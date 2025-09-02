防曬十大迷思 《Yahoo 健康》逐一拆解
豬扒食譜｜酥炸千層豬扒
人氣東芝水波爐 ER-TD5000HK一機多用，烤焗、免油炸、純蒸、炆燉、發酵、慢煮、解凍、加熱及微波(可獨立使用)都無難度 ！内置有51個自動模式 ，今次示範用(自動功能6-輕鬆炸 Easy Fried]跟食譜教學整「酥炸千層豬扒」，如果唔知烤/炸肉類溫度同時間，就可以嘗試用依個功能啦!
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
豬肉片 16片（共400克）
麵包糠 ¾ 杯
芝士片 6片
橄欖油 1湯匙
調味料
鹽 少許
碎黑胡椒 少許
喼汁 適量
茄汁 適量
作法:
1 ：
扭動「REHEAT」（加熱）/ 「START」（開始）鍵，選擇「6 Easy Fried」（6輕鬆炸），預熱水波爐
2 ：
芝士切半，將1/3麵包糠灑在烤焗盤上 ，將4片豬肉片平鋪在麵包糠上，灑上少許鹽及碎黑胡椒，再放上半塊芝士片 ，再舖上豬肉片，然後重覆灑鹽、碎黑胡椒及放芝士片，直至放完第四層豬肉片
3 ：
按壓豬肉片的四周使其黏緊 ，灑上剩下的麵包糠，用手按壓豬扒麵包糠，將橄欖油倒在豬扒上
4 ：
預熱完畢後，將烤焗盤放在水波爐的下擱架，按「START/開始」開始烹煮 ，喼汁及茄汁拌勻成醬汁伴以豬扒享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/53268
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
