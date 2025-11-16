世一酒吧Bar Leone未經授權使用7-11商標收律師信？需全數銷毀7-Leone T恤

世一酒吧 Bar Leone 未經授權使用7-11商標收律師信？需全數銷毀7-Leone T恤

Bar Leone一定是近期最紅的香港酒吧，沒有之一，皆因今年7月才勇奪「2025亞洲50最佳酒吧」榜首的它，於10月份又擊敗世界群雄，登上「2025世界50最佳酒吧」冠軍寶座，為香港再增添一個「世一」頭銜。不過，最近Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori卻於個人社交媒體上發出帖文，內有一封疑似7-Eleven國際（7-Eleven International LLC）發出的律師信，表示Bar Leone未經授權使用與7-11商標相似的標誌，印於T恤產品之上。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

被公佈的信件全文翻譯

主旨：未經授權在T恤上使用與「7-ELEVEN 及商標」近似之標誌

我方為美國 7-Eleven International LLC，是全球知名便利零售連鎖品牌 7-Eleven 的運營方及授權方，並合法擁有「7-Eleven」系列商標（包括具有識別性的「7-ELEVEN 及商標」）。

上述商標已在眾多商品及服務類別中完成註冊並使用，涵蓋便利店零售業務及食品、飲品供應服務。自 1981 年香港首家 7-Eleven 門店開業以來，我方商標在香港市場經長期廣泛使用，其中「7-Eleven 系列商標」已被香港消費者公認為「7-Eleven」的標誌性識別符號。

近期我方發現，閣下經營的酒吧（即 Bar Leone）未經授權，在銷售的 T 恤產品上使用與我方商標高度近似的標誌 —— 該標誌是我方商標的倒置版本。相關證據可參閱閣下網站截圖（網址：https://www.barleonehk.com/shop/p/7-white-crew），列印本亦隨函附上。

Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori於個人社交媒體上發出帖文，內有一封疑似7-Eleven國際（7-Eleven International LLC）發出的律師信。

Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori表示：「這是一段相當精彩的旅程，但我們不得不和我們的7-Leone T恤說再見，並把它們全部銷毀了。」

網民留言一面倒！支持酒吧與7-11合作

Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori於個人社交媒體上公佈信件內容，以及多張他與團體穿著該件印有近似7-11標誌T恤的照片，並附上文字表示不捨之情：「這是一段相當精彩的旅程，但我們不得不和我們的7-Leone T恤說再見，並把它們全部銷毀了。」，並標記@7eleven及@7elevenhk，問他們「很快會有合作吧？」又呼籲網民如果支持他們合作的話，就留言“COLLAB”並標記7-Eleven。一如所料，留言一面倒支持Lorenzo這個想法，更有人一針見血：「他們想跟你合作，多於你需要他們。」也有不少人留言：「在它們消失之前，我需要取得一件！」、「我要一件，應承絕不轉售。」可惜，這批T恤需要全數被銷毀，而翻查Bar Leone網站亦已見產品被下架。你們又支持Bar Leone和7-11聯乘合作嗎？

據瞭解，這批T恤需要全數被銷毀。

Bar Leone是近期最紅的香港酒吧，今年7月才勇奪「2025亞洲50最佳酒吧」榜首，於10月份又登上「2025世界50最佳酒吧」冠軍寶座。

7-Eleven會考慮與Bar Leone正式合作嗎？

7-Leone T恤

圖片來源：Lorenzo Antinori社交媒體

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？