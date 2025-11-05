醫委會秘書處處理醫療事故投訴涉延誤，申訴專員宣布全面調查相關程序及機制。(政府新聞處)

醫委會早前決定終止研訊一宗雙非童出生後腦癱投訴，其後宣布重新覆核。申訴專員陳積志今日(5日)宣布展開全面調查，詳細審研衞生署轄下管理局及委員會辦公室的管理委員會秘書處處理醫療事故投訴及醫療專業人員註冊事宜的相關程序和機制。

陳積志表示，政府當局如何處理市民對醫療業界的投訴，影響醫療業界的發展及專業，更與市民的生命安全及健康息息相關。現時衞生署轄下的管理局及委員會辦公室為各相關醫療管理局及委員會提供行政支援，但有申訴個案顯示有關行政支援可能出現嚴重延誤甚或失效。因此決定展開全面調查，探討當中有否改善空間，並提出適切改善建議。

廣告 廣告

醫委會秘書處處理醫療事故投訴涉延誤，申訴專員宣布全面調查相關程序及機制。(政府新聞處)

嚴重醫療事故案件拖達 15 年

陳積志亦表示，公署亦高度關注近日報道指醫委會秘書處未能解釋為何某嚴重醫療事故案件竟拖延長達15年。公署將以系列形式深入調查衞生署如何監管醫療業界處理醫療事故的投訴，以及轄下的相關辦公室就投訴處理所提供的支援及成效，從而查找制度流弊及提出適切改善建議。申訴專員歡迎市民以書面提出意見。請於下月5日或之前把意見送達申訴專員公署。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/醫委會秘書處處理醫療事故投訴涉延誤-申訴專員-全面調查相關程序及機制/615316?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral