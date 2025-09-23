樺加沙｜八號信號生效 評估需否今晚較後至明日凌晨發更高信號
減重醫師大推！「蛋白質減肥法」86→62kg驚人改變，不靠戒澱粉只做「1件事」
想瘦卻一直卡關？原來你不是吃太多，而是「吃錯順序」！減重醫師蕭捷健分享案例，一名女子長期血糖不穩、體重停滯不下，但只靠「先補蛋白質」的小技巧，竟從86公斤瘦到62公斤，足足掉了20公斤！這方法不是極端飲食，也不是戒澱粉，而是簡單調整餐盤比例與進食順序，就能穩血糖、控食慾、燃脂增肌。
先吃肉再吃飯！「蛋白質緩衝」超關鍵
蕭捷健醫師解釋，所謂「蛋白質緩衝」就是在吃澱粉前，先喝蛋白飲或吃蛋、豆腐、雞肉等高蛋白食物。這樣能讓血糖上升更平緩，避免胰島素劇烈波動，進而減少脂肪囤積。很多人飯後昏沉、嘴饞，其實就是血糖飆升惹的禍，只要調整順序，就能改善代謝平衡，輕鬆告別「吃飽更想睡」的惡性循環。
不必戒澱粉！只是換個吃法就瘦
很多人一聽減肥就怕要戒飯、戒麵，但蕭捷健強調：「蛋白質減肥法不是斷澱粉，而是先墊蛋白質。」該名案例女子依舊吃澱粉，但因為先補充足夠蛋白質，後續碳水吸收慢、不易轉成脂肪，自然就瘦。醫學研究也證實，先吃肉菜再吃碳水，飯後血糖能降40％，不僅穩定情緒，還能減少嘴饞與宵夜衝動。
建議用餐順序可以這麼做：喝水➔蔬菜 ➔肉➔ 澱粉➔水果➔甜點
為什麼蛋白質是減肥神器？
蛋白質能刺激腸道分泌GLP-1（天然瘦瘦針），延長飽足感，還能降低想吃零食的機率。更驚人的是，它的「食物熱效應」很高，消化100大卡蛋白質就要耗掉20~30大卡，相比脂肪僅2~3大卡，等於邊吃邊燃脂！加上能保留肌肉量，避免基礎代謝下降，這也是為什麼營養師都強調「減肥必吃蛋白質」。
一天要吃多少蛋白質才夠？
想減重不復胖，重點不是少吃，而是吃對。蕭捷健建議，每公斤體重至少要有1克蛋白質；想減脂又不掉肌，則需達到1.5倍；若有重訓習慣，更可拉到2倍，也記得別把蛋白質集中在一餐，而是平均分配到三餐，讓身體穩定吸收。
52歲全度妍「韓國最辣美魔女」，好體態迷倒孔劉直呼理想型！凍齡保養秘方：熱愛行山及Pilates訓練核心
由全度妍、金高銀主演的《認罪之罪》將於Netflix 2025年第4季上映。年屆53歲的全度妍因天然的外貌與火辣的身材，被封為「韓國最辣美魔女」，更成功迷倒男神孔劉，直呼對方是他的理想型！Yahoo Style HK ・ 1 天前
澳門：受熱帶氣旋「樺加沙」影響 進入即時預防狀態
澳門民防行動中心表示，根據澳門地球物理氣象局的評估，受熱帶氣旋「樺加沙」的影響，將於今日(23日)下午1時發出第3級別/橙色風暴潮警告，且將於同日下午5時發出八號風球，為保障市民生命及財產安全，按照澳門特區行政長官批示，宣布自今日下午1時起，澳門進入即時預防狀態。(wl/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
樺加沙靠近廣東沿岸 天文台今晚9時40分改發三號強風信號
天文台表示，「樺加沙」正橫過呂宋海峽，進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚(22日)9時40分改發三號強風信號。 預料本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民請採取適當預防措施。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
舒華「高智感」COS穿搭：3套2025秋冬簡潔穩重服飾示範，讓優雅上班女生秒速愛上
I-DLE成員葉舒華早前獲邀出席紐約時裝週，更驚喜亮相COS 2025秋冬大秀前排看秀！狀態大勇的她，一連演繹多套極具參考價值的知性穿搭，充分展現何謂「高智感」時尚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
NikeSKIMS系列9.26登場！「Kim版圖」攻佔運動服界，7大系列58款單品準備課金
「話題女王」Kim Kardashian 自家品牌SKIMS，一直以塑身衣作為定位，周不時又會跟時尚品牌聯名，甚至曾推出滑雪衣，現在「Kim 女王」要把版圖攻佔運動服界，跟 Nike 簽了合作，推出 NikeSKIMS 系列！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【NITORI】2週年慶優惠 網店/門市逾600款人氣商品降價（即日起至07/10）
Nitori正推出2週年優惠，即日起至10月7日在香港門市或網店都可享超過600款人氣商品降價優惠，新加入會員更可享5倍積分！今次優惠商品有100%澳洲羊毛被$399、一鍵密封儲存罐5件套裝$119、桌上調料瓶4件套裝$59.9等，打風都可以安在家中Shopping！YAHOO著數 ・ 44 分鐘前
天文台續發出三號強風信號 將於下午2時20分改發八號烈風或暴風信號
天文台繼續發出三號強風信號，天文台表示，超強颱風「樺加沙」集結在香港東南偏東約520公里，預料以時速約22公里向西北偏西移動，橫過南海北部。 天文台指，本港離岸及高地過去數小時間中吹強風，「樺加沙」外圍雨帶逐漸影響南海北部。按現時預測，「樺加沙」會維持超強颱風強度靠近廣東沿岸，並於明早(24日)最接近珠江口一帶。受「樺加沙」廣闊環流影響，預料本港今日(23日)稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。 預料本港明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，預計明日上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。 市民請採取適當預防措施。 行政長官李家超已要求各司局長及部門首長不可低估颱風威力，必須做好超前部署，已特別指示保安局提早啟動緊急事故監察及支援中心。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 8 小時前
婚運爆棚TOP3星座出爐，最容易嫁對人、被寵爆的就是她們！
還在羨慕別人婚後日子甜蜜、被另一半捧在手心嗎？別只會羨慕啦！今天就來看看婚運較旺、容易建立幸福婚姻的三大星座女，看看你有沒有上榜，下一個被寵愛的人可能就是你！姊妹淘 ・ 1 小時前
本地｜天文台12時20分發1號戒備訊號 考慮晚上8至10時改發3號
天文台發出特別天氣提示，稱超強颱風「樺加沙」會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。「樺加沙」環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成相當威脅。天文台會在今日下午12時20分發出1號戒備訊號。 天文台表示，隨着「樺加沙」逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發3號強風訊號。預料周三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相若。 今早8時，「樺加沙」集結在馬尼拉之東北偏北約580公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。 本港今日料大致天晴。日間酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩偏北風，稍後離岸及高地風勢清勁。海有湧浪。展望明日稍後天氣開始急速轉壞。星期三吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮。周四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。Fortune Insight ・ 1 天前
34歲演大學生無違和！高級臉女神金高銀「牛奶皮膚」這樣養：從喝水、減法保養到臉部按摩，6大秘訣全公開
金高銀保養技巧：面膜密集修護法金高銀曾在KBS節目《Happy Together》中分享因為拍戲工作太忙碌，皮膚也跟著開始暗沉、無光，她就會用天天敷面膜來幫肌膚迅速補水，達到一個幫皮膚快速充電的效果，「面膜密集修護法」她一個月會使用一次，一次執行一週，可以選擇溫和保濕成分...styletc ・ 1 天前
蛋白質食物排行榜！一文睇清蛋白質好處 飲蛋白粉即生暗瘡？減肥人士小心越飲越肥
減肥要食蛋白質？近年提到減肥，不少人都會提倡多吃蛋白質豐富的食物，甚至服用蛋白粉去增加吸收蛋白質，但你對蛋白質又知多少？植物蛋白跟動物蛋白又有甚麼分別？今次Yahoo Food就請來安曼營養師陳曼婷（Ariel Chan），為大家深入解答蛋白質的疑問！Yahoo Food ・ 6 小時前
aespa Giselle素顏驚豔全網，牛奶肌好膚質秘密大公開：最愛日本$30有找洗面乳？附同款平價護膚美妝好物！
韓國人氣女團aespa的成員Giselle憑著自然無瑕的素顏被粉絲譽為「素顏女神」，她的好膚質更是許多女孩夢寐以求的目標。不同於舞台上的華麗造型，私下的Giselle顯得清純嬌嫩，她素顏的膚況白皙透亮，讓不少網友好奇她的護膚秘訣。原來她的秘密並不是昂貴的名牌護膚品，而是一款人人都能入手的日本開架品牌洗面乳，加上CP值極高的保養美妝好物，打造出如剝殼雞蛋般的自然美肌！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
宋智孝44歲「沒特別保養」仍有白嫩水煮蛋肌！公開4大懶人養膚訣竅：最重要是清潔
身為韓國演藝圈著名的自然系美女，宋智孝的保養方法其實出乎意料地簡單。她曾在節目中分享，自己並沒有特別投資昂貴的保養程序，甚至坦言：「我沒有特別做皮膚管理，也沒有在這方面花太多錢。」那麼，她的好膚質究竟是怎麼來的呢？讓我們一起來看看她的保養哲學。姊妹淘 ・ 23 小時前
樺加沙打風｜ 中年婦颱風開窗斷指 急症室醫生：黃金四小時增接駁機會 應盡力妥善保存斷肢︱Yahoo
【Yahoo健康】超強颱風「樺加沙」吹襲香港。有急症專科醫生表示，打風期間不時會發生截肢意外，2023 年 9 月「蘇拉」襲港期間，天文台一度懸掛「十號風球」，有中年女士開閂門窗時遭強風猛烈撞擊，手指頭即場斷開，須立即入院接受手術。Yahoo 健康 ・ 22 小時前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 8 小時前
鄭志剛公布新動向 成立上合發展控股
鄭志剛公布新動向，成立綜合性企業集團上合發展控股，集團以香港為總部，致力投資可望在未來二十年重塑全球經濟格局的九大領域，包括數字領域，及涵蓋內地、東盟國家及中東國家等新興市場。Yahoo財經 ・ 2 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前