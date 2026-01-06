天文台今早最低氣溫 11.8 度 料明日後日早上持續寒冷
不是誰都適合喝！醫師推4款「花草茶」對症調理，選對才能舒心又養身
香氣療癒的花草茶天然不含咖啡因，可說是許多女生的最愛，然而中醫認為花類多為寒性，聰明搭配並正確飲用花草茶，才能真正舒心又養身！
中西醫婦科專家觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心副院長馬佩君醫師
花草茶也要依體質調整！喝玫瑰花茶拉肚子當心太寒涼
中醫說「食藥同源」，不僅中藥材、食材有性味之別，各種花草的性質大致平和，但仍有寒熱溫涼的不同，長期大量攝取對健康可能造成影響。
例如玫瑰花比較寒涼，化瘀功效比較強，可能導致或加重宮縮，也可能刺激腸道造成腹瀉，體質偏寒或宮寒的女生要留意搭配，孕婦則建議避免飲用。
若是女生月經來有痛經、血塊的問題，代表體質可能偏寒，但又想要喝玫瑰茶幫助放鬆，這時搭配一點溫暖性質的薑，就能有效調和玫瑰花的寒涼。
除了玫瑰花茶，女性在特殊時期也要留意這些常見花草茶
女生飲用花草茶，不僅要留意自己的體質是否適合，也要當心有些花草茶本身就比較不適合在月經來時、懷孕期間等特殊時期飲用。
舉例來說：性質寒涼的菊花茶等，不適合體質偏寒的人在月經來時飲用；活血通經的紅花，或是易刺激宮縮的鼠尾草，則是不適合在懷孕期間飲用。
同樣具有活血作用的還有薑，雖然少量的生薑可以幫助緩解懷孕初期的孕吐不適，但在懷孕期間，仍應避免攝取濃度太高的薑茶或老薑。
讓溫熱香氣療癒身心！4款花草茶放鬆心情、舒緩不適
（1）月來月順茶：適合經前症候群嚴重，痛經的女生。
作法：玫瑰花10朵、薑片1-2片，以熱水沖泡即可飲用。
功效：疏肝理氣、化瘀排瘀。也可搭配枸杞或洋甘菊，幫助舒緩情緒。
（2）暖宮止痛茶：適合宮寒的女生，月經悶痛、血塊多，怕冷。
作法：薰衣草10公克、肉桂1根、薑片3片，以熱水沖泡即可飲用。
功效：幫助暖宮止痛、放鬆情緒。
（3）一夜好眠茶：適合比較不好入睡、有睡眠障礙的人。
作法：洋甘菊3公克、薰衣草3公克，以熱水沖泡即可飲用。
功效：幫助放鬆心情、舒緩助眠。
（4）產後泌乳茶：適合產後有哺乳需求的媽咪。
作法：葫蘆巴子5錢（約15公克）、鼠尾草8公克，以熱水沖泡即可飲用。
功效：促進乳汁分泌。
花草茶飲用小訣竅！這款茶作為基底，最百搭、健康加分
1.簡單用熱水沖泡即可飲用：花草茶成分容易釋放，用熱水沖泡就可以了，我也會在茶壺底下點一個蠟燭持續加熱，讓花草茶成分持續釋出。
2.要有檢驗合格的報告：花草茶容易有農藥、重金屬等問題，在選購時，一定要留意商家是否有提供檢驗合格的報告，才能避免喝下肚反而傷害健康。
3.以南非博士茶（國寶茶）為基底：南非博士茶有許多微量元素，可抗氧化、抗發炎，護心、舒眠、調理內分泌，還可增加風味，喝起來更爽口。
