醫委會覆核決定收回永久擱置雙非嬰腦癱案研訊決定
【Now新聞台】醫委會研訊小組就早前永久擱置雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。經商議後，主席鄧慧瓊收回早前決定。
男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師指，案件已延誤15年，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。
而醫委會研訊小組覆核聆訊商議後，決定收回永久擱置的決定。男嬰家屬回應裁決稱，期待醫委會盡快啟動程序。
男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」
#要聞
