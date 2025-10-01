醫生字跡難辨認 印度法院斥「無法看懂一個字母」 勒令醫學院加入書寫訓練、推電子處方︱Yahoo

馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
【Yahoo新聞報道】印度北部一名法官近日在審理案件時，發現醫生的醫務報告潦草到「無法看懂一個字母」，形容情況「令人震驚」。法院最終裁定，清晰處方屬於病人的基本權利，下令醫學院須增設書寫訓練，並要求當局在兩年內全面推行電子處方，避免因醫生難以辨認的字跡而造成醫療錯誤，甚至影響病人性命。
綜合外媒報道，該宗案件原本涉及一名女子指控男子強姦、欺詐及偽造，法官 Jasgurpreet Singh Puri 在審閱醫務報告時，發現報告內容幾乎完全無法辨認。他在判詞中直言，字跡潦草到「無法看懂一個字母」，並批評政府醫生在電腦普及的年代，仍以潦草手寫處方，實屬「令人震驚」。
法院下令，當局需在醫學院課程中加入書寫訓練，並於兩年內全面推行電子處方。在此之前，所有醫生必須以清晰的大寫字母書寫處方。
醫生組織：醫生無暇兼顧書寫
印度醫學會會長 Dilip Bhanushali 表示，協會支持改善方案，但指出在鄉鎮地區推廣電子處方仍有困難。他解釋，許多醫生字跡差是因為在擁擠的公立醫院每天需診治數十名病人，難以兼顧書寫。他補充「我們建議會員遵守政府指引，處方必須用粗體字母書寫，方便病人和藥劑師閱讀。」
印度並非首次因醫生字跡問題引發爭議。過往另一所高等法院亦曾批評醫生「潦草到難以辨認」的字跡。雖然研究未能證明醫生字跡普遍比其他人差，但專家指，問題關鍵在於處方模糊可能導致錯誤用藥，後果嚴重。
美國有死亡個案與醫生潦草書寫有關
美國醫學研究院早於 1999 年報告指出，當地每年約有 44,000 宗可避免的死亡個案，其中 7,000 宗與醫生潦草書寫有關。英國亦曾出現病人因錯服藥物而受傷的事故，當局承認處方錯誤造成「駭人聽聞的傷害和死亡」，並推行電子處方以減少錯誤。
在印度，過去亦曾發生誤讀處方導致健康危機甚至死亡的事件。南部特倫甘納邦藥劑師 Chilukuri Paramathama 於 2014 年入稟高等法院，要求全面禁止手寫處方，原因是有幼童因錯誤注射藥物而喪生。醫學委員會於 2016 年要求醫生必須以通用名清晰處方，並盡量用大寫字母書寫。2020 年，印度衞生部副部長 Ashwini Kumar Choubey 更表示，各邦醫學部門有權懲處違反指令的醫生。
然而多年過去，藥劑師仍表示經常收到潦草到難以辨認的處方。加爾各答大型藥房「Dhanwantary」行政總裁 Ravindra Khandelwal 指出，雖然城市已普遍使用電子處方，但郊區和農村仍以手寫為主，「有時我們不得不致電醫生，因為確保給病人正確的藥物至關重要。」
