醫克生物榮獲粵港澳大灣區創業大賽特等獎

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月6日 - 醫克生物集團（「醫克生物」）欣然宣佈，憑藉自主研發、全球首創的愛滋病治療性核酸疫苗項目，於2025年9月27日在廣東佛山市舉辦的首屆粵港澳大灣區創業大賽全國總決賽（「大賽」）中，從全國 7,146 參賽項目中脫穎而出，獲得生物醫藥與生物製造賽道的冠軍及特等獎，並成功與內地主要投資基金達成人民幣6,000 萬元意向投資簽約，成為本次大賽的焦點，同時印證了醫克生物在創新生物醫藥領域的巨大潛力。
本次大賽由人力資源和社會保障部、中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室、廣東省人民政府聯合主辦，於今年 5 月啟動，彙聚了來自粵港澳大灣區及全國範圍內的優質科創公司。總決賽中，超過三成的參賽主體來自港澳地區。醫克生物聯合創始人兼行政總裁金俠博士在多輪大賽環節中，全面展現了項目的技術突破與市場潛力。
醫克生物的的愛滋病治療性核酸疫苗 ICVAX（「ICVAX」），基於香港大學（「港大」）愛滋病研究所創始所長陳志偉教授及其團隊發明的專利技術研發而成。該技術可顯著增強人體細胞免疫功能與免疫應答，在控制病毒感染、抑制腫瘤生長方面效果顯著。醫克生物已從港大獲得該專利技術的全球獨家許可，並在此基礎上開發出用於治療傳染病及多種癌症的 「PD-1 增強型核酸疫苗技術平台」。目前，ICVAX 已完成一期臨床試驗，其安全性與免疫原性資料表現良好，即將進入二期臨床試驗階段。待二期臨床試驗達到預設終點後，醫克生物計畫為 ICVAX 提交突破性治療藥物認定申請，目標於 2028 年推進商業化進程，為全球愛滋病治療領域提供全新解決方案。
醫克生物聯合創始人兼行政總裁金俠博士表示:「我很榮幸能夠贏得特等獎。這不僅是對我們團隊技術實力的莫大肯定，更充分印證了評委們對 ICVAX 的前沿性與市場潛力的高度認可。這份榮譽的背後，主要源于三項因素：首先，我們團隊已深耕愛滋病領域數十年，積澱了深厚的專業知識與經驗；其次，我們的項目聚焦愛滋病這個困擾全球公共衛生已久的難題，致力於研發全球首個針對愛滋病的創新治療方案，目標明確且極具突破性；第三，我們的研發從早期細胞實驗驗證，到如今成功進入人體臨床試驗階段，進展迅速且成果顯著。這些優勢正是我們脫穎而出的關鍵。此外，我們成功吸引了某大型投資基金對本項目提出人民幣 6,000 萬元的意向投資，進一步印證了資本市場對ICVAX的市場潛力的堅定信心。粵港澳大灣區擁有完善的科創生態、豐富的投資資本與廣闊的應用市場，是生物醫藥企業成長的樂土。醫克生物將依託大灣區優勢，加速推進創新藥物研發與商業化進程。」
醫克生物主席鄭淇德醫生對獲獎表示振奮：「榮獲這項國家級獎項，不僅讓醫克生物備受矚目，更使我們的核酸疫苗技術平台得到業界肯定。獲得這項殊榮全靠項目團隊與合作夥伴的通力協助，否則我們無法達到如今的高度。未來，我們將持續聚焦核心專長、集中優勢資源，研發更多具備競爭力的技術與產品，為公司實現長期穩健發展奠定堅實基礎。」
醫克生物將繼續以"將前沿科學成果轉化為臨床治療方案"為核心目標，推動大灣區生物醫藥產業高品質發展貢獻力量。
關於醫克生物
醫克生物集團是一家臨床階段的生物科技集團，總部位於香港科學園。醫克生物致力於自主創新的核酸疫苗及抗體免疫療法的研發，針對傳染病、炎症、以及癌症。醫克生物擁有三項技術平台:「PD-1增強型核酸疫苗平台」、「抗-Δ42PD1抗體平台」、以及「疫苗遞藥平台」。
欲瞭解更多關於醫克生物，請流覽
