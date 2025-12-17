酒樓聘6內地遊客表演蒙古舞 女董事罪成判囚3個月

【on.cc東網專訊】網上早前流傳觀塘一間酒樓安排6人表演蒙古舞的片段，事後被揭發該6名表演者疑為內地遊客，該酒樓女董事及涉事公司被控6項僱用不可合法受僱的人罪，被告否認控罪，案件今(17日)於沙田裁判法院裁決。裁判官裁決時指該女董事作為新開張酒樓的老闆，對晚市時段安排舞蹈事宜必然了解，不接納她因疏忽犯案，判她罪成，須囚3個月，而涉事公司則須罰款4萬8千港元。被告與涉事公司皆提出定罪上訴，被告獲准以2萬港元保釋，期間不得離開香港及須每周一次到警署報到。

被告分別是黃朋珍(54歲)及由黃朋珍擔任董事的「恒生糧道飲食集團有限公司」。黃被控6項僱用不可合法受僱的人罪，公司則被票控6項僱用不可合法受僱的人傳票控罪。控罪指黃及上述公司於今年7月28日在觀塘僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。

裁判官今指黃作為新開張酒樓的老闆，對晚市時段安排舞蹈必然了解，以5000港元僱用6名表演者並非微不足道的開支，她定會關注何人何時、場地及勞工法例等問題。即使如她證供所言，當時將聘請舞者事宜委託給友人處理，兩人也不可能沒有相關討論，遂不接納黃因疏忽犯案的說法，判其罪成，須囚3個月；而涉事公司則須罰款4萬8千港元。

於案發當日負責潛伏的胡姓入境事務處職員早前作供指，當時與3名同僚偽裝成客戶入座用膳，酒樓內有大舞台及大螢幕，螢幕上展示「蒙古舞表演」標語。其後胡見到4女2男坐在舞台前方的餐桌，其後各自取出4個碗子，疊高成一棟，再放上頭上，及後該6人以頭頂碗跳舞。表演結束後，6人離開舞台，胡等人即場截查，發現眾人以訪客身份來港，並非在港合法受僱的人。

被告早前自辯指，酒樓開業時曾請一友人前往試菜，該友人因菜單中有羊肉而建議找人表演蒙古舞，她同意並將相關事宜交給該友人及酒樓經理處理。

案件編號：STCC 3150/2025、STS 7479-7484/2025

