酒店隱藏服務！執房小費換大象、鱷魚、兔仔造型毛巾 非泰國限定、澳門/郵輪都有

相信大家都有聽過一個都市傳說，只要在泰國酒店放下小費，就會得到房務員動物造型毛巾為回禮。網民分享自己在Pattaya酒店放下一張鱷魚手繪圖及60泰銖Tips，回到酒店就看到「鱷魚」躺在床上，相當搞鬼！其他網民都留下自己以往得到的「動物」，並分享此「隱藏服務」不限泰國酒店，在澳門、郵輪上都有～不過有人落空，換來一個空虛，似乎能否解鎖「酒店動物園」，要視乎運氣呢？

60泰銖獲一條玫瑰花鱷魚、泰文教學

網民di_1121在Threads上載帖文，分享自己在芭堤雅酒店放下60泰銖小費，並留低一張畫了鱷魚的手繪紙巾，沒想到酒店Staff不但砌出一條帶有玫瑰花瓣點綴的鱷魚，還得到一張手繪鱷魚泰文紙巾，教樓主鱷魚的泰文，更加上擬聲詞「Roar」，情緒價值滿滿！網民le___1022留言，稱300泰銖小費換來了動物園，有大象、兔子、恐龍、鱷魚及懸掛着的猴子，非常可愛～

網民di_1121一試都市傳說，在芭堤雅酒店放下60泰銖小費，並留低一張畫了鱷魚的手繪紙巾。（圖片：di_1121@Threads）

回到房間見到一條帶有玫瑰花瓣點綴的鱷魚！（圖片：di_1121@Threads）

還得到一張手繪鱷魚泰文紙巾，教樓主鱷魚的泰文，更加上擬聲詞「Roar」，情緒價值滿滿！（圖片：di_1121@Threads）

網民le___1022留言，稱300泰銖小費換來了動物園，有大象、兔子、恐龍、鱷魚及懸掛着的猴子，非常可愛～（圖片：le___1022@Threads）

隱藏服務不限泰國！澳門、澳洲、馬爾代夫都有

除了泰國酒店，有網民分享在澳門新濠影滙及澳洲郵輪的成功例子，而馬爾代夫的更獲得一幅山水畫！不過並非每個住客都可以獲得「小動物」，網民0sinying稱之前泰國旅行有嘗試，但回到房間甚麼都沒有，其他網民紛紛安慰此服務非必然，都講求運氣。

「遊輪20澳幣上許願要動物園，直接來了7隻。連蝙蝠都出現了。」（圖片：kingbeihuang@Threads）

澳門新濠影匯也有此服務！（圖片：haoyeah0932@Threads）

網民0sinying稱之前泰國旅行有嘗試，但回到房間甚麼都沒有。（圖片：0sinying@Threads）

馬爾代夫的獲得一幅山水畫及一件小蛋糕。（圖片：shusunny@Threads）

