惠母親從酒友到丈母娘！ 瑞樹親筆信讀出母親祝福？

母親酒友的託兒緣起

故事得從18年前說起，瑞樹和惠的母親是同齡酒友，兩人23歲時在香川丸龜的酒吧結緣，常互訪小酌，感情像兄妹般鐵。某天，瑞樹35歲時，母親託他照顧5歲的小惠，瑞樹當成小侄女哄著玩，誰知這小丫頭長大後變成心動炸彈！

節目播出時，惠的母親坐在觀眾席，雙臂交叉臉色鐵青，笑說「當時只當朋友孩子，沒想到變媳婦」。據Lmaga.jp報導，這對酒友關係深厚，母親的スナック店是惠小時候遊樂場，

廣告 廣告

瑞樹偶爾幫忙哄娃，播出後網友調侃：「託兒託到結婚，這劇本誰寫？」這種開頭，總讓人覺得命運愛開玩笑。😄

15年後的烤肉心動瞬間

時光快轉，惠長到21歲，在母親酒吧兼職，瑞樹53歲還在店裡小酌，兩人重逢像老朋友聊天，沒火花，直到9個月後看電影後去吃烤肉。

那天瑞樹一反常態，不玩遊戲只專心烤肉，惠心想：「平時嗨翻天的他，好認真！」這反差讓她心跳加速，從此主動出擊：約飯、發合照、貼著說「喜歡你～」，帶點調侃卻真心實意。

據abc-magazine報導，惠設計吃醋陷阱，故意拒約說「有人邀電影」，瑞樹慌了問「誰啊？」，她直球回「你吃醋了？喜歡就說出來！」，

3個月猛攻成功，兩人正式交往。惠母親聽聞後怒吼：「絕對不行！」但惠笑說「媽，這是我的選擇」，這追愛戲碼，甜得像丸龜的溫泉饅頭。🍖

母親怒火到淚目的轉折

惠母親的反對超激烈！她和瑞樹是同齡酒友，當年23歲就互訪店家，感情深厚，惠隨口在櫃檯說「我在和他交往」，母親當場翻臉，瑞樹想鄭重拜訪卻被擋，惠生氣直喊「我愛他！」

一年後，瑞樹鼓起勇氣求婚，寫親筆信哽咽讀出：「如果我是她爸，我也不會輕易原諒自己。」節目播出時，母親聽完淚眼婆娑，鼓掌祝福：「你們幸福就好。」

據ORICON新聞報導，這信感動全場，母親後來承認「從反對到接受，過程像坐雲霄飛車」。惠母親坐在觀眾席全程雙臂交叉，播出後網友笑：「媽媽的複雜臉，演技滿分！」這種轉折，總讓人覺得母愛嚴苛卻暖心。👨‍👩‍👧

網友的甜蜜瓜吃不停

節目一播，X和PTT熱議！台灣網友po：「30歲差還甜，惠追愛3個月，勵志！」香港LIHKG笑說：「母親從酒友到丈母娘，這緣分神了。」

粉絲留言從「比日劇真」到「瑞樹認真烤肉那一刻，惠淪陷」，熱度燒到Yahoo頭條。惠IG @e_mizuki 粉絲漲，播出後播料理照獲讚。

兩人婚後惠當家庭主婦，瑞樹播酒吧，惠笑說「他每天播我做飯，幸福滿分」。這種瓜，總讓人羨慕到牙癢。🍵

Japhub小編有話說

哇，這30歲差戀情寫完，小編的瓜子都甜了！從託兒到母親淚目，這緣分太戲劇。

如果你有最愛忘年戀，或猜惠的下一齣，留言區分享～下次挖個不差的日本愛情故事，浪漫點哦！