世一酒吧Bar Leone未經授權使用7-11商標收律師信？需全數銷毀7-Leone T恤
最近Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori卻於個人社交媒體上發出帖文，內有一封疑似7-Eleven國際（7-Eleven International LLC）發出的律師信，即睇內文：
Bar Leone一定是近期最紅的香港酒吧，沒有之一，皆因今年7月才勇奪「2025亞洲50最佳酒吧」榜首的它，於10月份又擊敗世界群雄，登上「2025世界50最佳酒吧」冠軍寶座，為香港再增添一個「世一」頭銜。不過，最近Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori卻於個人社交媒體上發出帖文，內有一封疑似7-Eleven國際（7-Eleven International LLC）發出的律師信，表示Bar Leone未經授權使用與7-11商標相似的標誌，印於T恤產品之上。
被公佈的信件全文翻譯
主旨：未經授權在T恤上使用與「7-ELEVEN 及商標」近似之標誌
我方為美國 7-Eleven International LLC，是全球知名便利零售連鎖品牌 7-Eleven 的運營方及授權方，並合法擁有「7-Eleven」系列商標（包括具有識別性的「7-ELEVEN 及商標」）。
上述商標已在眾多商品及服務類別中完成註冊並使用，涵蓋便利店零售業務及食品、飲品供應服務。自 1981 年香港首家 7-Eleven 門店開業以來，我方商標在香港市場經長期廣泛使用，其中「7-Eleven 系列商標」已被香港消費者公認為「7-Eleven」的標誌性識別符號。
近期我方發現，閣下經營的酒吧（即 Bar Leone）未經授權，在銷售的 T 恤產品上使用與我方商標高度近似的標誌 —— 該標誌是我方商標的倒置版本。相關證據可參閱閣下網站截圖（網址：https://www.barleonehk.com/shop/p/7-white-crew），列印本亦隨函附上。
網民留言一面倒！支持酒吧與7-11合作
Bar Leone的聯合創辦人Lorenzo Antinori於個人社交媒體上公佈信件內容，以及多張他與團體穿著該件印有近似7-11標誌T恤的照片，並附上文字表示不捨之情：「這是一段相當精彩的旅程，但我們不得不和我們的7-Leone T恤說再見，並把它們全部銷毀了。」，並標記@7eleven及@7elevenhk，問他們「很快會有合作吧？」又呼籲網民如果支持他們合作的話，就留言“COLLAB”並標記7-Eleven。一如所料，留言一面倒支持Lorenzo這個想法，更有人一針見血：「他們想跟你合作，多於你需要他們。」也有不少人留言：「在它們消失之前，我需要取得一件！」、「我要一件，應承絕不轉售。」可惜，這批T恤需要全數被銷毀，而翻查Bar Leone網站亦已見產品被下架。你們又支持Bar Leone和7-11聯乘合作嗎？
圖片來源：Lorenzo Antinori社交媒體
延伸閱讀：2025亞洲50最佳酒吧全名單！中環Bar Leone繼續蟬聯榜首/ 新上榜Gokan 即排33位 香港6間酒吧上榜
延伸閱讀：2025世界50最佳酒吧51至100名單揭曉！16 間新入選酒吧 香港Gokan 紐約Schmuck/墨西哥城Bar Mauro/敦酒Three Sheets Soho
