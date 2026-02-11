避開酒店Mini Bar消費陷阱！迷你吧感應式雪櫃移動數秒即收費＋如何確認是否需要收費？

不時有旅客入住酒店，因誤以為高昂房價包含免費迷你吧（Mini Bar），在大吃大喝後，退房時才驚覺需額外支付迷你吧消費。為了避免在退房時遭遇尷尬的「美麗誤會」，住客必須認清酒店物品的收費標準。

迷你吧收費標準高昂

一般而言，即使是收貴高昂的5星級酒店，房內的迷你吧亦不一定保證是免費福利，反而是利潤極高的消費商品。其定價通常遠超市價，例如一罐在便利店售價約$10的汽水，在酒店內可能索價$60至$80；而一包朱古力或堅果，價格亦可能破百。這些收費的高低主要反映了酒店的星級以及提供的即時便利性。旅客在享用前應有心理準備，除非合約或套餐中明確標示「Free Mini Bar」，否則雪櫃內的所有酒水、零食皆按件收費。

一般而言，5星級酒店房內的迷你吧並非福利，而是極高利潤的商品。（圖片來源：Getty Images）

查閱價目表免中伏

要確認迷你吧是否收費，最直接的方法是尋找「價目表」。這張清單通常放置於雪櫃頂部、抽屜內，或以QR Code形式顯示在電視及客房服務手冊中。此外，一些酒店會於收費飲品的瓶頸掛上標籤，而免費提供的礦泉水則會標記為「Complimentary」或「With compliments」。若在房內完全找不到價目表，保險做法是致電前台或客房服務（Housekeeping）查詢，切勿理所當然地以為高房價等於全包。

若在房內完全找不到價目表，保險做法是致電前台或客房服務查詢。（圖片來源：Getty Images）

智能感應雪櫃需提防

現代許多高端酒店已引入「感應式迷你吧」。這種雪櫃內部設有紅外線或壓力感應器，只要物品被移動或取出超過數秒（通常為30至60秒），系統便會自動將費用計入房帳，即使住客隨後將其放回原位，帳單仍會產生。因此，若非打算購買，切記不要為了「睇清楚成分」或「借位冷藏個人飲品」而隨意移動雪櫃內的物品。若不慎觸發感應，應在退房時立即向職員說明。

現代許多高端酒店已引入「感應式迷你吧」。（圖片來源：Getty Images）

行政客房獨享贈飲

入住「行政客房」（Executive Room）或享有「行政酒廊」（Executive Lounge）使用權的旅客，往往能享有更多免費餐飲福利。部分酒店會為這類客房提供「全免迷你吧」，或每日補充1次指定的飲品。此外，行政住客亦可前往酒廊免費享用下午茶、Happy Hour時段及全日供應的非酒精飲品。在辦理入住手續時，不妨向職員確認你的房型是否包含這些額外優惠，以最大化房價的價值。

入住「行政客房」或享有「行政酒廊」使用權的旅客，往往能享有更多免費餐飲福利（圖片來源：Getty Images）

