醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。
涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。
