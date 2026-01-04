跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
酒店下午茶2026｜合和酒店 x SOFINA ALBLANC 聯乘登場！人均$234送$820護膚品 必影仙氣煙霧盒＋火焰雞尾酒
合和酒店 x SOFINA ALBLANC 的下午茶性價比極高，兩位用只需$446，人均$223便送總值逾$800的護膚禮遇，即睇內文：
酒店下午茶2026｜踏入2026年，想約閨蜜歎Tea兼護膚？灣仔地標合和酒店 (Hopewell Hotel) 旗下的大堂咖啡廳 (Lobby Cafe) 宣布與日本知名護膚品牌 SOFINA ALBLANC合作，於1月5日起推出全新「潤白光蘊下午茶套餐」。這次聯乘不僅以紅白粉色調打造精緻美點，更加入超夢幻的乾冰煙霧效果，絕對是新一年必去的打卡熱點！最重要是性價比極高，兩位用只需$446，人均$223便送總值逾$800的護膚禮遇，即睇內文詳情！
視覺系打卡：橙花水煙霧木盒＋燃燒吧「粉色佳人」
這次下午茶將儀式感推向極致，標誌性的「花漾盒子」經過全新設計，內裡的乾燥花換上紅、白、粉紅色調，以呼應ALBLANC的產品主題。職員會在享用前將橙花水注入盒底乾冰，打開瞬間煙霧繚繞，帶有淡淡花香，仙氣十足。若想將打卡層次昇華，顧客可另加 $40 升級享用特色飲品。推介必試雞尾酒 「粉色佳人」(Pink Lady)，上桌時調酒師會點燃裝飾用的火焰紙，讓你捕捉「火樹銀花」的瞬間。不喝酒的朋友也可選擇漸層效果優雅的特飲「美麗伊始」。
紅白精緻鹹甜點 融入抗糖化護膚哲學
食物方面，行政糕餅總廚以 ALBLANC 的「抗糖化雙效護理」為靈感，設計出 4 款鹹點及 4 款甜點 。
鹹點推介：紅菜頭醃漬三文魚撻，酥脆撻底加入紅菜頭汁，顏色鮮豔且富含抗氧化營養 ；蟹肉明太子三文治 則充滿鮮嫩海洋滋味 。
甜點推介：日本黑胡麻柚子撻，濃郁芝士慕絲包裹酸甜柚子醬 ；海鹽椰子醬斑蘭蛋糕，鹹甜交織，口味清新 。
鬆餅：特別焗製外脆內軟的伯爵茶鬆餅，配上牛油忌廉及果醬，茶香四溢 。
回本攻略：送$500旅行套裝＋預約按摩再送精華
這款下午茶最大的亮點在於超豐富的禮品！凡惠顧下午茶，每位顧客即可獲贈 SOFINA ALBLANC 潤白美肌旅行套裝（價值 HK$500）及禮遇邀請卡一張 。憑卡前往 SOFINA 香港門店，不僅可享購物折扣及預約手部按摩服務，完成服務後更會額外獲贈皇牌潤白美肌鑽亮肌底精華旅行裝 30g（價值 HK$320）。換言之，食一餐 Tea 隨時拎走總值 HK$820 的禮品，絕對是「又食又拎」的最佳示範！（禮品數量有限，送完即止）
大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶套餐
日期： 2026年1月5日至2月28日
時間： 下午2時30分至5時30分
地點： 香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓大堂咖啡廳 （地圖按此）
價錢： 兩位用 $446，人均$223
