急症室

公營醫療收費改革即將實施，其中急症室緊急、次緊急和非緊急病人的收費會增至400元。在新安排生效前夕，醫管局會在急症室加派人手，亦會彈性容許部分凌晨零時後才完成登記的病人繳交舊收費。當局強調，護士站會按科學和客觀數據為病人分流類別，如有需要病人可再次要求評估病情。

首階段公營醫療收費改革將在兩周後、明年1月1日實施，當中急症室收費將由現時劃一180元，改為緊急、次緊急和非緊急增至400元，危殆和危急免費。當局預計在新收費生效前夕會有較多病人「衝閘」，各急症室醫院在除夕至1月初會調派更多人手，處理查詢或不可預見情況。醫管局總行政經理(感染及應急事務)袁卓斌稱，考慮到部分病人在加價前已抵達醫院範圍，或因登記需時導致凌晨零時後才完成，前線醫護屆時在新舊收費交接期會彈性處理，收取病人原有收費。

廣告 廣告

醫管局總行政經理(感染及應急事務)袁卓斌

籲病人轉差可再要求評估分流

就有意見認為日後急症室病人或較容易因分流類別與醫護爭拗，袁卓斌重申護士站會根據科學驗證和客觀指數為病人分流，如視乎維生指數、有否即時生命危險和病情輕重等。不過，當局亦理解病人病況會隨時間變差，他建議有需要病人可再要求護士評估分流。被問到醫管局預計日後急症室平均輪候時間能縮減多少，袁卓斌指當局希望減少輪候時間但這非調整收費的初衷，而是想把資源聚焦在危急和危殆病人身上。

急症室退款安排恆常化

急症室退款安排明年1月起亦會變為恆常措施，合資格人士在護士站分流後、接受醫生診症前，可申請退回350元費用，餘下的50元則是醫院分流期間提供的基本護理費用。

前稱普通科門診的家庭醫學門診服務亦在同日起加價，應診診金會由50元增至150元、現時免費的處方藥物收費會改為每4星期分量收5元、病理學檢驗服務的進階項目會按每項服務收費，當局正繼續研究延長服務時間，包括夜診。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/醫局加人手應付急症室加價-新舊收費交接期彈性處理/628683?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral