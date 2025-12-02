住飯店必看！「1物品」比馬桶把手、電視遙控器還髒，數百人共用恐致掉髮

在外住飯店，房客通常會使用各種房內設施，其中吹風機更是洗頭後不可或缺的用品。然而，這個看似平凡的日用品，卻可能隱藏著令人意想不到的健康風險。土耳其知名植髮診所指出，飯店吹風機的衛生狀況令人堪憂，甚至可能成為危害頭皮健康的隱形殺手，提醒旅客在使用前應格外謹慎。

飯店吹風機不太會清潔

根據《Daily Express》報導，土耳其知名植髮診所Dr Cinik呼籲民眾盡量避免使用飯店提供的吹風機。該診所指出，吹風機很可能是客房內最髒的物品，對頭髮和頭皮健康構成嚴重威脅。Dr Cinik表示，雖然這聽起來可能較為誇張，但許多飯店吹風機的衛生狀況確實讓人感到憂心，「它們被數百人使用過，而且往往從未徹底清潔。」

飯店吹風機細菌含量驚人

過去曾有相關研究發現，飯店吹風機經常殘留大量細菌與黴菌，其髒污程度有時甚至超過馬桶沖水把手或電視遙控器。Dr Cinik解釋，吹風機內部的熱氣與濕氣環境，為微生物繁殖創造了理想條件，當使用者操作這些未經徹底清潔的設備時，細菌和黴菌便有機會直接接觸頭皮，可能引發一連串的健康問題，包括皮膚刺激、頭皮屑增加，甚至導致細菌或黴菌感染等症狀。

頭皮發炎恐導致掉髮

Dr Cinik進一步警告，使用不潔吹風機所造成的影響可能比想像中更嚴重。當細菌與黴菌接觸頭皮後，除了造成皮膚刺激外，嚴重情況下還可能引發頭皮發炎反應。這種發炎狀態會直接影響毛囊的健康狀態，進而導致頭髮生長速度明顯減緩，甚至出現掉髮現象。

自備吹風機為最佳策略

面對這項健康風險，Dr Cinik提供了實用的防護建議。房客可以透過簡單的檢查來評估吹風機的衛生狀況，包括觀察出風口是否堆積灰塵或棉絮，以及開機時是否散發霉味等危險訊號。如果發現這些問題，就代表該設備長期未經適當清潔。

最理想的解決方案是入住飯店時自備個人吹風機，確保使用的設備符合個人衛生標準。若必須使用飯店提供的吹風機，建議先讓機器空轉數秒，將內部灰塵和雜質排出，使用時也要避免將出風口過度靠近頭皮或髮根，以降低細菌感染的風險。

▲飯店吹風機不太會清潔，要特別注意衛生問題。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

