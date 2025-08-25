醫學奇蹟｜頸椎斷開身首幾乎分離，上海醫生奇蹟救回一命！醫生：哪怕只有一線生機，我們也願意嘗試

醫學奇蹟｜頸椎連接着腦部與整個身體，一旦嚴重受傷，性命隨時不保。近日上海有病人頸椎意外重傷，更斷開至幾乎身首分離，幸接受手術後奇蹟地逃過死神！

編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：上海長征醫院、shutterstock

根據《人民日報》報道，近日上海有一名病人頸部被機械臂重擊，導致頸椎「毀滅性損傷」，當場心跳驟停，經搶救後才勉強回復微弱心跳。醫生檢查發現，患者的頸椎嚴重移位，幾乎身首分離，神經血管結構也被撕裂，其身體狀況極之不穩定，身體因骨折而出現巨大血腫，兩側的椎動脈亦被閉塞，導致血壓頻繁驟降至極低的50mm/Hg，性命垂危。醫生當時評估，患者有可能隨時會因大出血或腦梗塞離世。

如此嚴重的傷勢，對病人來說可謂是九死一生。但上海長征醫院的頸椎外科團隊，並未有因此而放棄。3位骨科教授隨即與重症醫學科及麻醉科的教授，組成「多學科專家組」，竭盡全力從死神手上奪回性命。

「手術難度堪比登天，但若不進行手術，患者的結局十分明確。」骨科教授陳華江說。他指，脊髓損傷會逐漸向上蔓延，最終導致呼吸和心血管中樞失效，令病人死亡。然而，做手術也可能會造成大出血，同樣未必能保得住性命。

「椎動脈壓力很高，術中一旦出現血凝塊掉落或鬆動，幾秒鐘內出血量就可達1000至2000毫升，人可能很快就沒了。」

手術極高風險，專家亦要見步行步

病人家屬在手術前說：「不管怎麼樣，哪怕只有一線生機，我們也願意嘗試，不能讓孩子沒有父親」，令團隊決定放手一搏。團隊非常仔細地評估了患者的傷勢，針對手術期間可能出現的每一種極端風險，如難以控制的大出血、循環崩潰、腦灌注不足等，制定了詳盡應急預案和精細的手術路線圖。

不久後，手術正式開始。數名專家一邊金晴火眼地監察着病人的生命迹象，一邊小心翼翼地開刀，逐步去除血腫及協助頸椎復位。陳華江提到，雖然大家的思路很清晰，但要在哪裏固定螺釘、椎體能否固定牢靠等，沒有先例可參考，完全依賴既往經驗積累下的即時判斷﹐「只能走一步、看一步！」

幸運的是，經過3小時手術後，專家所擔心的意外並未發生，手術順利結束。本來命懸一線的病人，在手術後不久便已回復清醒，情況亦漸趨穩定，無需繼續插喉。據報道，他最近已在家人輔助下成功坐起，代表神經系統有所進步，為病人和家屬帶來了希望。

感謝專家的仁心仁術，不但拯救了生命，更是拯救了一個家庭！

頸椎掌握命脈，受傷可大可小

頸椎由七個骨頭組成，頸椎內有脊髓及神經，是負責傳達大腦命令的重要管道，所以它受傷是很危險的，甚至可能致命。頸椎受傷主要原因交通事故、運動傷害、用力扭轉脖子、外力撞擊及高處跌下。頸椎受傷的症狀為頸部疼痛、 上肢肌肉無力或四肢酸麻無力、大小便失禁、嚴重時呼吸困難、休克，甚至死亡。

醫生多以X光、電腦斷層、或磁振造影檢查來診斷頸椎受傷，治療方式分為吃藥控制疼痛、穿戴頸圈。如果脊椎滑脫、骨折，可輔以復健治療。若症狀沒有改善，且有椎間盤突出者，則須考慮手術治療； 嚴重椎間盤突出合併脊髓壓迫者或有骨折及滑脫者，建議及早手術治療。