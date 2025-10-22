酒精搓手液｜酒精搓手液抗疫功臣變「致癌毒物」？歐盟擬列乙醇為致癌危險物質

專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
酒精搓手液｜陪伴港人度過世紀疫情、幾乎成為生活必需品的酒精搓手液，其主要活性成分乙醇（ethanol），近期竟捲入一場國際級的「致癌」危機！
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstock、Medical Inspire製圖
據英國《金融時報》的最新報導，歐盟正考慮將乙醇重新歸類為會增加致癌風險的危險物質。此舉一旦落實，將導致醫院和公共衞生體系中普遍使用的乾洗手液與清潔劑被迫下架。
這項爭議已在歐洲醫療界和產業中引起強烈反彈，尤其醫療專家發出「生死警告」：手部衛生（尤其是使用含酒精消毒液），每年在全球範圍內預防多達1,600萬宗感染。若正式禁用，其公共衞生代價遠超乎想像。
歐盟點名乙醇「有毒」，增加癌症及妊娠併發症風險
歐洲化學品管理局（ECHA）旗下的內部工作小組，於今年10月10日提交了內部建議，將乙醇標示為有毒物質。該小組認為，乙醇可能會增加罹患癌症及妊娠併發症的風險，並建議應在清潔產品中逐步以其他物質取代乙醇。
ECHA之所以啟動審查，是基於歐盟的《生物殺滅劑製品法規》（BPR）。根據此法規，所有用作消毒劑的化學物質都必須通過 ECHA 的詳細安全審查，而乙醇被列入審查名單，正因為它可能符合致癌及損害生殖系統的化學品標準。
專家質疑：數據基礎竟是「飲酒」？
然而，這項將乙醇列為危險物質的建議，其科學依據卻引發巨大爭議。國際肥皂、洗劑與清潔產品協會（A.I.S.E.）的歐盟事務主管Nicole Vaini便曾質疑 ECHA 內部報告的科學基礎。多份報告指出，目前提及的健康風險，主要基於飲用酒精飲料對人體健康影響的數據，而非專門探討乙醇作為消毒劑的用途。
事實上，世界衞生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC），已將含酒精飲品列為第一類致癌物（即明確具致癌性）。WHO資料亦顯示，即使適量飲酒，也會顯著增加罹患癌症的風險。但值得注意的是，純乙醇本身尚未被 IARC 單獨分類為致癌物。
多國醫學專家發出嚴正警告
歐盟若最終拍板禁用乙醇，對公共衞生的衝擊是無可計量的。多國醫療界已就此提出嚴正警告，當中日內瓦大學學者、同時亦是推廣改善醫院環境組織「Clean Hospitals」成員Alexandra Peters指出，醫療相關感染每年在全球奪去的生命，甚至多於瘧疾、結核病及愛滋病（HIV）的總和。她強調：「維持手部衛生，尤其是使用含酒精的手部消毒液，每年能預防約 1,600 萬宗感染」。
醫護人員或損失30分鐘救命時間
若醫院失去高效的酒精搓手液，不僅會提高感染率，更會嚴重影響醫療效率。研究數據顯示，在沒有使用酒精搓手液的情況下，醫護人員在進行手術期間，每小時可能需花費30分鐘反覆用肥皂洗手。這不僅極度耗時，且頻繁洗手也會對醫護人員的皮膚造成損害。
這等於，為了應對缺乏酒精搓手液的危機，醫護人員每小時的工作效率可能銳減高達50%，無形中增加了運營和人手調配的巨大成本。即使歐盟推動尋找替代品，專家亦對替代物提出了疑慮。Alexandra Peters指出，乙醇的常見替代品，例如異丙醇（isopropanol），事實上更具毒性。
現時，根據世界衞生組織的標準，乙醇和異丙醇均被列為可用於手部衞生的安全物質。因此，若要以毒性更高的物質，來取代已被廣泛驗證安全和效率的乙醇，將是公共衞生體系必須面對的兩難困境。目前，歐盟仍強調尚未作出最終決定。ECHA轄下的生物殺滅劑產品委員會（Biocidal Products Committee）將於11月24日至27日召開會議，決定是否正式認定乙醇對人體有害。
