酒店洗衣機可以用嗎？民宿老闆曝「超髒內幕」，掀網友兩派論戰：寧願手洗
現代人出國旅遊時間愈來愈長，為了減輕行李負擔，不少旅客會選擇利用住宿地點提供的自助洗衣設備清洗衣物。然而，這些看似便利的服務背後，可能隱藏著令人意想不到的衛生疑慮。近日一名女網友分享驚人內幕，透露在日本經營民宿的友人坦承，為節省管理成本，很少清潔客用洗衣機，甚至會直接移除內部過濾網，這項爆料讓她從此不敢使用旅宿業者的洗衣設備。
公用洗衣機衛生問題
「各位出去玩會用飯店的洗衣機嗎？」一名女網友近日在Mobile01論壇發文分享，他有朋友在日本經營民宿，雖然床單、毛巾等貼身用品會委託專業廠商處理，並使用漂白水與殺菌劑進行清洗，但公用洗衣機的維護狀況卻是截然不同的情況。這位友人私下透露，為了避免管理上的麻煩，給客人用的洗衣機很少會清潔，甚至會將洗衣機裡的過濾網直接取下。
而這也讓原PO想到先前的不愉快經驗，她回憶在國內旅遊期間，曾親眼目睹其他房客將寵物衣物放入公用洗衣機清洗，當她出面制止時，還被對方嗆聲。另外，在南韓旅遊時，也曾看見同住飯店的工作人員，將沾滿黑色汙垢的工作服直接投入機器清洗。因此她現在出去玩都會帶足衣服，等回家後再一起洗衣，「大家都是怎麼看待飯店的洗衣機？你們會用嗎？」
網友兩派論戰
貼文曝光後，引發熱烈討論，網友們分成兩派陣營各自表達看法。支持原PO觀點的網友指出，公用洗衣機確實存在衛生上的風險，因為使用者無法掌握前一位客人清洗了什麼物品，光是想像就令人感到不安。因此這群網友堅持貼身衣物必須手洗處理，或者乾脆多準備幾套衣服進行替換。「沒有必要用呀！衣服帶好帶足就好，多幾件衣服不會太重」。
然而，另一派網友則認為不需要過度擔憂此類問題，既然選擇入住飯店，從床鋪、馬桶到水杯實際上都是與他人共同使用，如果對衛生問題過分計較，可能會讓旅遊體驗變得寸步難行。建議洗衣完畢後可以利用高溫烘乾機進行殺菌處理，或是洗衣前自備少量漂白水執行空洗消毒程序，就能有效降低心理負擔與衛生風險。「我去出差都是２週到１個月，不用都不行，出門在外就是方便優先，至於你說要多乾淨，不可能啦」「上次去玩太久，我男友就把全部衣服丟下去洗了，回來也沒事，可能我們比較粗勇」。
各飯店、民宿清潔洗衣機方法不同
此外，也有具備相關經驗的網友分析，住宿等級也會影響設備維護的品質，部分高價位飯店或知名連鎖體系通常會制定較為嚴格的清潔標準作業程序，但如果是一般平價民宿，確實可能如原PO友人所述，採取較為寬鬆的管理方式。但每間飯店或民宿的清潔方法不太一樣，洗衣前可以先仔細觀察，再決定要不要使用。
▲洗衣服前可先簡單清潔公用洗衣機。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
