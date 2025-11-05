西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
惠母親從酒友到丈母娘！ 瑞樹親筆信讀出母親祝福？
惠母親從酒友到丈母娘！ 瑞樹親筆信讀出母親祝福？
母親酒友的託兒緣起
故事得從18年前說起，瑞樹和惠的母親是同齡酒友，兩人23歲時在香川丸龜的酒吧結緣，常互訪小酌，感情像兄妹般鐵。某天，瑞樹35歲時，母親託他照顧5歲的小惠，瑞樹當成小侄女哄著玩，誰知這小丫頭長大後變成心動炸彈！
節目播出時，惠的母親坐在觀眾席，雙臂交叉臉色鐵青，笑說「當時只當朋友孩子，沒想到變媳婦」。據Lmaga.jp報導，這對酒友關係深厚，母親的スナック店是惠小時候遊樂場，
瑞樹偶爾幫忙哄娃，播出後網友調侃：「託兒託到結婚，這劇本誰寫？」這種開頭，總讓人覺得命運愛開玩笑。😄
15年後的烤肉心動瞬間
時光快轉，惠長到21歲，在母親酒吧兼職，瑞樹53歲還在店裡小酌，兩人重逢像老朋友聊天，沒火花，直到9個月後看電影後去吃烤肉。
那天瑞樹一反常態，不玩遊戲只專心烤肉，惠心想：「平時嗨翻天的他，好認真！」這反差讓她心跳加速，從此主動出擊：約飯、發合照、貼著說「喜歡你～」，帶點調侃卻真心實意。
據abc-magazine報導，惠設計吃醋陷阱，故意拒約說「有人邀電影」，瑞樹慌了問「誰啊？」，她直球回「你吃醋了？喜歡就說出來！」，
3個月猛攻成功，兩人正式交往。惠母親聽聞後怒吼：「絕對不行！」但惠笑說「媽，這是我的選擇」，這追愛戲碼，甜得像丸龜的溫泉饅頭。🍖
母親怒火到淚目的轉折
惠母親的反對超激烈！她和瑞樹是同齡酒友，當年23歲就互訪店家，感情深厚，惠隨口在櫃檯說「我在和他交往」，母親當場翻臉，瑞樹想鄭重拜訪卻被擋，惠生氣直喊「我愛他！」
一年後，瑞樹鼓起勇氣求婚，寫親筆信哽咽讀出：「如果我是她爸，我也不會輕易原諒自己。」節目播出時，母親聽完淚眼婆娑，鼓掌祝福：「你們幸福就好。」
據ORICON新聞報導，這信感動全場，母親後來承認「從反對到接受，過程像坐雲霄飛車」。惠母親坐在觀眾席全程雙臂交叉，播出後網友笑：「媽媽的複雜臉，演技滿分！」這種轉折，總讓人覺得母愛嚴苛卻暖心。👨👩👧
網友的甜蜜瓜吃不停
節目一播，X和PTT熱議！台灣網友po：「30歲差還甜，惠追愛3個月，勵志！」香港LIHKG笑說：「母親從酒友到丈母娘，這緣分神了。」
粉絲留言從「比日劇真」到「瑞樹認真烤肉那一刻，惠淪陷」，熱度燒到Yahoo頭條。惠IG @e_mizuki 粉絲漲，播出後播料理照獲讚。
兩人婚後惠當家庭主婦，瑞樹播酒吧，惠笑說「他每天播我做飯，幸福滿分」。這種瓜，總讓人羨慕到牙癢。🍵
Japhub小編有話說
哇，這30歲差戀情寫完，小編的瓜子都甜了！從託兒到母親淚目，這緣分太戲劇。
如果你有最愛忘年戀，或猜惠的下一齣，留言區分享～下次挖個不差的日本愛情故事，浪漫點哦！
其他人也在看
日本食物都很好吃？網友一致同意的「日本地雷美食」，有你愛吃的嗎？
最近就有台灣網友好奇在PTT發文詢問：「台灣人去日本都說這個好吃、那個好吃，彷彿日本什麼美食都不踩雷～Japhub日本集合 ・ 14 小時前
日本熊出沒｜秋田縣政府與陸上自衛隊簽協議 負責運送箱型捕獸籠等 已派 15 人駐守支援｜Yahoo
日本熊害持續受關注，陸上自衛隊今日（5日）與秋田縣政府簽訂協議，派遣部隊到熊害嚴重的秋田縣，協助運送箱型捕獸籠，提供後勤支援，但不會直接撲殺熊。自衛隊今午派 15 人駐守鹿角市。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 21 小時前
由禁忌走向藝術 ｜專訪《TATTOUR HK》創辦人：為香港紋身文化尋求一份「認同」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】從昔日龍虎鳳的江湖印記，到今日承載個人故事的皮膚畫布，香港的紋身文化，經歷了數十年的演變與洗刷，看似早已褪去禁忌色彩，成為新世代的身體宣言。但當紋身變得普及，社會偏見是否真的隨之消散？Yahoo新聞 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜海洋公園門票每張$11，搶飛入園見「加加」「得得」6隻大熊貓
海洋公園的雙11優惠殺到！KKday於11月4日上午11點準時開搶海洋公園門票超筍優惠，標準門票每張只需$11，即可入園一睹6隻大熊貓包括家姐「加加」及細佬「得得」的得意萌樣，平日門票每位原價$538起，超級抵買～記得準時開搶！Yahoo 旅遊 ・ 6 天前
浸大外判工潮不足三個月 清潔工被逼簽離職信 莊臣：工友提出自行離職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】浸會大學外判清潔工今年 7 月底至 8 月初發起工潮，向新營辦商莊臣控股有限公司爭取合理待遇。惟事隔不足三個月，清潔服務業職工會表示，參與工潮的其中一名清潔工在沒有任何警告下，上月被主管以廁所有污跡為由，逼簽「自願離職信」。兩日後莊臣與工會和涉事工友會面，曾協議撤回解僱決定，豈料公司推翻協議，並重施故技逼工友離職。工會斥莊臣「反覆無常」，質疑公司借故向曾參與工潮的工人下馬威。Yahoo新聞 ・ 1 天前
根本就是逛街族群的天堂？觀光客在東京銀座的好玩新發現
日本的治安與服務品質在全世界堪稱數一數二，也讓日本成為觀光客的心頭好之一。一般可能會覺得到日本觀光就是該去擁有眾多社寺古蹟的京都之類的地方，但讓人意外的是東京的代表性街區之一－銀座也很受到旅客的歡迎。 這次要介紹觀光客來到銀座時特別印象深刻與感動的事情，一起來看看在外國人眼中的銀座有何傑出與獨到之處吧！（本文內容為受訪者的個人意見） main image:2p2play / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 21 小時前
聖誕好去處2025｜小飛象嘉年華空降將軍澳！9米高聖誕樹、充氣飛天小飛象、大玩攤位遊戲
今個聖誕迪士尼經典角色小飛象將成為主角，於MCP新都城中心舉行「Dumbo聖誕飛翔狂想曲」，3,000呎Dumbo主題聖誕嘉年華，特設5大打卡位包括6米高充氣小飛象、9米高巨型閃爍星光聖誕樹等，更可挑戰4大攤位遊戲，贏取會場限定主題禮品，能沉浸於小飛象的奇幻世界！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
全運會特別企劃｜Anchor安佳11.11 夥拍全港300間茶餐廳 免費升級菠蘿油
適逢萬眾矚目的第十五屆全國運動會即將開幕，紐西蘭乳製品品牌Anchor安佳亦全力支持香港運動員參與應屆全運會，並推出特別企劃，於 11 月 11 日夥拍全港 300 間茶餐廳舉辦免費升級「菠蘿油」活動，讓港人一邊嘗外脆內軟安佳菠蘿油，一邊為港隊加「油」！Yahoo Food ・ 16 小時前
日本酒店優惠｜東京/大阪/京都/北海道星野OMO酒店推介！平安夜、聖誕節最平人均$291.3起｜日本聖誕2025
今個聖誕節，計劃遊日的港人諗好住宿未呢？Yahoo購物專員深知大家鐘情於日本連鎖酒店品牌星野集團的出品，今次精選了最便利、最親民的「OMO」系列進行格價，揀選5間分別位於東京、大阪、京都及北海道的OMO酒店，並睇埋平安夜及聖誕節當日的最平房價，人均每晚只需$291.3起，就能於黃金檔期入住滿有口碑的靚酒店，要訂趁快！Yahoo 旅遊 ・ 15 小時前
星座運勢｜11月山羊/水瓶/雙魚運勢：水瓶事業有更明確新方向、山羊學習放下並享受當下｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
12星座2025年11月星座運勢，分析山羊座、水瓶座、雙魚座11月星座運勢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
無印良品優惠｜MUJI week回歸！會員專享全店額外九折 $15起入手通心薯條/奇亞籽蒟蒻啫喱/各式咖喱/精選即沖湯
一年一度的「無印良品週間 MUJI week」絕對是最值得期待的購物時光！今年的無印良品週間涵蓋全線港澳實體店舖，連香港官方網上商店也同步舉行，包括最新秋冬商品、收納用品、家居用品及食品等。另外只要下載MUJI app並成為會員，就能在購物或用餐時享受額外九折優惠，連原本已折扣的商品也適用！Yahoo Food ・ 1 天前
和服跟浴衣差在哪？日本和服豆知識、實際感想、推薦東京景點完整攻略
和服作為世界知名的日本傳統服飾，典雅或創新的圖案設計也讓它歷久不衰，更是許多觀光客到日本旅遊時，躍躍欲試想要穿看看的指定體驗之一。而和服種類、琳瑯滿目的花樣，其實也有都不同的代表意義，想在如此多種類的和服中挑選試穿，到底該怎麼選？以及和服與浴衣又有什麼不同？LIVE JAPAN將這些解答，加上穿和服的時候需要事先知道的基礎小知識，還有東京和服景點精選都一次整理給你，下次去日本就能更深入體驗真正的日本傳統囉！LIVE JAPAN ・ 23 小時前
英國財相暗示預算案或加稅 英鎊走弱創逾半年新低
英國財相李韻晴暗示秋季預算案或加稅以鞏固財政。消息公布後，英鎊兌美元創逾半年新低，經濟學者警告加稅規模或達數十億英鎊，市場關注生活成本與經濟影響。Yahoo財經 ・ 16 小時前
范姜彥豐持有王子粿粿裸體擁抱親密照 兼被傳出同居3個月
台灣男星范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年，婚後育有一女「小粿醬」，一家三口幸福美滿。近來卻屢傳婚變，上月29日范姜彥豐無預警喺IG上載一條9分鐘片段，痛斥老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。而王子亦發聲明道歉，及承認與粿粿有「超過了朋友間應有的界線」，但澄清未介入他人婚姻。去到今日（4日），有台灣傳媒報道指范姜彥豐委託徵信社幫手，從而獲得粿粿及王子之間嘅文字對話、照片及影片，當中更有二人裸體擁抱嘅親密照。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 14 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 1 天前
專訪｜陳曉華 「認愛」郭晉安分享夫妻模式 30歲後不再日日喊：大不了咪返去讀書！冇嘢輸㗎！
由郭晉安、陳曉華（Hera）主演的劇集《金式森林》，劇情進入白熱化階段，陳曉華與郭晉安為演活一對夫妻，有非常深入的交流，陳曉華更「認愛」郭晉安Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前