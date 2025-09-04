醫療事故｜將軍澳醫院早前疑似發生醫療事故，導致一名患癌的六旬病人離世。院內有2名醫生因擅自向病人家屬披露機密資料被捕，令事件備受關注。

醫療事故｜患癌婦疑因醫療事故喪命，醫生曝機密資料予家屬被捕！醫衛界議員林哲玄：為保護他人才算「吹哨」

警方周一（1日）公布，將軍澳醫院一名57歲顧問醫生及一名35歲副顧問醫生，涉嫌干犯「不誠實意圖取用電腦罪」被捕。據了解，他們早前在涉事病人離世後，在未經授權下查閱病人的個人資料，並將內部機密匿名發送給病人家屬。

該病人的兒子其後正式向院方投訴，更在電視節目《東張西望》上公開事件。然而事件始末至今仍未水落石出，病人家屬僅被告知事件無人失誤，病人是因手術併發症而亡。

醫療事故｜林哲玄：為保護他人才算「吹哨」

將軍澳醫院醫院管治委員會成員、醫療衞生界立法會議員林哲玄周二（2日）接受電台節目訪問，明言直接向病人家屬批評醫生的做法不恰當。

林哲玄明言直接向病人家屬批評醫生的做法不恰當。

林哲玄指出，社會有聲音認為被捕醫生是「吹哨者」，但他覺得為了伸張正義及保護其他人，才算「吹哨」。而今次事件中的醫生卻是質疑醫生做法，再發表其意見和判斷，並加以指控，有違「吹哨者」的角色。「點解你會認為自己啱，而人哋唔啱呢？」

林哲玄補充指，醫患關係並非對立，「絕大部分都係同行者」，雙方亦會在充分溝通後作出醫療決定，直言第三者未必知道內情。他強調，保護病人私隱是最重要的操守，不能洩漏或隨便看，「呢條紅線唔應該掂到」。