精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
酸甜鯖魚
煎到焦香的鯖魚，配上酸甜醬汁，有別於以往的鯖魚吃法，讓你有全新的感受，如果你吃膩了傳統鯖魚那建議你可以試試看喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
無鹽鯖魚 250g
蒜末 1小匙
薑末 1小匙
蔥末 1小匙
醬油 1大匙
砂糖 2/3大匙
咖哩粉 1/2小匙
白醋 1小匙
開水 50ml
青蔥(裝飾) 適量
作法:
1 ：
熱油鍋，先將鯖魚下鍋煎到焦香後，起鍋備用。
2 ：
同一油鍋，將蔥、薑、蒜末下鍋炒香。
3 ：
加入所有的調味料一起煮滾後，加入鯖魚收汁就完成了。
4 ：
起鍋盛盤後，再放上青蔥裝飾就完成了。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56372
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
家常菜食譜合集│30款省時簡易家常小菜食譜！新手必試港式生炒排骨/魚香茄子/蔥花蒸水蛋
家常菜食譜，大家總會有幾道菜「袋喺身」，Yahoo Food為你整合30款家常菜食譜，涵括家中餐桌上經常出現的大熱家常小菜：豉汁蒸排骨、魚香茄子、蔥花蒸水蛋、韭菜炒蛋、咖喱薯仔炆雞翼、蘿蔔煮魚鬆、麻婆豆腐等，省時又易煮，新手都一樣可以煮到，以後煮家常小菜，手到拿來！Yahoo Food ・ 23 小時前
胡椒豬肚湯食譜│胡椒豬肚湯 想湯胡椒味更香要有一個步驟
近排天氣又凍返，除咗多喝熱水，也總會想多喝點熱湯來暖暖身。胡椒豬肚湯飲完全身暖笠笠就更讓人想念。新鮮豬肚要清洗比較複雜，可以用急凍豬肚來頂檔，急凍豬肚已經清洗好和去掉肥膏，買回來只要再稍為汆水便可以切條來煲湯。白胡椒粒可以白鑊烘香再稍為壓碎，煲起來會更香，不過如果怕太辣，胡椒粒不要壓太碎，即睇Yahoo Food如何做胡椒豬肚湯：Yahoo Food ・ 23 小時前
竹蔗馬蹄湯食譜│竹蔗馬蹄蘋果湯 喉乾舌燥轉季最啱飲
湯水食譜│竹蔗蘋果湯 喉乾舌燥冬天最啱飲 竹蔗清熱潤燥，這個時候用來煲湯便最啱，加上馬蹄和蘋果便潤上加潤，未飲湯，聞到味道已經覺得潤又甜。煲的時候用煲湯骨，味道比較香，如果不想煲湯，不加肉，改加冰糖便可以當糖水，一樣清潤，即睇如何製作竹蔗蘋果湯：Yahoo Food ・ 1 天前
火鍋湯底食譜｜瓜牛奶美人火鍋 Pumpkin and milk hotpot
打邊爐要打得過癮，乜嘢最緊要呀？梗係個湯底啦！今次介紹大家整南瓜牛奶美人火鍋，顧名思義梗係可以愈食愈靚啦！Cook1Cook煮一煮 ・ 23 小時前
蛋糕食譜｜栗子茸唧花海綿小蛋糕
?聖誕節?系列之 ?栗子茸唧花海綿小蛋糕? 整栗子蛋糕用剩左d栗子蓉，以往我多數都係整栗子撻，都曾經試過整栗子慕絲，今次試下整栗子茸唧花小蛋糕先?? 諗起就黎聖誕節，所以加d聖誕裝飾糖珠，再灑少少防潮糖粉做裝飾，好聖誕feel又好靚?? 但可惜只係靚左唔係好耐，d糖珠始終逃唔過溶化甩色的命運，好想解決呢個問題，不過，爬文左好耐，都問過開烘焙店的，都話無辦法避免???? 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1ThB38974D/?mibextid=oFDknk Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 17 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 23 小時前
林夏薇丈夫欠債逾1.35億元破產 遭發不開始令無限期延長破產期
藝人林夏薇丈夫莫贊生今年4月因未償款約1.35億元而遭高等法院頒令破產。破產受託人以書面形式申請破產不開始令，破產管理署表示不反對。暫委法官林展程今日(1日)向莫贊生發出破產不開始令，意味著將會無限期地處於破產狀態，直至他遵守條款提交財產資料及法庭另作命令。 答辯人莫贊生，無律師代表到庭應訊。早前為Doubleam730 ・ 1 天前
宏福苑大火後 買樓信仰遇上重大考驗
宏福苑大火震撼全球，火災背後一連串物業管理、維修問題，成為連日來的港人關注點，更令多年來支撐港樓的「買樓信仰」遇上重大考驗，甚至有機會「質變」為「租樓信仰」。Yahoo 地產 ・ 15 小時前
宏福苑五級火｜菲傭奮力護嬰護老 三人同獲救 菲當局：真正現代英雄｜Yahoo
大埔宏福苑五級大火，菲傭 Rhodora Alcaraz 在火災中以奮力保護僱主 3 個月大的嬰兒及年邁母親，最終三人成功獲救。菲律賓當局讚揚 Alcaraz 是真正的現代英雄，展現了海外菲律賓人的關懷與勇氣。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
網傳住戶燒成灰燼照片 議員：要尊重死者 當局應嚴肅調查
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。on.cc 東網 ・ 19 小時前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
竹棚爭議、「官進民退」到「以災亂港」：香港宏福苑大火後的輿情興起和轉向
Getty Images 香港宏福苑的五級大火，改變過千家庭生活，同時觸發全球關注。過去的周末，前往宏福苑獻花的人龍長達兩公里，排隊人數據報有時達到5000。社交媒體上，人們緬懷大火中離世的親友；倖存者向媒體講述自己的經歷。 警方宣佈死亡人數來到146人，預計數字仍會上升。進入12月，隨着最後一棟著火大廈完成搜索，市民將迎來的是叩問真相、等待調查和重建的漫漫長路。 每場災難是一面放大鏡，既突顯民間的韌性和力量，同時放大檢視政府的應對手法。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
黃潔琪去閨蜜婚禮保守變低胸 澎湃去飲上下Chok
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko）樣子甜美，加上擁有一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。近日Miko出席相識了10多年的好閨蜜婚禮，並在社交平台晒出兩人拍攝的轉場影片，寫道：「從校服到婚紗，我世界上最最最最最要好的閨蜜結東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似，火災最致命的不是火，而是濃煙不尋常地快速湧入走廊與樓梯，「令逃生路線全面被攻破」，他直言，英國大火調查時間長達7年，發現各種錯漏「環環緊扣」，發生這類特大災難主要是一個原因：「制度內太多人沒做好本份」。 Torero是消防工程專家與學者，先後在英國、澳洲、美國擔任重要學術與研究職位，在國際間以火災動力學、災害韌性研究受到認可。他曾向格倫費爾大廈大火調查委員會提交報告，作供時提到以不防火的鋁板作為外牆覆層（external cladding material），是導致火勢迅速蔓延的主要原因。 至於大埔宏福苑五級火，同樣是外牆先起火，並沿外牆迅速向上蔓延，外界普遍把矛頭指向搭建在外牆的竹棚與綠色棚網。Torero表示，這些因素雖然「助燃」信報財經新聞 ・ 4 小時前
徐子淇「千億新抱」43歲生日！四孩靚媽的貴婦級保養心得，在名貴護膚品背後是你我都做得到的營養飲食
徐子淇在11月29日迎來43歲生日，當然你可以說，只要你是徐子淇，誰會保養得不好？但作為四孩之母，在名貴護膚品背後，無論運動或是飲食都非常節制和有規律。就算不是豪門，也可以做得到。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【大生生活超市】12月精選優惠 多款精美食玩 $20-25（即日起至15/12）
大生生活超市進行雙11勁賞買優惠，今期精選聖誕食品、美酒，多款精美食玩低至 $20-25/件！買意大利Tartufi Jimmy黑松露橄欖油250ml 送意大利Molisana粗管意粉500g、大生海味陳皮買一送一、買格蘭利威蘇格蘭威士忌送可口可樂/玉泉梳打水迷李罐裝6罐、西班牙0%酒精果味香檳750ml買一送一！YAHOO著數 ・ 1 天前