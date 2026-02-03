八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
早餐吃對真的會瘦！醫師公開「減脂早餐公式」，網友吃3個月狂減12kg！
不少人在減重期間，會抱持「少吃一餐就少一點熱量」的想法，尤其為了避免晚上太餓，乾脆選擇不吃早餐。然而，醫師提醒，早餐其實就像身體燃脂代謝的開機按鈕，吃對早餐反而能幫助一整天的能量運作更順暢。
近期網路上就流傳一個減重早餐組合「兩顆水煮蛋＋一條地瓜」真的會瘦！甚至有網友分享，連續三個月早餐固定以地瓜搭配蛋白質，體重從61公斤降到49公斤，成功減去12公斤，引發不少討論。
不吃早餐反而更難瘦？醫師點出關鍵原因
針對這樣的現象，減重醫師蕭捷健指出，「不吃早餐瘦得比較快」其實是常見迷思。短期內少了一餐熱量，體重數字或許會下降，但長期來看，身體反而容易進入「饑荒模式」，基礎代謝率下降，減重效果自然大打折扣。
蕭醫師說明，長時間空腹不僅容易讓代謝變慢，也可能導致之後進食時暴飲暴食，讓脂肪更容易囤積。此外，長期不吃早餐的人，也較容易出現胰島素阻抗問題，使血糖調節變差，反而更不利於減脂。
早餐怎麼吃才會瘦？關鍵在「選對食材、吃對比例」
蕭捷健醫師進一步指出，早餐是否有助減重，重點不在於吃多或吃少，而是食材組合是否正確。以下四個原則，是打造「燃脂型早餐」的關鍵。
1. 高蛋白質，延長飽足感高蛋白質有助穩定血糖、延長飽足感，是減脂早餐不可或缺的角色。像是水煮蛋、希臘優格、無糖豆漿、雞胸肉，都是不錯的選擇。蕭醫師建議，一餐至少攝取20至30克蛋白質，較能撐到下一餐，避免血糖大起伏。
2. 低GI碳水，避免血糖劇烈波動
碳水化合物並非減肥禁忌，重點在於選擇低GI來源，例如地瓜、全麥吐司、燕麥片等，能緩慢釋放能量，幫助血糖穩定。相對地，台式麵包、白吐司、鬆餅等高GI食物，容易讓血糖快速升降，不利於脂肪代謝，應盡量避免。
3. 適量健康油脂，提供穩定能量
健康油脂能提升飽足感，也有助於身體正常代謝，如酪梨、堅果、橄欖油等，都是適合加入早餐的好選擇。
4. 補充蔬果與纖維，顧好腸道健康
一小碗燙青菜、沙拉，或一顆蘋果，不僅能補充纖維與維生素，也有助腸道蠕動順暢，對體重管理同樣加分。
醫師推薦的早餐搭配吃法
綜合上述原則，蕭捷健醫師也提供幾組實用的早餐組合，讓忙碌族群也能輕鬆執行：
組合1：水煮蛋＋地瓜＋幾片酪梨＋無糖豆漿
組合2：地瓜燕麥粥＋一小把堅果＋蔬菜沙拉
地瓜怎麼吃，更適合減脂族？
看完醫師的說明，也不難理解為何「地瓜＋水煮蛋」的早餐組合，會被不少減重者視為神隊友。不過值得注意的是，地瓜的烹調方式也會影響血糖反應，建議蒸地瓜優於烤地瓜，因為蒸氣加熱時間較短，產生的麥芽糖較少，血糖上升相對平穩。
此外，地瓜冷藏後再食用，其中部分澱粉會轉化為「抗性澱粉」，較不易被人體吸收，有助延長飽足感、減少脂肪合成，對腸道健康也有正面幫助。食用時保留外皮，還能攝取更多膳食纖維，進一步促進消化。
吃對早餐，才能讓減脂走得更長久
許多醫師及專家都提醒，減重並非單純少吃就好，而是要讓身體維持良好的代謝節奏。選擇營養均衡、比例正確的早餐，不僅有助穩定血糖，也能讓燃脂效率更穩定，減重之路自然走得更順、更不易復胖。
封面及內文圖片來源：shutterstock
