醫療事故｜將軍澳醫院醫生洩密被捕，病人組織嘆醫護難敢言：係醫管局種下嘅禍根

醫療事故｜將軍澳醫院一宗疑似醫療事故持續發酵，2名醫生涉嫌違法洩露資料被捕。有病人組織今早（2日）接受電台訪問，認為事件與醫管局的保守作風有關，形容是「醫管局種下嘅禍根」。

醫療事故｜患癌婦手術後喪命，子收匿名告密

一名患胰臟癌的六旬女病人，在病情受控期間因吐血而入住將軍澳醫院，詎料在院內疑因醫療事故喪命。其子張先生日前在電視節目《東張西望》上公開事件，引起軒然大波。

張先生指，母親在將軍澳醫院被一名洪姓醫生告知需進行「內視鏡超聲波穿刺手術」，但母親在手術期間大出血，終在翌日離世。張先生在一個月後收到「有心人」的匿名電話及匿名信，獲悉更多機密資料，令他覺得事有蹺蹊，於是決定公開事件，追究責任。

醫療事故｜告密者雙雙被捕，涉違法失操守

然而，匿名告密一事最終仍東窗事發。將軍澳醫院周日（31日）公布，一名員工涉嫌未經授權閱覽病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件洩露予第三方。醫院指，由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方已報警及向醫務委員會報告事件，並將全力配合相關機構的調查。

警方亦在昨日（1日）表示，有一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，涉嫌干犯「不誠實意圖取用電腦罪」被捕。

一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，涉嫌干犯「不誠實意圖取用電腦罪」被捕。（示意圖）

醫療事故｜被捕顧問醫生「德高望重」

有消息人士向媒體透露，被捕的兩名醫生屬同一團隊，而涉事的洪醫生則屬另一團隊，雙方均有權進行今次事件涉及的「內視鏡超聲波引導下膽道引流術」。據悉雙方競爭激烈，會因爭取研究數據而「爭做手術」，但從未互相投訴。

然而，是次事故卻令雙方的「明爭暗鬥」浮上水面。事件曝光後，洪醫生因輪調離開將軍澳醫院，而兩名被捕醫生分別辭職及被停職。部門霎時間失去三位經驗豐富的醫生，需暫停進行相關手術，據稱內部士氣大受打擊。

消息亦透露，被捕的顧問醫生「德高望重」，在行內已有三十多年經驗，形容其資歷比部門主管、行政總監更資深。將軍澳醫院內部對於他被捕一事大感震驚。

醫療事故｜病人組織：醫管局保守作風種禍根

2名醫生被捕後，事件迅速惹起社會廣泛關注。病人組織「香港病人政策連線」主席林志釉今早接受港台節目《千禧年代》訪問，認為事件是「醫管局種下嘅禍根」。

他提到，以往醫管局在面對嚴重醫療事故時，態度都十分保守，而且很遲通報，「令人覺得醫管局唔想公布事故」。另外，他覺得醫院發放的資訊混亂，家屬及市民都未能清楚了解事件，「繼續發酵落去都唔係好事」。

林志釉指，醫管局新任行政總裁李夏茵上任時，曾表明要建立敢言文化，但從今次事件來看，似乎有關說法只是「講出口」，未有真正實行。「自己都唔敢言，又點能夠要求下屬敢言呢？」

對於今次事件，林志釉認為家屬可向醫委會舉報，或經由醫管局的兩重機制投訴，但也「不能抱太大期望」。他指，最徹底的方法就是將事件放上死因庭，在法庭內公開所有資料，讓外界清楚得知事件的來龍去脈。