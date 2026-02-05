醫委會有個案需時 15 年處理 申訴專員倡引入調解機制 處理個案初期暫停個別醫生註冊︱Yahoo

申訴專員陳積志

【Yahoo新聞報道】申訴專員公署今日（5 日）發表主動調查報告，指香港醫務委員會（醫委會）處理註冊醫生專業失當投訴的流程及監察機制存在多項不足，有個案由接獲投訴至完成研訊需時長達 15 年。公署提出多項改善方向，包括研究引入調解機制處理不涉醫護專業人員操守的醫療爭議個案，以及探討賦權醫委會在處理個案初期，暫停對病人安全構成嚴重風險的個別醫生註冊，直至紀律研訊完成。

有個案處理長達 15 年

政府於 2018 年修訂《條例》時，目標之一是期望醫委會在 3 年內清除當時超過 700 宗積壓個案，並在其後 2 年內完成大部分需要研訊的個案。公署指出，在 2020 年至 2025 年期間，醫委會以研訊方式完成處理共 263 宗個案，平均每年約 44 宗；由接獲個案起計至完成研訊，超過七成半個案在 5 年內完成，但有 11 宗（ 4%）需時 10 至 15 年，反映效率仍未達修例時的目標。不過，公署亦指出，修例後以研訊方式完結的個案數量已較修例前增加。

公署又審研 10 宗公眾關注或處理時間甚長的投訴個案，發現其中 4 宗個案曾歷時介乎 39 個月（逾 3 年）至 88 個月（逾 7 年），因不明原因被擱置，期間沒有任何進展；當中 3 宗擱置時間均超過 7 年，最長達 88 個月，即 7 年 4 個月。公署形容屬嚴重遺漏，對投訴人及被投訴人極不合理，亦不利研訊。

初步考慮階段花約 8 年半

在投訴整體處理時間方面，申訴專員陳積志指，部分個案各階段需時甚久，例如有個案在偵委會初步考慮階段的處理時間竟達 102.1 個月（約 8 年半），即使相關個案處理時間橫跨 2018 年《醫生註冊條例》修訂之前，整體時間仍屬不合理；公署亦提到，個別案件出現非常長的「空窗期」，或涉及個別秘書處職員未有適時跟進，反映監察存在遺漏。

公署亦關注投訴處理欠缺清晰的目標時間及中期通報安排，令投訴人及被投訴人長期收不到任何通知，容易感到焦慮；公署收到的公眾意見亦反映，醫委會沒有制訂任何服務承諾、處理時間極長，以及沒有定期告知個案進度，即使投訴人主動查詢，職員亦只例行表示「仍在跟進中」，卻無法說明何時才有進一步消息。

公署亦發現，醫委會網站資訊不合時宜。截至 1 月 26 日，網站眾多資料久未更新或欠缺，包括未見有關處理投訴的服務承諾資料、委員出席政策會議及紀律研訊紀錄僅限於 2023 年資料，以及仍未上載 2024 年年報等。

紀律研訊全以英語進行

在紀律研訊支援方面，公署指出，研訊一般涉及醫學專有名詞及術語，加上全以英語進行，對大多數屬外行人的投訴人而言難以理解；惟秘書處現行做法是，如投訴人無須於紀律研訊擔任證人，秘書處不會預先詢問投訴人是否需要即時傳譯，研訊當日亦不設即時傳譯服務。公署認為，若投訴人因此無法明白研訊內容及結果，對投訴人並不公平，情況並不理想。

公署提出 21 點建議，全部被政府採納，當中包括建議政府當局更明確確立醫委會與秘書處的權責，並考慮完善法例，容讓投訴人可直接向醫委會提出覆檢要求；同時借鏡外地做法，考慮制訂合理的投訴處理時間指標，以及研究賦權醫委會在處理個案初期暫停對病人安全構成嚴重風險的醫生註冊，直至紀律研訊完成；亦提出可探討就不涉及醫護專業人員操守的醫療爭議個案引入調解的可行性。