Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

酒店下午茶2026｜合和酒店 x SOFINA ALBLANC 聯乘登場！人均$234送$820護膚品 必影仙氣煙霧盒＋火焰雞尾酒

酒店下午茶2026｜踏入2026年，想約閨蜜歎Tea兼護膚？灣仔地標合和酒店 (Hopewell Hotel) 旗下的大堂咖啡廳 (Lobby Cafe) 宣布與日本知名護膚品牌 SOFINA ALBLANC合作，於1月5日起推出全新「潤白光蘊下午茶套餐」。這次聯乘不僅以紅白粉色調打造精緻美點，更加入超夢幻的乾冰煙霧效果，絕對是新一年必去的打卡熱點！最重要是性價比極高，兩位用只需$446，人均$223便送總值逾$800的護膚禮遇，即睇內文詳情！

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

視覺系打卡：橙花水煙霧木盒＋燃燒吧「粉色佳人」

這次下午茶將儀式感推向極致，標誌性的「花漾盒子」經過全新設計，內裡的乾燥花換上紅、白、粉紅色調，以呼應ALBLANC的產品主題。職員會在享用前將橙花水注入盒底乾冰，打開瞬間煙霧繚繞，帶有淡淡花香，仙氣十足。若想將打卡層次昇華，顧客可另加 $40 升級享用特色飲品。推介必試雞尾酒 「粉色佳人」(Pink Lady)，上桌時調酒師會點燃裝飾用的火焰紙，讓你捕捉「火樹銀花」的瞬間。不喝酒的朋友也可選擇漸層效果優雅的特飲「美麗伊始」。

按此查看下午茶優惠

推介必試雞尾酒 「粉色佳人」(Pink Lady)，上桌時調酒師會點燃裝飾用的火焰紙，讓你捕捉「火樹銀花」的瞬間。不喝酒的朋友也可選擇漸層效果優雅的特飲「美麗伊始」。

灣仔地標合和酒店 (Hopewell Hotel) 旗下的大堂咖啡廳 (Lobby Cafe) 宣布與日本知名護膚品牌 SOFINA ALBLANC合作。

紅白精緻鹹甜點 融入抗糖化護膚哲學

食物方面，行政糕餅總廚以 ALBLANC 的「抗糖化雙效護理」為靈感，設計出 4 款鹹點及 4 款甜點 。

鹹點推介 ：紅菜頭醃漬三文魚撻，酥脆撻底加入紅菜頭汁，顏色鮮豔且富含抗氧化營養 ；蟹肉明太子三文治 則充滿鮮嫩海洋滋味 。

甜點推介 ：日本黑胡麻柚子撻，濃郁芝士慕絲包裹酸甜柚子醬 ；海鹽椰子醬斑蘭蛋糕，鹹甜交織，口味清新 。

鬆餅：特別焗製外脆內軟的伯爵茶鬆餅，配上牛油忌廉及果醬，茶香四溢 。

酒店下午茶2026｜合和酒店 x SOFINA ALBLANC 聯乘登場！人均$234送$820護膚品 必影仙氣煙霧盒＋火焰雞尾酒

酒店下午茶2026｜合和酒店 x SOFINA ALBLANC 聯乘登場！人均$234送$820護膚品 必影仙氣煙霧盒＋火焰雞尾酒

酒店下午茶2026｜合和酒店 x SOFINA ALBLANC 聯乘登場！人均$234送$820護膚品 必影仙氣煙霧盒＋火焰雞尾酒

回本攻略：送$500旅行套裝＋預約按摩再送精華

這款下午茶最大的亮點在於超豐富的禮品！凡惠顧下午茶，每位顧客即可獲贈 SOFINA ALBLANC 潤白美肌旅行套裝（價值 HK$500）及禮遇邀請卡一張 。憑卡前往 SOFINA 香港門店，不僅可享購物折扣及預約手部按摩服務，完成服務後更會額外獲贈皇牌潤白美肌鑽亮肌底精華旅行裝 30g（價值 HK$320）。換言之，食一餐 Tea 隨時拎走總值 HK$820 的禮品，絕對是「又食又拎」的最佳示範！（禮品數量有限，送完即止）

按此查看下午茶優惠

凡惠顧下午茶，每位顧客即可獲贈 SOFINA ALBLANC 潤白美肌旅行套裝（價值 HK$500）及禮遇邀請卡一張。

憑卡前往 SOFINA 香港門店，不僅可享購物折扣及預約手部按摩服務，完成服務後更會額外獲贈皇牌潤白美肌鑽亮肌底精華旅行裝 30g（價值 HK$320）。

大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 潤白光蘊下午茶套餐

日期： 2026年1月5日至2月28日

時間： 下午2時30分至5時30分

地點： 香港灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓大堂咖啡廳 （地圖按此）

價錢： 兩位用 $446，人均$223

按此查看下午茶優惠

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？