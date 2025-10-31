醫委會永久擱置研訊 當局稱高度關注 家屬：政府有責任監督

【on.cc東網專訊】內地夫婦2009年來港產子疑因醫療失誤致其子腦癱及四肢殘障，醫委會十多年後日前以「拖延不公」為由永久終止研訊。政府昨晚(30日)發稿指高度關注個案，並已去信醫委會要求交代及全面審視處理投訴的調查和紀律研訊機制，涉事父親黎志堅今日(31日)出席電台節目時指政府有責任監督醫委會，以保障公眾權益，又稱「政府都提醒咗佢哋」，認為判決不符合公眾利益，期望醫委會能覆核裁決，

黎續指已掌聲當時醫療紀錄，反映涉事醫生拖延治療，並獲兒科專家證實。黎表示，希望醫委會可給予他詳細解釋，並就事件向他們一家致歉。

