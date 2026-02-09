醫委會擬增業外成員 林志釉：應考慮加入醫護界成員

【on.cc東網專訊】醫務衞生局計劃修訂《醫生註冊條例》，建議醫委會增加業外委員人數及比例。醫委會成員兼香港病人政策連線主席林志釉今日(9日)在電台節目表示，現時業外委員表現不理想，開會時做「旁觀者」，甚少發表意見。他認為，如果要加入委員，應設立框架，考慮加入醫護界成員，包括護士、中醫師或物理治療師等，或由業界推選。

修例建議因嚴重罪行被判監的醫生，可即時除名，能否重新註冊要視乎罪行性質。林志釉指出，現時涉事醫生很少即時停牌，建議修例訂立特定情況下的固定刑罰，醫生不能單靠認罪減輕刑罰。

廣告 廣告

醫療衞生界立法會議員林哲玄同意大部分委員仍應由醫生擔任，認為業外委員難以取代醫生作出專業判斷。政府建議加強醫委會申訴處理的效率，林哲玄認為，毋須立法硬性規定處理申訴時限，現時如非有大量個案，兩、三個月內可完成初步程序。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】