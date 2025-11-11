最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
酒精屬第一類致癌物？喝酒會變胖？必知飲酒「致肥陷阱」與無負擔替代方案｜營養師Kathy NG
飲酒會致肥相信大家都不陌生，而為人熟悉的就是經典的「啤酒肚」，不過飲酒為什麽會令人變胖呢？
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
酒精的熱量不低，每1克的酒精有7卡的熱量，對比起每1克的碳水化合物或蛋白質有4千卡的熱量，酒精高出了近2倍；而1克的脂肪就有9卡，因此酒精的熱量已接近脂肪了。
一罐啤酒（500毫升）大約有140卡的熱量，雖然看上去熱量並不算太高，還不及1碗白飯的熱量，不過與朋友之間開心相聚，並非只是喝一罐、或一杯這麽簡單，可能是以一紮一打起，再加上伴酒小食例如薯片、炸薯條等，那這時的熱量就可能要按幾倍去計算了，有機會達到800千卡以上，幾乎相當於普通成年女士一日所需熱量的一半。
剛剛提及過酒除了自己本身熱量之外，還有一個致肥陷阱，那就是伴酒小食，譬如薯片、炸薯條、炸雞等。每100克薯片含250卡、13.4克脂肪；每100克炸薯條含273卡、15.5克脂肪；每100克炸雞含325卡、19.8克脂肪，還未算上額外的醬汁及調味。一邊聊天一邊飲酒食小食，就會令整體吃更多的食物，令熱量攝取過多，導致脂肪的堆積，在形成啤酒肚的路上就不遠了。
如果和朋友共聚，我們可以選擇一些無糖汽水或者無糖氣泡水，去代替部分甚至全部酒精飲品。若培愛啤酒口味的話，可以選擇零卡路里零酒精的啤酒，這些啤酒採用了特別的技術，將啤酒的香味保留，又能將啤酒當中的酒精蒸發掉，不失為是個過口癮的好選擇。另外，世界衞生組織轄下的國際癌症研究機構亦已把酒精列為第一類致癌物，與煙草、輻射等屬同一類別，可引致多種癌症。而且酒精會影響肝臟的碳水化合物代謝和影響血糖水平，都是少飲為妙了。
更多專欄文章：
大閘蟹膽固醇太高？揭秘健康吃「不超標」的黃金份量、4個部位不可食用｜營養師Kathy NG
以為少甜就健康？這3款飲品讓你糖分攝取快要超標！揭秘飲品的隱藏糖分｜營養師Kathy NG
深色蛋殼比淺色蛋殼的雞蛋更有營養嗎？拆解蛋殼、蛋黃迷思｜營養師Kathy NG
總是累、睡不好、情緒差？營養師：可能是「隱性飢餓」、兩大跡象要留意｜營養師Kathy NG
便秘怎麼辦？營養師揭秘腸道順暢關鍵及幫助排便食物！水分、膳食纖維外還有什麼？ ｜營養師Kathy NG
咖啡豆除提神外也有營養？從美式到摩卡常見咖啡營養差異 不知不覺就飲了不少熱量 ｜營養師Kathy NG
中秋節的「甜蜜負擔」來襲！各式月餅成分大公開 傳統月餅熱量相當於一餐飯 ｜營養師Kathy NG
日本檸檬飲品真能抗疲勞嗎？遭瘋搶「抗疲勞神器」有何作用？營養師解析兩種關鍵成分｜營養師Kathy NG
點食茄汁先至健康？營養師揭開番茄醬真面目 裡面含量最多竟然不是番茄！｜營養師Kathy NG
「一天8杯水」真的夠嗎？營養師分享喝水量公式及注意事項 喝不夠水可致皮膚暗沉！｜營養師Kathy NG
營養師解密麥當勞最新產品熱量 人氣楓糖班戟漢堡熱量較高！糖分原來藏在「這裡」｜營養師Kathy NG
減肥｜營養師真心話：一個月瘦多少才合理？ 為什麼不可以食少一半當減肥？｜營養師Kathy NG
狂喝蛋白粉可以減肥嗎？營養師解析高蛋白減肥法 破解高蛋白飲食三大壞處｜營養師Kathy NG
為什麼總是睡不好？營養師推薦兩大關鍵營養素，讓你一覺到天亮！ ｜營養師Kathy NG
減肥｜代餐減肥法，真的適合你嗎？營養師揭正確吃法 避免誤墮代餐陷阱｜營養師Kathy NG
減肥｜喝咖啡能夠減肥嗎？營養師教你聰明喝咖啡不傷身｜營養師Kathy NG
上班族留意！營養師推薦5大「超耐放帶飯食材」第三款可保護眼睛｜營養師Kathy NG
水果｜牛油果是減肥陷阱？營養師教你聰明吃「超級食物」｜營養師Kathy NG
減肥｜西柚減肥法真的有效嗎？營養師公開3大地雷｜營養師Kathy NG
自助餐如何回本又不傷身？營養師教你食自助餐三大黃金法則｜營養師Kathy NG
透明質酸有用嗎？營養師告訴你這是智商稅還是美容聖品 ｜營養師Kathy NG
端午糭營養攻略 一隻鹹肉糭要跑18個運動場先消耗到！營養師教你食糭唔怕肥 ｜營養師Kathy NG
營養師拆解菠蘿減肥法：真的能一個月瘦10公斤嗎？｜營養師Kathy NG
營養師推薦5大抗氧化食物！為什麼除了皮膚以外，身體都要抗氧化？｜營養師Kathy NG
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多健康／營養補充品資訊
藍莓素真的護眼抗老？藍莓抗氧化能力超高！營養師拆解藍莓保健品功效及禁忌（附食譜）
食維他命B雜「尿黃」正常嗎？幾時食最好？營養師教路B雜功效、禁忌及好處！附含量最豐富食物及每日建議攝取量
營養補充品新寵兒輔酶Q10是什麼？抗氧化作用是維他命E的40倍！營養師解構輔酶Q10三大功效 再分享什麼食物含有CoQ10
骨質疏鬆症｜推薦3類有助預防骨質疏鬆症保健品！補鈣之外 還需要補充兩種營養素
燕窩推薦｜3大即食燕窩品牌推薦！白蘭氏無糖燕窩限時84折／台灣新興品牌靜子心
燕窩有什麼營養及功效？中醫師拆解燕窩食用禁忌 3類人不宜食燕窩進補！
奇亞籽｜營養師拆解超級食物奇亞籽3大好處及禁忌 低卡、飽肚、高蛋白質！(附奇亞籽推薦)
亞麻籽｜營養師解構亞麻籽功效、營養價值及好處！兩類人需要注意（附10款亞麻籽推薦）
保健品種類太多要點揀？7個人體必須營養素 維他命C軟糖6折入手／NaturesPlus鋅片只需$54
蛋白粉推薦｜健身增肌減脂必備6大蛋白粉品牌 最平56折入手美國CGN／台灣Marswhey超人氣烏龍奶茶
iHerb營養補充品supplement暢銷Top 10！Yahoo購物讀者買最多是益生菌？
益生菌vs益生元有咩分別？推薦5大益生菌益生元產品！附營養師教路邊啲食物含量最豐富
低卡零食推薦｜必入10款低卡路里健康零食！鹽、糖幾多先叫健康？營養師教你睇營養標籤揀零食 避開致肥陷阱！
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
今年聖誕，不妨走進太古廣場的「聖誕中央車站」，登上奇幻列車，欣賞奇妙打卡裝置，參加暖心工作坊，選購節日禮品，更隨時有音樂劇場、快閃演出等等。不只是打卡熱點，更是一場沉浸式的節慶體驗，讓你在繁忙都市中感受一份童話般的聖誕氛圍。Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包
韓國總統為日本首相高市早苗送上 Olive Young 禮盒！2025 年亞太經合組織首腦會議圓滿結束，繼美國白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 抽空前往 Olive Young 搜購韓系美妝，韓國總統亦為各國領導人包括日本首相高市早苗送上 Olive Young 美妝禮盒，一起來看看有哪些品牌受「總統認可」吧！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
【7-11】芝麻街旅遊用品、迪士尼/Sanrio人氣角色聖誕系列預購（即日起至25/11）
今期7仔預購推出Sesame Street 旅遊用品，包括Sesame Street前開蓋日本輪胖胖箱及防潑水行李帶，獨特卡通圖案令你嘅行李箱一秒成焦點！今期同時有迪士尼、Sanrio人氣角色聖誕系列，唐老鴨、史迪仔、三眼仔聖誕花環掛上即添滿屋歡樂氛圍；Woodstock、Snoopy與Olaf多款聖誕公仔及索袋連茶包，造型繽紛溫暖。YAHOO著數 ・ 15 小時前
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！Yahoo Food ・ 21 小時前
瑞銀轉移瑞信超級富戶傳遇阻滯
瑞銀自2023年急收購瑞信後，陸續轉移後者客戶到瑞銀。路透引述消息稱，瑞銀原計劃在9月份轉移部分超級富戶，但延遲到明年1月進行，整個過程可能未能如預期般在明年3月前完成。瑞銀發言人僅回應稱，工作正按計劃推進。信報財經新聞 ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 18 小時前
俄軍入侵近4年 貪腐醜聞與司法風暴考驗澤倫斯基
（法新社基輔12日電） 俄羅斯入侵近4年的時刻，一宗重大貪腐醜聞以及愈來愈多針對烏克蘭總統府人士利用司法系統恐嚇與壓制批評者的指控，震撼了基輔，對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）構成重大考驗。外界愈來愈關注澤倫斯基將如何回應。法新社 ・ 7 小時前
心理測驗｜直覺選3隻動物，分析你的「社交魅力」！日本超火紅人格、社交及愛情魅力測驗
席捲日本的「社交魅力心理測驗」，憑直覺從8種動物中挑選3隻並排序，即刻揭開你的社交人格：你想呈現的風采、他人的真實印象，以及深藏的真我本質。深入洞悉你的社交DNA，揭示你與他人的互動秘密。快來試試，探索你的魅力指數！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
蘇永康2018年連環買樓 重私隱曾斥經紀公開碧瑤灣單位
近日某周刊誤將舊照片報道成蘇永康與年輕女士「密會」，其太太馮翠珊（Anita）隨即在社交平台駁斥「老公魅力沒法擋」Yahoo 地產 ・ 18 小時前
立法會選舉．新界西北︱甘文鋒與陸頌雄交鋒 選舉論壇批陸無改善屯門交通 「你哋喺立法會其實做咗啲咩」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉在即，新界西北地區選舉論壇今日（12 日）下午於元朗體育館舉行，共五位候選人競逐兩個席位。昨日首兩場選舉論壇被質疑候選人無互相質詢，今日論壇的辯論環節依舊火藥味欠奉。在場僅有新民黨甘文鋒質疑工聯會陸頌雄在立法會工作，斥他未能改善屯門交通，「你哋喺立法會其實做咗啲咩？」Yahoo新聞 ・ 7 小時前
25 歲「西瓜卡企鵝」即將畢業！Suica 2026 年秋季大革新！支援 QR Code 支付、上限升至 30 萬日圓
JR 東日本宣佈「Suica Renaissance」第二彈，Mobile Suica 功能將大幅強化，引入伺服器餘額、轉帳及「後支付」功能，告別 2 萬日圓上限。Yahoo Tech HK ・ 14 小時前
陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」
唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
今年冬天唇妝最流行「低飽和高級色」！TOM FORD、YSL、嬌蘭唇膏限定新色美到想全包！
TOM FORD太陽親吻紅毯超性感唇膏：晶透潤澤、光映高級感今年冬天，TOM FORD以「冬日陽光」為靈感推出限量「太陽親吻紅毯超性感唇膏」，靈感取自阿爾卑斯雪光為概念，重現陽光映照肌膚的細膩光澤。這次全新質地結合了唇膏的飽滿、唇蜜的光澤與潤唇膏的柔潤，一抹即現透亮水潤...styletc ・ 12 小時前
2025全球50最佳飯店排行！前3都在亞洲， 東京搶下4席
2025全球50最佳飯店榜單揭曉，今年前三名全由亞洲飯店奪下。第一名由「香港瑰麗」拿下、新加坡萊佛士勇奪第五，而東京氣勢驚人，共有四家酒店入榜，包括寶格麗酒店、安縵東京、Janu Tokyo與虎之門艾迪遜酒店，成為全球旅人心中最耀眼的奢華新地標。bella儂儂 ・ 13 小時前
瑞幸咖啡(LKNCY.US)：目前對重返主板上市沒有確定時間表
就外電報道指瑞幸咖啡(LKNCY.US)準備重新在美國掛牌上市一事，瑞幸咖啡回應稱，如此前溝通，瑞幸咖啡會持續關注美國資本市場，但公司目前對於重返主板上市沒有確定的時間表，現階段的首要任務仍是踐行公司的業務戰略、聚焦發展。(/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
摩通:小米集團核心業務大幅惡化 降目標價至50港元
摩根大通發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 第三季電動車業務表現似乎優於預期，儘管北京第二座電動車工廠的審批延遲，2025年第四季交付量仍可能進一步上揚。同時，市場需求保持健康，加上2026年將推出全新大型SUV車款，2027年進軍海外市場，摩通預計，截至2027年電動車出貨量將增長23%，盈利能力亦會有所提升，預計2027年下半年淨利率達4.5%。然而，核心盈利惡化程度超該行本已審慎的預期，原因包括中國智能手機增長放緩、第二季需求達峰後，以及組件成本上漲導致毛利率受壓。因此，摩通預計未來2-3個季集團核心盈利仍將面臨壓力，或在2026年下半年才會實現顯著的同比增長。由於小米集團核心業務大幅惡化，該行下調其2026-2027年核心業務營業利潤2%/1%，維持「中性」評級，並下調目標價16.7%，由60元降至50港元。另外，該行將該股從「正面催化劑關注名單」中移除，因9月及10月電動車交付量均超4萬輛，催化劑已兌現，但被核心盈利的大幅放緩所掩蓋。(CW)infocast ・ 17 小時前
炎明熹聖誕節開小型音樂會 選平安夜與歌迷相聚
炎明熹 將於12月24 日，於亞洲國際博覽館舉行一場《風之旅 MyVoyage Goes On Live》音樂會，今日開始公售！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
錢志敏囚11年8個月 「加密女王」50億比特幣洗錢案 英法官：動機純粹貪婪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】有「加密女王」之稱的中國女商人錢志敏（Qian Zhimin），被指從逾十萬名中國長者騙取資金購買加密貨幣，後逃往倫敦試圖將有關資產「洗白」，期間生活奢華。這宗涉約 50 億英鎊（約 510 億港元）、英國歷來最大宗的比特幣洗錢案周二（11 日）在英國判刑，錢志敏承認洗錢罪及持有和轉移犯罪所得，被判處11年8個月監禁。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
金管傳發數字綠債 設4幣種 相隔年半再登場 推動發行恒常化
港府致力推動代幣化債券發行恒常化，早於今年2月《財政預算案》時已預告，金管局正準備發行第三批代幣化債券，如今終於落地。彭博引消息報道，時隔逾一年半，港府計劃發行以美元、港元、歐羅和人民幣計價的數字綠色債券，最早可能已於昨日（10日）定價。信報財經新聞 ・ 2 天前