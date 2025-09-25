環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
酒井法子不為人知的再起之路！她如何從亞洲偶像到重生？
酒井法子不為人知的再起之路！她如何從亞洲偶像到重生？
福岡辣妹的星夢初登場
酒井法子，1971年2月14日生在福岡，名字來自佛教「步向正道」，但這妹子的路可一點也不「乖」！小時候她在埼玉縣狹山市跟阿姨住，
後來隨再婚的爸回福岡，讀大名小學，進舞鶴中學還加入壘球隊，當右外野手超猛，甚至拿過校內馬拉松女子組冠軍！😎 誰能想到，這運動系少女後來會變成偶像天后？
のりピー旋風，席捲80年代
1985年底，酒井法子正式出道，第一個工作是日本電視台的劇《春風一番!》，跟渡邊徹、明石家搭檔。她自創的「ヤっピー」「うれピー」口頭禪超洗腦，經紀人幫她取了暱稱「のりピー」，粉絲團也叫「のりピー族」。
1986年，她考進堀越高等學校藝能科，開始練唱跳。4月，她在《Momoco》雜誌拿下「第2屆桃子俱樂部小姐」和「VHD小姐」，還錄了首歌《拜託你親愛的》當《YUPPIE》VHD插曲，成為全球第一個用VHD亮相的藝人！🎤
日劇女王，征服亞洲心
酒井法子不只唱歌厲害，演戲更是開掛！1993年，她主演野島伸司的《一個屋簷下》，演柏木小雪，收視率飆到37.9%，直接封她為日劇女王！
1995年，她在《星之金幣》飾聾病患者倉本彩，收視23.9%，主題曲《碧綠色的兔子》（VIDL-10737）賣破100萬張，還入圍日本唱片大賞優秀作品賞。
她在《NHK紅白歌唱大賽》用手語表演，感動到粉絲在IG留言：「這首歌到現在還是我的淚水製造機！」😭 1996年，《星之金幣2》收視衝到26.4%，主題曲《鏡中的禮服》（VIDL-10807）賣45萬張，超強！
斜槓人生，畫漫畫開店樣樣行
酒井法子簡直是全能選手！1988年，她用筆名酒井紀子在《週刊少女喜劇》畫四格漫畫《のりピ姑娘》，角色「Nori-Pie-chan」還上了交通安全海報。
同年，她在富士山開「NORI-P HOUSE」商店，賣360種「阿法P」周邊，連東京惠比壽都有分店！1991年，她在香川縣開「NORI-P餐廳」，賣漢堡沙拉超受歡迎。
她還組了「NORI-P HOUSE賽車隊」，當N1耐力賽教練，粉絲在X上驚呼：「のりピー這也太會了吧！」😜 2003年，她推出服裝品牌PP rikorino，展現時尚眼光。
人生風暴，跌入谷底
1998年，酒井法子嫁給高相祐一，1999年生下兒子高相祐樹，暫別演藝圈。但2009年，人生來個大翻車！8月3日，高相因持有冰毒被捕，酒井失蹤數天，震驚全日本。
8月7日，警方在她家搜出冰毒跟吸食器具，8月8日她自首，承認4年前受丈夫誘導吸毒。法庭上，她說婚後孤獨壓力大，才誤入歧途，承諾戒毒並學看護。
11月9日，東京地方法院判她監禁1年半，緩刑3年，Sun Music跟JVC勝利娛樂解約，賠償金高達10億日圓！😲
浴火重生，亞洲再發光
2012年緩刑結束，酒井法子簽約office nigun niiba，12月以舞台劇《碧空狂詩曲之阿市外傳》復出。2013年，她拿下《搜狐時尚盛典2012》亞洲時尚注目女星獎，還在《滿滿的秋刀魚》重回綜藝，
粉絲在X上感動喊：「のりピー回來了，還是那個笑容！」😭 2016年，她在台北辦握手會、當《IDOLidge Carnival in TAIPEI》嘉賓，還在金門參加Laox開幕，東京30週年演唱會場場爆滿！
Japhub小編有話說
酒井法子的人生，簡直比日劇還誇張！從福岡少女到亞洲偶像，再從谷底爬回舞台，她的倔強跟笑容從沒變過。💪
她的IG跟YouTube每天更新，快去@noriko_sakai_official和@noripsmile點讚支持！
Japhub會持續追她的動態，說不定下次她又帶來大驚喜！喜歡這篇？快分享給朋友，一起為のりピー瘋狂打call！✨
其他人也在看
一家四口八號信號生效期間柴灣觀浪 三人墮海母子昏迷送院(黃穎芝報道)
【Now新聞台】八號信號生效期間，柴灣有一家四口懷疑到海邊追風觀浪，母親及5歲兒子意外墮海，父親跳海營救，三人獲船家救起，母子昏迷送院情況危殆，父親情況嚴重，全部在深切治療部留醫。 有人墮海後在海中漂浮，期間有在岸邊的人靠近，並多次嘗試拋繩拯救遇溺的人，但都不成功，其後有經過的船家駛近，將墮海人士救起。多名救護員到場，立即為傷者進行心外壓，將一名小童救起到岸上，另外有人在救護人員的協助下登上快艇繼續急救。三人由救護車送到東區醫院治理，父親及母親戴著氧氣罩由救護員用擔架送院，他們無墮海的9歲女兒一同送院。有目擊者指，事發時有多人嘗試營救墮海人士。目擊者：「父親已經跳下海救人，女兒都很小很害怕，哭得很厲害。都多人(圍觀)，幾乎過來觀浪的都過來幫忙，十多個。」事發在柴灣嘉業街60號一個貨倉對開海面，警方約3時25分接報，指一家四口在柴灣防波堤觀浪，38歲母親及5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳入海救人，母子獲救後昏迷送院，父親送院時清醒。消防指，他們5分鐘就到達現場，但救援過程有困難。消防處副消防總長(機構策略)霍振明者：「我們第一時間在海面上將小童移到岸上，進行心肺復甦，亦進行AED急救，我now.com 新聞 ・ 1 天前
女星大衣穿搭高級感拉滿、技巧太實用！鄭恩彩機場look率性俐落、T-ara孝敏這件根本斷貨王
女星大衣穿搭：Alexa Chung示範It Girl 的高段位街拍感說到大衣穿搭的模範生，怎麼能少了時尚圈的英倫女神 Alexa Chung？這次她選擇Longchamp x Gloverall的海軍藍粗呢牛角大衣，在倫敦街頭大展優雅隨性。這種復古元素滿點的牛角釦設計，搭配挺括的剪裁，正是英倫老派與現代...styletc ・ 16 分鐘前
「殺局」逾25載 市政局還魂？
【on.cc東網專訊】政府在1999年底取消市政局及區域市政局，「殺局」逾25年「還魂」？on.cc 東網 ・ 4 小時前
【哈哈】為什麼日本人牙齒普遍凌亂 專家分析原因：蠻有道理！
關注日本文化尤其是日本娛樂的小朋友們會發現，眾多的日本帥哥美女明星英俊美麗的外表下隱藏著一口極其XX的牙齒，一旦張開嘴，那牙齒瞬間把顏值拉低好幾個層次。不僅是明星，日本普通民眾亦是如此。Japhub日本集合 ・ 16 分鐘前
樺加沙襲港︱蔡卓妍打風繼續操 獲關智斌腹肌回報
【on.cc東網專訊】藝人蔡卓妍（Sa）打風也照到健身室做Gym，勤力阿Sa的亦令人羨慕的回報。她在健身室遇到正為演唱會積極操肌的關智斌（Kenny），阿Sa更老實不客氣揭起Kenny的背心驗貨，近距離欣賞Kenny操到一嚿嚿的腹肌。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市搶購潮！網民超市見男子狂掃兩大車杯麵及叮叮點心 搶購原因惹熱議
樺加沙引發食物搶購潮！超強颱風樺加沙襲港，近日香港市面上就出現食物「搶購潮」，有不少市民都到超市購物準備儲糧三天，但很多超市的菜、杯麵、罐頭都被搶購一空。日前就有網民就在超市見到有一名男人「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，引起熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
保溫瓶貼紙別亂撕！虎牌揭密底部貼紙的重要性，撕掉恐影響功能。
臨近冬天，保溫瓶成為許多人隨身攜帶的物品，方便隨時喝到熱水。然而，許多人或許不知道，保溫瓶底部的貼紙有其特殊功能。早前，日本知名家電品牌虎牌（Tiger）在其官方X帳號發文，提醒使用者不要撕掉保溫瓶底部的貼紙，因為這可能影響保溫效果，引起網友熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜朗廷酒店推「蟹迷出動」自助餐 人均低至$245食甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、榴槤千層酥
尖沙咀朗廷酒店推出自助午餐及「蟹迷出動」自助晚餐買1送1優惠，前者人均低至$245，後者人均低至$461，即可享受有豐富菜式的自助餐盛宴。自助午餐提供新鮮長腳蟹及多款惹味菜式，如烤阿根廷沙朗牛排等；自助晚餐則以蟹主題美食為亮點，如甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、蟹肉漢堡、姜蔥炒蟹等，還有其餘海鮮和燒烤美食，令人回味無窮。9月25日中午十二點上KKday開搶！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 6 小時前
證券及期貨專業總會：業界前線反映打風不停市下需冒險上班
超強颱風「樺加沙」吹襲本港，天文台今年第二度發出最高級別的十號颶風信號，港交所(00388.HK)表示，在惡劣天氣交易安排下過去兩日市場運作一切如常。然而，香港證券及期貨專業總會指，有不少證券業界前線員工反映需在十號風球下冒險返回辦公室，認為打風不停市或罔顧從業員安全。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
方媛懷孕後期僅48公斤！曝「做瑜珈」緩解身體不適 醫發聲提醒：別盲目模仿
天王嫂方媛近日分享孕期保養vlog，透露懷孕期間常吃花膠維持好精神，並且會去做瑜珈緩解腰酸背痛，掀起網友討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜富麗敦海洋公園酒店不敵洪水 大門爆玻璃有人遭沖跌｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，香港島尤其受到狂風影響，多處有湧浪和海水倒灌。社交平台今日（24 日）瘋傳一片，指位於大樹灣的富麗敦海洋公園酒店在深夜受到湧浪和海水倒灌侵襲，酒店地下大門疑不堪洪水壓力爆玻璃，洪水隨即湧入酒店，在場有人被沖跌，場面驚險。Yahoo新聞 ・ 1 天前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 10 小時前
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
還未認識這隊新男團CORTIS嗎？這是一隊HYBE旗下BIGHIT MUSIC相隔6年再度推出的全新男團——CORTIS，是BTS師弟團，而且團內還有來自香港的成員！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金鐘國低調完婚被《Running Man》成員人情數目嚇親 「簡樸婚禮」被笑：最長的婚禮
韓國藝人金鐘國早前突發宣布結婚，早前亦已低調完婚，僅邀請相熟朋友及親人。日前播出一集《Running Man》，成員門公開金鐘國婚禮細節，更搞笑爆出成員人情數目差距。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
內地95小花虞書欣負面新聞纏身 社交網站掀起脫粉潮
內地新生代女星虞書欣喺2015年出道，2020年憑陸綜《青春有你2》爆紅，之後參與唔少劇集及陸綜，例如與《蒼蘭訣》、《兩個人的小森林》、《雲之羽》及《永夜星河》，亮眼表現令佢躍升一線，圈粉無數。所謂人紅是非多，虞書欣近期負面新聞纏身，除咗面臨合作品牌解約，更疑遭全面封殺列入「劣跡藝人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蘇永康就涉毒舊事發文道歉 太太馮翠珊留言鼓勵「老公加油！」
蘇永康原定於10月喺浙江溫州舉行個唱，並到內地進行宣傳，但早前有網民提及23年前蘇永康喺台灣涉及毒品案件嘅舊事，更有人向當局舉報。據報，蘇永康個唱嘅門票已經喺內地售票網下架。事件掀起漣漪效應，內地官媒《人民網》都對此發表評論，更認為取消個唱之外仲要「進一步依法依規問責」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大師冇點你│甲骨文創辦人情史的啟示（李聲揚）
你越憎嗰個人，越睇唔起嗰個人（例如你嘅ex）—更加應該唔好沽晒。Just in case你真係睇錯人，日後佢成為首富，你都有份分享，唔使咁篤眼篤鼻。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前