下午茶推薦2025｜必食酒店下午茶排名TOP 10！法國君度橙酒主題／限時買2送2／任食10多款榴槤甜品

週末想找一個地方與朋友邊食邊聊天，除了去Cafe，到酒店食下午茶High Tea亦是個不錯的選擇！香港有很多酒店都有提供下午茶套餐，部分甚至有下午茶自助餐，可以一次過食到自助餐必食海鮮、小食和甜品，Yahoo購物專員整合Klook最受歡迎酒店下午茶排行榜，不少酒店設特別主題下午茶，如W酒店與法國橙酒品牌合作限定下午茶、榴槤主題任食榴槤甜品等，9月更有香港懷舊美食和阿華田主題下午茶，最抵有買二送二優惠，人均最平低至$141，即睇酒店下午茶排行榜，揀間心水酒店下午茶與朋友們一起愉快地食住度過週末！

香港JW萬豪酒店一直深受歡迎，皆因餐廳環境舒服，而且食物質素向來都有水準！香港JW萬豪酒店分別有下午茶自助餐和The Lounge下午茶，下午茶自助餐與一般自助餐一樣，同樣會提供刺身、冷盤及芝士等自助餐必食前菜，亦可任食點心、鐵板燒美食、亞洲和國際風味菜式等美食，而The Lounge下午茶則以簡單小食為主，可品嚐以矜貴食材入饌的鹹甜美點，配以骨瓷茶具奉上的咖啡或香茗，適合女士們打卡high tea！價錢方面，The Lounge下午茶較平，人均只需$334起，而下午茶自助餐人均$388起，想輕食的話可選The Lounge下午茶，下午茶自助餐就可以任食較飽肚。

【低至9折】下午茶自助餐 (兩位起)

特價︰$388起/位｜ 原價：$427/位

【低至9折】The Lounge 下午茶 (兩位用)

特價︰$668起/2位｜ 原價：$744/位 （人均$334起）

BOOK HERE

香港JW萬豪酒店

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店大堂（地圖）

香港JW萬豪酒店

香港JW萬豪酒店

第九名：香港W酒店｜SHOP NOW

W酒店餐廳WOOBAR下午茶不時更換主題，今次W酒店與法國傳奇橙酒品牌君度（Cointreau）合作，以君度橙酒的經典風味為靈感，推出限定「微醺柑橘」下午茶，必試甜點可麗露，用上薰衣草蜜糖、君度甜橙酒等材料，啖啖都有酒香甜味！另外必試鹹點W招牌魚子醬配小圓餅，以及鵝肝慕斯酥皮盒，充滿煙燻鴨肉、橘子果醬、開心果等，甜鹹組合非常特別，酒店還送上特色雞尾酒 。現時Klook下午茶優惠，人均最平低至$373就可以一邊望海景，一邊high tea。

[WOOBAR x COINTREAU] 微醺柑橘 下午茶 配特色雞尾酒 兩位用

特價︰$745起/2位｜ 原價：$911/位 （人均$373起）

BOOK HERE

香港W酒店 WOOBAR

地址︰尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店（地圖）

香港W酒店 WOOBAR 微醺柑橘下午茶

香港W酒店 WOOBAR

第八名：北角海逸酒店｜SHOP NOW

北角海逸酒店The Point大堂酒吧8月有「仲夏鮮果．Mövenpick雪糕朱古力火鍋下午茶」，可以一次過食到鮮果入饌的鹹甜美點，如西瓜蕃茄凍湯蟹肉凍、泰式月亮蝦餅配芒果莎莎、椰子班蘭瑞士卷、香蕉朱古力金寶撻等，還有大家最喜歡的Mövenpick雪糕朱古力火鍋，可以任食Mövenpick雪糕外，酒店更送每人一份Mövenpick椰子雪糕咖啡或雪糕梳打一杯，啖啖雪糕，啱晒夏天食！酒店9月將推出「品味香江下午茶」，可享多款香港特色小食，如炸春卷、叉燒酥、魚子小籠包等，甜點更有合桃酥、薑汁忌廉蛋撻、芝麻煎堆、椰汁馬豆糕、陳皮蛋散、黑芝麻卷、楊枝甘露等懷舊甜點。現時Klook優惠低至55折，下午茶人均低至$167，8月可以食Mövenpick雪糕主題下午茶，9月則可享新主題下午茶。

【低至55折】下午茶套餐

特價︰$167起/位｜ 原價：$306/位

BOOK HERE

北角海逸酒店

地址︰香港北角英皇道 665 號（地圖）

北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶

北角海逸酒店 - 仲夏鮮果．Movenpick®雪糕朱古力火鍋下午茶

北角海逸酒店 - 品味香江下午茶

第七名：歷山酒店｜SHOP NOW

歷山酒店的歷山餐廳今期推出「仲夏開心果下午茶套餐」，有多款開心果美食，如鹹點有鴨肝慕絲開⼼果撻、挪威煙三⽂⿂開⼼果忌廉芝⼠卷、北海道帶⼦伴開⼼果碎椰⼦忌廉等，甜點有開⼼果鬆餅配開⼼果忌廉及芒果醬、班蘭咖央西多⼠配開⼼果醬雜果仁、杜拜朱古⼒撻等，每份下午茶奉送兩杯指定精選紅酒、白酒、氣泡酒或開⼼果泡沫鮮奶⼀杯，Klook優惠折後每位只需$398起！

【低至75折】下午茶套餐 (兩位用)

特價︰$398起/位｜ 原價：$515/位

BOOK HERE

歷山酒店 歷山餐廳

地址︰香港北角城市花園道32號歴山酒店 歷山餐廳 / 宴會廳（港鐵炮台山站B出口）（地圖）

歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐

歷山酒店 歷山餐廳 - 仲夏開心果下午茶套餐

香港美利酒店餐廳Garden Lounge環境寬敞，有室外和室內位選擇，而且下午茶主題不時更新，每次食都會有驚喜！近期酒店餐廳最新推出「仲夏西西里下午茶」，以阿馬爾菲氣泡雞尾酒作迎實飲品，並提供一系列意大利風味食材入饌美食，包括鵝肝紅菊苣餡撻、番茄魚子醬瑞可塔芝士號角、榛子黑朱古力松露、香桃烏龍茶圓餅等鹹甜點，必食開心果及酸車厘子Gelato意式雪糕，夏天食非常開胃！現時Klook有限時買二送一優惠，人均最平$302起可享意式風情下午茶。

【買2送1】仲夏西西里下午茶

特價︰$906起/3位｜ 原價：$1,359/位 （人均$302起）

【低至85折】仲夏西西里下午茶

特價︰$374起/位｜ 原價：$440/位

BOOK HERE

美利酒店 Garden Lounge

地址：中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong酒店花園樓層（地圖）

美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶

美利酒店 Garden Lounge - 仲夏西西里下午茶

第五名：8度海逸酒店｜SHOP NOW

講到8度海逸酒店最出名的美食，一定有芒果拿破崙，而今期8度海逸酒店的8度餐廳下午茶主題是「芒」上加「芒」下午茶套餐，酒店選用菲律賓呂宋芒炮製多款鹹甜美點，包括芒果蟹肉三文治、芒果吞拿魚沙律反卷、芒果糯米糍等特色美食，鹹點有脆炸手切薯條伴芒果沙律醬、香烤無骨香草雞翼、芝士焗鮮茄蓉免治牛肉丸，而且無限量供應咖啡或茶，現時Klook有限時優惠，人均低至$141就可以食到芒果主題下午茶，「芒果迷」必食！

【低至65折】下午茶套餐

特價︰$141起/位｜ 原價：$188/位

BOOK HERE

8度海逸酒店

地址︰香港九龍土瓜灣九龍城道199號（地圖）

8度海逸酒店 -「芒」上加「芒」下午茶套餐

第四名：都會海逸酒店｜SHOP NOW

都會海逸酒店的自助餐是不少Yahoo讀者搜尋的酒店自助餐之一，今次要介紹的是酒店西餐廳Promenade Restaurant的週末下午茶自助餐，酒店8月有「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐，可以食到一系列以當季熱帶水果入饌美食，如椰子菠蘿慕絲蛋糕、熱情果撻、熱情果芒果布甸、黑芝麻火龍果忌廉筒特色美食。此外，還可以任食雪花蟹腳、多款海鮮刺身、點心、中西式甜品，非常豐富！9月將有全新「阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐」，阿華田作為下午茶主角，任食多款阿華田甜品，如阿華田芝士蛋糕、阿華田提拉米蘇、阿華田脆朱古力撻等，值得期待！現時Klook有快閃買二送二優惠，連9月新主題下午茶都可享快閃優惠，人均低至$298可以食到。

【快閃買2送2】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$1,192起/4位｜ 原價：$1,632/4位 （人均$298起）

【快閃買2送1】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$1,014起/3位｜ 原價：$1,224/3位 （人均$338起）

【低至85折】週末下午茶自助餐丨無限暢飲汽水或果汁｜特價︰$358起/位｜ 原價：$498/位

BOOK HERE

都會海逸酒店

地址︰紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓（地圖）

都會海逸酒店 -「仲夏花漾果香之約」下午茶自助餐

都會海逸酒店 - 阿華田午後樂園主題周末下午茶自助餐

第三名：唯港薈 Hotel ICON｜SHOP NOW

講到Hotel ICON，不能不提酒店招牌榴槤主題下午茶，今次酒店餐廳The Market帶來「火山榴槤」半自助午午茶，酒店特意準備四款印尼火山榴槤品種，火山榴槤特點是帶有火山熔岩中的礦物質，令榴槤甜度大大增加！酒店精心準備了以火山榴槤精心製作的印尼火山榴槤海鮮辣鍋，食材有生蠔、帶子、八爪魚、大蝦和鮑魚，湯底可選擇香辣湯或椰香花膠湯，還有多款榴槤甜品任食，如榴槤貓屎咖啡意式奶凍、榴槤巴斯克芝士蛋糕、榴槤貓屎咖啡歌劇院蛋糕、榴槤金寶脆脆撻等超過10款甜品選擇。現時Klook下午茶優惠人均$367起，「榴槤迷」切勿錯過！

「火山榴槤」下午茶

特價︰$733起/2位｜ 原價：$768/2位 （人均$367起）

BOOK HERE

唯港薈 Hotel ICON

地址︰尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓（地圖）

唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶

唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶

唯港薈 Hotel ICON 「火山榴槤」下午茶

第二名：香港文華東方酒店｜SHOP NOW

香港文華東方酒店下午茶向來出名，今個月更成為第二名受歡迎酒店下午茶！雖然酒店餐廳快船廊The Clipper Lounge只提供下午茶套餐，不是自助餐形式，但套餐亦有不少美食，有4款不同口味三文治、6款不同甜品選擇，必食文華東方酒店名物1963文華芝士餅，還有菠蘿乾果蛋糕伴熱情果、瑪德琳伴柚子、傳統鬆餅和提子鬆餅配玫瑰花果醬，以及牛油忌廉。此外，下午茶套餐有多款飲品選擇，亦可加錢開紅、白酒飲。現時Klook有文華東方酒店下午茶優惠，人均$345起就可享不同小食和甜品，再送氣泡茶一杯。

【低至7折】下午茶｜送氣泡茶一杯 (兩位起)

特價︰$345起/位｜ 原價：$493/位

BOOK HERE

香港文華東方酒店 快船廊

地址︰中環干諾道中5號M層（地圖）

香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶

香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge下午茶

香港文華東方酒店 快船廊 The Clipper Lounge

第一名：香港柏寧酒店｜SHOP NOW

香港柏寧酒店今個月排名上升了一名，成為第一名最受歡迎酒店下午茶！柏寧酒店位於銅鑼灣較市中心位置，餐廳PLAYT最大特色是有開放式廚房，可以變成「Kitchen Theatre」為大家呈現大廚們精湛廚藝！柏寧酒店PLAYT週末下午茶自助餐菜式非常豐富，前菜有凍蝦、蜆、青口等時令凍海鮮，熱食有港式碗仔翅、即蒸中式點心、金菇牛肉卷、紫蕃薯絲網春卷、日式章魚燒、意大利薄餅、特式印度食品等，有齊港式、中式、日式、西式美食選擇，還有多款甜品如英式鬆餅，芝士蛋糕、朱古力噴泉、自家製雪糕等。現時Klook有下午茶自助餐買2送1優惠，人均低至$259就可以食到。

【低至買2送1】週末下午茶自助餐｜ 魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁

特價︰$777起/3位｜ 原價：$1,115/3位 （人均$259起）

【低至78折】週末下午茶自助餐｜魚生壽司、港式小食、無限𣈱飲果汁

特價︰$297起/位｜ 原價：$372/位

BOOK HERE

香港柏寧酒店 PLAYT

地址︰香港銅鑼灣告士打道310號（地圖）

香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐

香港柏寧酒店 PLAYT下午茶自助餐

香港柏寧酒店 PLAYT餐廳環境

