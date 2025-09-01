醫療事故｜胰臟癌婦疑醫療事故喪命，驚人後續曝光！將軍澳醫院：有醫生非法洩露機密資料

醫療事故｜將軍澳醫院近日疑似發生醫療事故，導致一名六旬女病人不幸離世。事隔約半個月，事件再度有新進展。醫院表示，發現有醫生非法洩露機密資料，涉事醫生更已辭職及被捕。

醫生吹哨披內情，惟涉違法失操守

將軍澳醫院昨晚（31日）公布，一名員工涉嫌未經授權閱覽病人個人資料，包括住址及電話，並懷疑將列有病人資料的內部文件洩露予第三方。醫院指，由於事件可能涉及刑事成分及違反專業操守，院方已報警及向醫務委員會報告事件，並將全力配合相關機構的調查。

消息指，今次事件涉及一名患胰臟癌的女病人，其兒子早前曾在電視節目《東張西望》透露事件，直斥院方疑似隱瞞醫療事故。據了解，有一名顧問醫生及副顧問醫生，在未經授權下取閱該名女病人的資料，及後再有人私自向家屬寄匿名信，指控事件屬嚴重醫療事故，着家屬向醫院投訴涉事的主刀醫生。

被揭發即辭職，或與權力鬥爭有關

據悉，將軍澳醫院在事件曝光後，隨即在院內展開調查。而該名涉事的顧問醫生，被院方召見質問後，竟立即辭職，被懷疑與事件有關。據了解，該名顧問醫生與進行手術的洪醫生長期不和，懷疑借事件牽起權力鬥爭。

警方今日（1日）表示，昨日以不誠實使用電腦罪拘捕將軍澳醫院兩名醫生，指他們涉嫌洩露病人資料，當中一人被停職，另一人已辭職。

抗癌本現曙光，穿刺手術成催命符

病人家屬張先生早前接受電視節目《東張西望》訪問，指母親今年2月在將軍澳醫院接受手術後，不久後便因手術併發症離世。

他表示，母親患有胰臟癌，但事發前已一直接受治療，治療效果亦良好，更可正常生活。但母親在2月某日因吐血到將軍澳醫院求醫，接受由院內的洪醫生主刀的「內視鏡超聲波穿刺手術」，詎料期間心跳驟停長達20分鐘，雖經搶救後一度恢復心跳，但在手術翌日仍返魂乏術。

張先生稱，手術前根本不清楚風險，直斥洪醫生未有向他們提及內出血的風險，「佢好輕描淡寫咁去講呢件事，雖然冇話手術100%成功，但都有八九成！」

匿名信大揭秘，醫院反口不認錯

醫院認為，張母的死因包括肝動脈假性動脈瘤、內視鏡超聲波引導下膽道引流、無法進行手術的胰臟癌。張先生提到，當時已覺得死因存疑，但因忙於處理母親的身後事，所以未有深究。但一個月後，他接到匿名電話和匿名信，得知更多內情。

匿名信披露了張母在院內的各個紀錄，透露洪醫生所用的方法屬新技術，懷疑張母被當成實驗品，直指事件屬嚴重醫療事故。信中亦指，類似事件在洪醫生手上已多次發生，「證據指出媽媽發生併發症後，冇得到適當急救，直至返魂無術。」

及後張先生在3月底正式投訴事件，並獲安排與院方會面。當時洪醫生親口坦承失誤：「呢個係個急性嘅情況，亦都係我嘅失誤導致佢有個出血問題，呢樣嘢我唔否認嘅。」但院方後來又指其母親是死於手術併發症，因此洪醫生無需負上任何責任。張先生懷疑醫院有意保護洪醫生，明明對方已主動認錯，但院方卻刻意為其遮掩。

時至今日，事件真相仍未水落石出，到底當中誰是誰非亦無從得知。希望將軍澳醫院能盡快清楚交待事件始末，讓張母在天之靈可好好安息！

胰臟癌初期病徵不明顯，發現時或已屆末期

胰臟癌是本港五大致命癌症之一，病人平均約在70歲發病。由於胰臟癌腫瘤的位置隱蔽，而且早期無明顯病徵，不少患者發現時已屆晚期，令存活率偏低。胰臟癌與其他癌症一樣，與生活習慣有關。不良習慣如吸煙、多肉少菜等都會增加患病的機會。除此之外，長期接觸殺蟲劑、石油和染料都會增加風險。

胰臟癌的常見症狀包括：

上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

體重短時間內銳減

上腹部出現固定、堅硬的腫塊

腹水

胰臟癌的治療過程需要混用幾種方式，以達致完全去除腫瘤的目的。手術可完全切除胰臟腫瘤，再透過化療輔助。但若癌細胞已擴散，病人只能接受紓緩治療，減輕胰臟癌帶來的劇痛。