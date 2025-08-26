焦點

港大 AI 模型辨識精子受精能力

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo Food

下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！法國君度橙酒主題／限時買2送2／任食10多款榴槤甜品

Yahoo購物整理香港必食酒店下午茶排名及優惠，內文即睇：

Yahoo 購物
Yahoo 購物
更新時間
下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！法國君度橙酒主題／限時買2送2／任食10多款榴槤甜品
下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！法國君度橙酒主題／限時買2送2／任食10多款榴槤甜品

週末想找一個地方與朋友邊食邊聊天，除了去Cafe，到酒店食下午茶High Tea亦是個不錯的選擇！香港有很多酒店都有提供下午茶套餐，部分甚至有下午茶自助餐，可以一次過食到自助餐必食海鮮、小食和甜品，Yahoo購物專員整合Klook最受歡迎酒店下午茶排行榜，不少酒店設特別主題下午茶，如W酒店與法國橙酒品牌合作限定下午茶、榴槤主題任食榴槤甜品等，9月更有香港懷舊美食和阿華田主題下午茶，最抵有買二送二優惠，人均最平低至$141，即睇酒店下午茶排行榜，揀間心水酒店下午茶與朋友們一起愉快地食住度過週末！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

>>按此查看更多KKday自助餐優惠<< >>按此查看更多KLOOK自助餐優惠<<

第十名：香港JW萬豪酒店｜SHOP NOW

香港JW萬豪酒店一直深受歡迎，皆因餐廳環境舒服，而且食物質素向來都有水準！香港JW萬豪酒店分別有下午茶自助餐和The Lounge下午茶，下午茶自助餐與一般自助餐一樣，同樣會提供刺身、冷盤及芝士等自助餐必食前菜，亦可任食點心、鐵板燒美食、亞洲和國際風味菜式等美食，而The Lounge下午茶則以簡單小食為主，可品嚐以矜貴食材入饌的鹹甜美點，配以骨瓷茶具奉上的咖啡或香茗，適合女士們打卡high tea！價錢方面，The Lounge下午茶較平，人均只需$334起，而下午茶自助餐人均$388起，想輕食的話可選The Lounge下午茶，下午茶自助餐就可以任食較飽肚。

【低至9折】下午茶自助餐 (兩位起)

特價︰$388起/位｜原價：$427/位

【低至9折】The Lounge 下午茶 (兩位用)

特價︰$668起/2位｜原價：$744/位（人均$334起）

BOOK HERE

香港JW萬豪酒店

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂（地圖

香港JW萬豪酒店
香港JW萬豪酒店
香港JW萬豪酒店
香港JW萬豪酒店

第九名：香港W酒店SHOP NOW

W酒店餐廳WOOBAR下午茶不時更換主題，今次W酒店與法國傳奇橙酒品牌君度（Cointreau）合作，以君度橙酒的經典風味為靈感，推出限定「微醺柑橘」下午茶，必試甜點可麗露，用上薰衣草蜜糖、君度甜橙酒等材料，啖啖都有酒香甜味！另外必試鹹點W招牌魚子醬配小圓餅，以及鵝肝慕斯酥皮盒，充滿煙燻鴨肉、橘子果醬、開心果等，甜鹹組合非常特別，酒店還送上特色雞尾酒 。現時Klook下午茶優惠，人均最平低至$373就可以一邊望海景，一邊high tea。

[WOOBAR x COINTREAU] 微醺柑橘 下午茶 配特色雞尾酒 兩位用

特價︰$745起/2位｜原價：$911/位（人均$373起）

BOOK HERE

香港W酒店 WOOBAR

地址︰尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店（地圖

香港W酒店 WOOBAR 微醺柑橘下午茶
香港W酒店 WOOBAR 微醺柑橘下午茶
香港W酒店 WOOBAR
香港W酒店 WOOBAR

第八名：北角海逸酒店SHOP NOW

北角海逸酒店The Point大堂酒吧8月有「仲夏鮮果．Mövenpick雪糕朱古力火鍋下午茶」，可以一次過食到鮮果入饌的鹹甜美點，如西瓜蕃茄凍湯蟹肉凍、泰式月亮蝦餅配芒果莎莎、椰子班蘭瑞士卷、香蕉朱古力金寶撻等，還有大家最喜歡的Mövenpick雪糕朱古力火鍋，可以任食Mövenpick雪糕外，酒店更送每人一份Mövenpick椰子雪糕咖啡或雪糕梳打一杯，啖啖雪糕，啱晒夏天食！酒店9月將推出「品味香江下午茶」，可享多款香港特色小食，如炸春卷、叉燒酥、魚子小籠包等，甜點更有合桃酥、薑汁忌廉蛋撻、芝麻煎堆、椰汁馬豆糕、陳皮蛋散、黑芝麻卷、楊枝甘露等懷舊甜點。現時Klook優惠低至55折，下午茶人均低至$167，8月可以食Mövenpick雪糕主題下午茶，9月則可享新主題下午茶。

【低至55折】下午茶套餐

特價︰$167起/位｜原價：$306/位

BOOK HERE

北角海逸酒店

地址︰香港北角英皇道 665 號（地圖

北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶
北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶
北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶
北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶
北角海逸酒店 - 品味香江下午茶
北角海逸酒店 - 品味香江下午茶

第七名：歷山酒店SHOP NOW

歷山酒店的歷山餐廳今期推出「仲夏開心果下午茶套餐」，有多款開心果美食，如鹹點有鴨肝慕絲開⼼果撻、挪威煙三⽂⿂開⼼果忌廉芝⼠卷、北海道帶⼦伴開⼼果碎椰⼦忌廉等，甜點有開⼼果鬆餅配開⼼果忌廉及芒果醬、班蘭咖央西多⼠配開⼼果醬雜果仁、杜拜朱古⼒撻等，每份下午茶奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或開⼼果泡沫鮮奶⼀杯，Klook優惠折後每位只需$398起！

【低至75折】下午茶套餐 (兩位用)

特價︰$398起/位｜原價：$515/位

BOOK HERE

歷山酒店 歷山餐廳

地址︰香港北角城市花園道32號歴山酒店 歷山餐廳 / 宴會廳（港鐵炮台山站B出口）（地圖

歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐
歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐
歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐
歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐

第六名：香港美利酒店｜SHOP NOW

香港美利酒店餐廳Garden Lounge環境寬敞，有室外和室內位選擇，而且下午茶主題不時更新，每次食都會有驚喜！近期酒店餐廳最新推出「仲夏西西里下午茶」，以阿馬爾菲氣泡雞尾酒作迎實飲品，並提供一系列意大利風味食材入饌美食，包括鵝肝紅菊苣餡撻、番茄魚子醬瑞可塔芝士號角、榛子黑朱古力松露、香桃烏龍茶圓餅等鹹甜點，必食開心果及酸車厘子Gelato意式雪糕，夏天食非常開胃！現時Klook有限時買二送一優惠，人均最平$302起可享意式風情下午茶。

【買2送1】仲夏西西里下午茶

特價︰$906起/3位｜原價：$1,359/位（人均$302起）

【低至85折】仲夏西西里下午茶

特價︰$374起/位｜原價：$440/位

BOOK HERE

美利酒店 Garden Lounge

地址：中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong酒店花園樓層（地圖

美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶
美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶
美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶
美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶

第五名：8度海逸酒店SHOP NOW

講到8度海逸酒店最出名的美食，一定有芒果拿破崙，而今期8度海逸酒店的8度餐廳下午茶主題是「芒」上加「芒」下午茶套餐，酒店選用菲律賓呂宋芒炮製多款鹹甜美點，包括芒果蟹肉三文治、芒果吞拿魚沙律反卷、芒果糯米糍等特色美食，鹹點有脆炸手切薯條伴芒果沙律醬、香烤無骨香草雞翼、芝士焗鮮茄蓉免治牛肉丸，而且無限量供應咖啡或茶，現時Klook有限時優惠，人均低至$141就可以食到芒果主題下午茶，「芒果迷」必食！

【低至65折】下午茶套餐

特價︰$141起/位｜原價：$188/位

BOOK HERE

8度海逸酒店

地址︰香港九龍土瓜灣九龍城道199號（地圖

8度海逸酒店 -「芒」上加「芒」下午茶套餐
8度海逸酒店 -「芒」上加「芒」下午茶套餐

第四名：都會海逸酒店SHOP NOW

都會海逸酒店的自助餐是不少Yahoo讀者搜尋的酒店自助餐之一，今次要介紹的是酒店西餐廳Promenade Restaurant的週末下午茶自助餐，酒店8月有「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐，可以食到一系列以當季熱帶水果入饌美食，如椰子菠蘿慕絲蛋糕、熱情果撻、熱情果芒果布甸、黑芝麻火龍果忌廉筒特色美食。此外，還可以任食雪花蟹腳、多款海鮮刺身、點心、中西式甜品，非常豐富！9月將有全新「阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐」，阿華田作為下午茶主角，任食多款阿華田甜品，如阿華田芝士蛋糕、阿華田提拉米蘇、阿華田脆朱古力撻等，值得期待！現時Klook有快閃買二送二優惠，連9月新主題下午茶都可享快閃優惠，人均低至$298可以食到。

【快閃買2送2】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$1,192起/4位｜原價：$1,632/4位（人均$298起）

【快閃買2送1】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$1,014起/3位｜原價：$1,224/3位（人均$338起）

【低至85折】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$358起/位｜原價：$498/位

BOOK HERE

都會海逸酒店

地址︰紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（地圖

都會海逸酒店 -「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐
都會海逸酒店 -「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐
都會海逸酒店 - 阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐
都會海逸酒店 - 阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐

第三名：唯港薈 Hotel ICON｜SHOP NOW

講到Hotel ICON，不能不提酒店招牌榴槤主題下午茶，今次酒店餐廳The Market帶來「火山榴槤」半自助午午茶，酒店特意準備四款印尼火山榴槤品種，火山榴槤特點是帶有火山熔岩中的礦物質，令榴槤甜度大大增加！酒店精心準備了以火山榴槤精心製作的印尼火山榴槤海鮮辣鍋，食材有生蠔、帶子、八爪魚、大蝦和鮑魚，湯底可選擇香辣湯或椰香花膠湯，還有多款榴槤甜品任食，如榴槤貓屎咖啡意式奶凍、榴槤巴斯克芝士蛋糕、榴槤貓屎咖啡歌劇院蛋糕、榴槤金寶脆脆撻等超過10款甜品選擇。現時Klook下午茶優惠人均$367起，「榴槤迷」切勿錯過！

「火山榴槤」下午茶

特價︰$733起/2位｜原價：$768/2位（人均$367起）

BOOK HERE

唯港薈 Hotel ICON

地址︰尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓（地圖

唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶
唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶
唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶
唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶
唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶
唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶

第二名：香港文華東方酒店SHOP NOW

香港文華東方酒店下午茶向來出名，今個月更成為第二名受歡迎酒店下午茶！雖然酒店餐廳快船廊The Clipper Lounge只提供下午茶套餐，不是自助餐形式，但套餐亦有不少美食，有4款不同口味三文治、6款不同甜品選擇，必食文華東方酒店名物1963文華芝士餅，還有菠蘿乾果蛋糕伴熱情果、瑪德琳伴柚子、傳統鬆餅和提子鬆餅配玫瑰花果醬，以及牛油忌廉。此外，下午茶套餐有多款飲品選擇，亦可加錢開紅、白酒飲。現時Klook有文華東方酒店下午茶優惠，人均$345起就可享不同小食和甜品，再送氣泡茶一杯。

【低至7折】下午茶｜送氣泡茶一杯 (兩位起)

特價︰$345起/位｜原價：$493/位

BOOK HERE

香港文華東方酒店 快船廊

地址︰中環干諾道中5號M層（地圖

香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶
香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶
香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶
香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶
香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge
香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge

第一名：香港柏寧酒店SHOP NOW

香港柏寧酒店今個月排名上升了一名，成為第一名最受歡迎酒店下午茶！柏寧酒店位於銅鑼灣較市中心位置，餐廳PLAYT最大特色是有開放式廚房，可以變成「Kitchen Theatre」為大家呈現大廚們精湛廚藝！柏寧酒店PLAYT週末下午茶自助餐菜式非常豐富，前菜有凍蝦、蜆、青口等時令凍海鮮，熱食有港式碗仔翅、即蒸中式點心、金菇牛肉卷、紫蕃薯絲網春卷、日式章魚燒、意大利薄餅、特式印度食品等，有齊港式、中式、日式、西式美食選擇，還有多款甜品如英式鬆餅，芝士蛋糕、朱古力噴泉、自家製雪糕等。現時Klook有下午茶自助餐買2送1優惠，人均低至$259就可以食到。

【低至買2送1】週末下午茶自助餐｜ 魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁

特價︰$777起/3位｜原價：$1,115/3位（人均$259起）

【低至78折】週末下午茶自助餐｜魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁

特價︰$297起/位｜原價：$372/位

BOOK HERE

香港柏寧酒店 PLAYT

地址︰香港銅鑼灣告士打道310號（地圖

香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐
香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐
香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐
香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐
香港柏寧酒店 PLAYT餐廳環境
香港柏寧酒店 PLAYT餐廳環境

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2024〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2025丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2025｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2025│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2025｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2025│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2025│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2025｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？

其他人也在看

鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影

鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。

Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣

UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣

UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間

90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊

泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊

一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與

鉅亨網 ・ 17 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣

「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！

Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民

55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民

郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。

Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣

泡泡瑪特新IP星星人被炒至逾1,450元 人民幣

內媒報道，泡泡瑪特(9992.HK)近日線上首發多款新品，包括2024年新簽約IP、正在冒起的Twinkle Twinkle(星星人)的新款毛絨掛件盲盒「星星人好夢氣象局系列」。

AASTOCKS ・ 14 小時前
Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha

Arc'teryx始祖鳥外套在紅什麼？高端機能外套超全入手攻略 85折起入手5大熱門型號：Beta/Atom/Alpha

Arc'teryx外套入手攻略！不論是喜愛日系機能穿搭的潮男，又或是日常返工想找一件多功能外套，Arc’teryx亦有絕佳的選擇。近年Arc’teryx積極進攻時尚界，與Louis Vuitton等品牌合作走進新世代，同時保留高品質的機能性，網購專員為大家精選不同天氣適合的外套款式，一同入坑入手第一件「始祖鳥」！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定

樓市按揭｜滙豐推出新定息按揭 首三年定息或首五年定息2.73% 業界人士：毋須急決定

滙豐銀行今日推出全新定息按揭計劃，首三年定息或首五年定息2.73%，其後按息為P減1.75%（P現為5.25%...

BossMind ・ 19 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利　激突巨胸傾瀉而出夠震撼

【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前

北都發展｜新世界元朗南補地價4.4億 每呎樓面補地價1570元 地價重返2016年前

新世界（0017.HK）與華潤置地（1109.HK）合作發展的元朗南項目第一期完成補地價4.4億元，每方呎樓面補地價約1,570元，比較9年前同區補地價還要低逾1成。項目可以提供約700個中小型單位，估計最快今年內可以動工。新世界股價今日造好，一度升至7.15元，暫時報7.07元，升9.12%。

BossMind ・ 21 小時前
恒大今日正式除牌　停牌前市值縮至21.5億元

恒大今日正式除牌　停牌前市值縮至21.5億元

中國恒大(3333.HK)自2024年1月29日起停牌，一直復牌無期，表示無意就上市委員會作出取消上市地位的決定申請覆核，將於今日(25日)正式在聯交所除牌。

infocast ・ 16 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成

進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成

雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。

信報財經新聞 ・ 1 天前
英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口

英偉達為中國推B30晶片！效能達Blackwell GPU 80% 特朗普：滿足這條件才准出口

《華爾街日報》報導，人工智慧（AI）晶片巨頭英偉達 (NVDA) 正為中國市場開發一款基於最新 Blackwell 架構的定制版 AI 晶片 B30，其性能預計可達 Blackwell GPU 約 80%。

鉅亨網 ・ 22 小時前
Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Taylor Swift「現代戀愛的平衡藝術」，與Travis Kelce的愛情啟示：是互補的藝術｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Taylor Swift剛宣佈即將發行新專輯《The Life of a Showgirl》實屬是樂壇盛事。這位全球超級巨星一向擅長掌控關於她藝術創作與個人生活的敘事。然而，當她選擇在週三與男友Travis Kelce的《New Heights》播客節目中宣佈新專輯時，她甚至沒有嘗試動用主流媒體的任何常規宣傳手段，而是完全繞過了它們。她與NFL球星Travis Kelce這段打破常規的高調戀情，從演唱會後台到超級盃賽場，他們的互動一直成為媒體焦點。

Yahoo Style HK ・ 1 天前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾

港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾

港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。

信報財經新聞 ・ 1 天前
范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

范冰冰獲冊封馬來西亞拿督惹網民質疑「有甚麼貢獻」 發文曝心聲：從來沒有白走的路

中國女星范冰冰入行多年，憑《武媚娘傳奇》及《還珠格格》等作品為人認識，更多次登上「福布斯中國名人榜」榜首，不過於2022年爆出偷逃稅，自此遭封殺，其後轉往外地發展。日前，范冰冰更獲馬六甲封為「D.P.S.M名譽拿督」，身穿淺綠色馬來傳統服裝到當地出席授勳儀式，但就引起不少網民質疑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了

鄺玲玲同款Dior三大爆款手袋：D-Dream、D-Motion、Grand Tour Multipocket，時尚迷要搶翻了

鄺玲玲（Cilla Kung）在泰國以「GL 劇」封神後，她的帶貨力也非常驚人！作為 Dior 品牌大使，她的私服穿搭經常出現 Dior 手袋的身影，每一款都充滿話題。以下為你盤點鄺玲玲最愛的 Dior 三大爆款手袋：Grand Tour Multipocket、D-Motion、D-Dream，這些完美融合實用與奢華的單品，勢必成為 2025 年的必備手袋！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）

【百佳】精選產品加$1多1件（即日起至28/08）

百佳精選加$1多1件產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！加$1多一件產品包括維他新鮮茶飲品480毫升2件折實 $7.45/盒、壽桃秘製牛腩/高湯牛腩2件折實 $34/盒、李錦記滷水汁系列410毫升2件折實 $14.95/支！

YAHOO著數 ・ 1 天前
巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法

巴黎街頭吸菸被批！泫雅老公龍俊亨遭疑違法

[NOWnews今日新聞]韓國女星泫雅在2024年10月與龍俊亨結婚，雖然兩人從交往開始就罵聲不斷，但小倆口還是不甩負評，常常高調秀恩愛。而昨（23）日，泫雅於Instagram曬出與龍俊亨在法國巴黎...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前