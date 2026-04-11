酒店下午茶推薦｜帝樂文娜公館北歐餐廳 FINDS x 澳洲手工 氈酒Orz Gin

帝樂文娜公館的 FINDS 最近與澳洲手工氈酒品牌 Orz Gin 聯乘，這支Gin很有趣，由幾位迷戀中西草本的釀酒師在阿德萊德小批量生產，破天荒以陳皮為主調，再加入澳洲昆士桃與茉莉花，骨子裡流著一種「中西合璧」的叛逆。

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酒店下午茶推薦｜帝樂文娜公館北歐餐廳 FINDS x 澳洲手工氈酒Orz Gin

北歐傳統 煙燻與醃漬

這次下午茶的鹹點非常出色，尤其是 「Orz 氈酒醃挪威三文魚脆筒」。主廚將北歐傳統的 Gravlax 醃魚技術微調，注入了 Orz Gin 的陳皮與草本氣息，鮮味在舌尖上層次分明。有趣的是，脆筒放在盛滿杜松子的杯中呈現，尚未入口，那股清冷的杜松子香氣已先奪人，沉浸感十足。

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另一道 「煙燻鴨胸火腿配哈密瓜」 亦見心思，點睛之筆在於特製的香橙 Orz 氈酒果醬。鹹香與果鮮在齒縫間爆發，隨後是微醺的柑橘後勁，讓這道經典組合多了一份高級感。不過個人覺得 「杜松子漬車厘茄」 仍有進步空間，雖然車厘茄清新，但杜松子的草本力道可以再 Strong 一點，否則那濃郁幼滑的牛油果忌廉一出場，很容易就喧賓奪主，掩蓋了杜松子香氣。

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茉莉茶香下的優雅謝幕

甜點部分則聰明地呼應了 Orz Gin 的茉莉與陳皮調性。「檸檬白朱古力意式奶凍」 頂層那層晶瑩的 Orz 氈酒湯力果凍是靈魂，入口先是醇厚奶香，隨後陳皮甘香悠然綻放，繾綣迷人。而 「黑朱古力陳皮撻」 更是熟年層次的表現，高濃度的黑朱古力配上橙皮碎，那種微苦帶酸的優雅感，剛好為這場味覺實驗畫上完美句號。如果想更Chill，不妨柯打一杯 「Golden Mandarin Fizz」。澄黃色的酒液點綴著沉澱歲月的陳皮，在梳打氣泡中躍動，這種微醺絕對是午後解壓的良藥。

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Orz Gin這支Gin很有趣，由幾位迷戀中西草本的釀酒師在阿德萊德小批量生產，破天荒以陳皮為主調。

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FINDS

地址：尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓

供應日期：即日起至2026年5月5日 供應時間：15:00 – 17:30

價格：HKD $588 (兩位用) / 每位 HKD $338 (另加一服務費)