醫療以外的全運會義工

第十五屆全國運動會即將開幕，九龍中醫院聯網除了有醫護人員提供醫療支援，亦有義工身處運動會的不同環節，支援全運會順利舉行。

九龍中醫院聯網助理人力資源經理（培訓及發展）司徒穎茵（Yanice）是其中一位十五運（香港賽區）的頒獎典禮禮儀助理，肩負引領嘉賓及運動員上台，以及傳遞獎牌、物資等重要任務，協助運動員迎接勝利的高光時刻。

運動員要經過選拔、持續練習，擔任義工亦要經過多輪面試遴選及考核，由報名到獲選為禮儀助理，為期一年。Yanice分享考核時的情況︰「規格非常高，雙手擺位、站姿等均有專業指引，笑容最好展露六至八顆牙齒，行走步幅規範於30厘米。接受考核前一天，我在家中拿著托盤反覆練習頒獎過程。」

廣告 廣告

過程中Yanice汲取很多知識，更了解到全運會頒獎禮著重的團隊精神：「多數體育賽事的頒獎禮聚焦於運動員，而全運會會安排運動員與其教練一起踏上勝利台階，讓大家看到在運動員背後默默付出的教練團隊。」

Yanice非常期待十五運會，認為參與其中將是大開眼界的人生經驗：「雖然我在十五運會只是一名小角色，但能夠親身了解大會如何籌辦國家級賽事，所見所聞定能應用於將來的工作之上；而醫管局義工一向與醫療相關，今次我們除了提供醫療支援，亦有醫療以外的面向參與，對於大眾及同事來說，是難能可貴的體驗！」