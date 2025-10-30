醫委會 香港醫務委員會

一對內地父母16年前來港產子，兒子出生後疑染腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生。醫委會事隔15年才開庭，但日前裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。

醫衛局昨發聲明指，對有關投訴個案的處理表示高度關注；已去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。醫委會須恪守其「行公義、守專業、護社群」的使命；在行使職權時，規管機構必須向公眾問責，維護整體社會利益。

廣告 廣告

醫衛局亦向涉案病人及其父母表達慰問，並會與相關部門跟進有關病人的醫療和福利需要。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/醫委會隔15年終止研訊雙非童腦癱投訴-醫衛局-去信要求交代/613689?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral