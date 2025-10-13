蛋糕食譜｜酒漬蘋果花小蛋糕

姐姐最近好喜歡推介各方好友食用米造的年輪蛋糕，於是我又再自我又再加一些零食配搭上去令佢變得食起上來更層次豐富更有美感

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

年輪米蛋糕 1條

草莓軟心棉花糖 2粒

红蘋果脆片 1包

百香果力嬌酒 適量

粟膠 適量





作法:

1 ：



