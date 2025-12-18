醫生提醒 保持鼻腔濕潤防流鼻血

踏入秋冬季節，天氣特別乾燥，除了容易誘發兒童的氣管或皮膚病之外，流鼻血亦是常見現象。兒童流鼻血的成因有很多，但家長如果能保持室內的濕度，從而增加兒童鼻腔的濕潤度，能減低兒童流鼻血的機會。想知更多其他成因及預防方法，看看以下香港大學名譽助理教授何寶琪醫生的解答。

問題1：流鼻血的原理是什麼？

何醫生答：一般來說，流鼻血大多從鼻腔內的「鼻中膈」前端位置開始， 由於這位置分布了相當密集及淺的網狀微血管，只要受到少許外力，便容易造成損傷而流血。

問題2：成因是什麼？

何醫生答：兒童流鼻血有以下5個常見原因：

1 鼻黏膜薄弱

2 外傷所致

3 手摳鼻子

4 過敏引起

5其他疾病所致

問題3：有什麼預防方法？

何醫生答：家長要幫兒童戒掉撩鼻的壞習慣，以免弄破脆弱的鼻黏膜而流鼻血，並定期以棉花棒沾水清潔鼻子，清除鼻孔內的污垢。在天氣乾燥的時節，家長可於室內放置加濕器，令室內的濕度平衡，產生保濕效果，從而令兒童的鼻腔保持濕潤，以防他們因為鼻子癢而挖鼻孔，更可以減低摳鼻前庭而引致流鼻血的狀況。

問題4：兒童流鼻血時，家長應怎樣處理？

何醫生答：當兒童流鼻血時，父母千萬別過分慌張而亂了陣腳，因為只會令兒童更加害怕；家長應將兒童抱着坐，頭略向前傾，不要仰卧或頭向後仰，以免血液流入呼吸道。兒童出現流鼻血的位置大多在兩側的「鼻中膈」前部份，透過按壓鼻翼、棉花填塞或冰敷等適當的護理，通常在10分鐘內可以止血，否則應盡快求醫。家長如發現兒童經常因為不明原因而流鼻血，又或血流不止的時間過長，一定要盡快看醫生作詳細檢查。

以上提供的資料只作參考用途。

以上資料由註冊護士整理，經香港大學名譽助理教授何寶琪醫生審批。