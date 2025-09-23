減重醫師大推！「蛋白質減肥法」86→62kg驚人改變，不靠戒澱粉只做「1件事」

想瘦卻一直卡關？原來你不是吃太多，而是「吃錯順序」！減重醫師蕭捷健分享案例，一名女子長期血糖不穩、體重停滯不下，但只靠「先補蛋白質」的小技巧，竟從86公斤瘦到62公斤，足足掉了20公斤！這方法不是極端飲食，也不是戒澱粉，而是簡單調整餐盤比例與進食順序，就能穩血糖、控食慾、燃脂增肌。

先吃肉再吃飯！「蛋白質緩衝」超關鍵

蕭捷健醫師解釋，所謂「蛋白質緩衝」就是在吃澱粉前，先喝蛋白飲或吃蛋、豆腐、雞肉等高蛋白食物。這樣能讓血糖上升更平緩，避免胰島素劇烈波動，進而減少脂肪囤積。很多人飯後昏沉、嘴饞，其實就是血糖飆升惹的禍，只要調整順序，就能改善代謝平衡，輕鬆告別「吃飽更想睡」的惡性循環。

不必戒澱粉！只是換個吃法就瘦

很多人一聽減肥就怕要戒飯、戒麵，但蕭捷健強調：「蛋白質減肥法不是斷澱粉，而是先墊蛋白質。」該名案例女子依舊吃澱粉，但因為先補充足夠蛋白質，後續碳水吸收慢、不易轉成脂肪，自然就瘦。醫學研究也證實，先吃肉菜再吃碳水，飯後血糖能降40％，不僅穩定情緒，還能減少嘴饞與宵夜衝動。

建議用餐順序可以這麼做：喝水➔蔬菜 ➔肉➔ 澱粉➔水果➔甜點





為什麼蛋白質是減肥神器？

蛋白質能刺激腸道分泌GLP-1（天然瘦瘦針），延長飽足感，還能降低想吃零食的機率。更驚人的是，它的「食物熱效應」很高，消化100大卡蛋白質就要耗掉20~30大卡，相比脂肪僅2~3大卡，等於邊吃邊燃脂！加上能保留肌肉量，避免基礎代謝下降，這也是為什麼營養師都強調「減肥必吃蛋白質」。

一天要吃多少蛋白質才夠？

想減重不復胖，重點不是少吃，而是吃對。蕭捷健建議，每公斤體重至少要有1克蛋白質；想減脂又不掉肌，則需達到1.5倍；若有重訓習慣，更可拉到2倍，也記得別把蛋白質集中在一餐，而是平均分配到三餐，讓身體穩定吸收。

封面&內文圖片來源：Shutterstock

