭禪超洗腦，經紀人幫她取了暱稱「のりピー」，粉絲團也叫「のりピー族」。

1986年，她考進堀越高等學校藝能科，開始練唱跳。4月，她在《Momoco》雜誌拿下「第2屆桃子俱樂部小姐」和「VHD小姐」，還錄了首歌《拜託你親愛的》當《YUPPIE》VHD插曲，成為全球第一個用VHD亮相的藝人！🎤

日劇女王，征服亞洲心

酒井法子不只唱歌厲害，演戲更是開掛！1993年，她主演野島伸司的《一個屋簷下》，演柏木小雪，收視率飆到37.9%，直接封她為日劇女王！

1995年，她在《星之金幣》飾聾病患者倉本彩，收視23.9%，主題曲《碧綠色的兔子》（VIDL-10737）賣破100萬張，還入圍日本唱片大賞優秀作品賞。

她在《NHK紅白歌唱大賽》用手語表演，感動到粉絲在IG留言：「這首歌到現在還是我的淚水製造機！」😭 1996年，《星之金幣2》收視衝到26.4%，主題曲《鏡中的禮服》（VIDL-10807）賣45萬張，超強！

斜槓人生，畫漫畫開店樣樣行

酒井法子簡直是全能選手！1988年，她用筆名酒井紀子在《週刊少女喜劇》畫四格漫畫《のりピ姑娘》，角色「Nori-Pie-chan」還上了交通安全海報。

同年，她在富士山開「NORI-P HOUSE」商店，賣360種「阿法P」周邊，連東京惠比壽都有分店！1991年，她在香川縣開「NORI-P餐廳」，賣漢堡沙拉超受歡迎。

她還組了「NORI-P HOUSE賽車隊」，當N1耐力賽教練，粉絲在X上驚呼：「のりピー這也太會了吧！」😜 2003年，她推出服裝品牌PP rikorino，展現時尚眼光。

人生風暴，跌入谷底

1998年，酒井法子嫁給高相祐一，1999年生下兒子高相祐樹，暫別演藝圈。但2009年，人生來個大翻車！8月3日，高相因持有冰毒被捕，酒井失蹤數天，震驚全日本。

8月7日，警方在她家搜出冰毒跟吸食器具，8月8日她自首，承認4年前受丈夫誘導吸毒。法庭上，她說婚後孤獨壓力大，才誤入歧途，承諾戒毒並學看護。

11月9日，東京地方法院判她監禁1年半，緩刑3年，Sun Music跟JVC勝利娛樂解約，賠償金高達10億日圓！😲

浴火重生，亞洲再發光

2012年緩刑結束，酒井法子簽約office nigun niiba，12月以舞台劇《碧空狂詩曲之阿市外傳》復出。2013年，她拿下《搜狐時尚盛典2012》亞洲時尚注目女星獎，還在《滿滿的秋刀魚》重回綜藝，

粉絲在X上感動喊：「のりピー回來了，還是那個笑容！」😭 2016年，她在台北辦握手會、當《IDOLidge Carnival in TAIPEI》嘉賓，還在金門參加Laox開幕，東京30週年演唱會場場爆滿！

Japhub小編有話說

酒井法子的人生，簡直比日劇還誇張！從福岡少女到亞洲偶像，再從谷底爬回舞台，她的倔強跟笑容從沒變過。💪

