針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
醫療以外的全運會義工
第十五屆全國運動會即將開幕，九龍中醫院聯網除了有醫護人員提供醫療支援，亦有義工身處運動會的不同環節，支援全運會順利舉行。
九龍中醫院聯網助理人力資源經理（培訓及發展）司徒穎茵（Yanice）是其中一位十五運（香港賽區）的頒獎典禮禮儀助理，肩負引領嘉賓及運動員上台，以及傳遞獎牌、物資等重要任務，協助運動員迎接勝利的高光時刻。
運動員要經過選拔、持續練習，擔任義工亦要經過多輪面試遴選及考核，由報名到獲選為禮儀助理，為期一年。Yanice分享考核時的情況︰「規格非常高，雙手擺位、站姿等均有專業指引，笑容最好展露六至八顆牙齒，行走步幅規範於30厘米。接受考核前一天，我在家中拿著托盤反覆練習頒獎過程。」
過程中Yanice汲取很多知識，更了解到全運會頒獎禮著重的團隊精神：「多數體育賽事的頒獎禮聚焦於運動員，而全運會會安排運動員與其教練一起踏上勝利台階，讓大家看到在運動員背後默默付出的教練團隊。」
Yanice非常期待十五運會，認為參與其中將是大開眼界的人生經驗：「雖然我在十五運會只是一名小角色，但能夠親身了解大會如何籌辦國家級賽事，所見所聞定能應用於將來的工作之上；而醫管局義工一向與醫療相關，今次我們除了提供醫療支援，亦有醫療以外的面向參與，對於大眾及同事來說，是難能可貴的體驗！」
其他人也在看
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合共 161 人報名參選，當中 54 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
湯水食譜│蘿蔔煮魚湯舒緩喉嚨不適？只要這樣做便可以加快煮熟
白蘿蔔除了做蘿蔔糕好吃，其實也是很有益的食材，白蘿蔔有消炎同化痰清熱作用，可以舒緩喉嚨不適感，刨絲加上鱸魚來煮湯，清甜又好消化，刨絲可以縮短煮湯時間，先用魚骨煎香熬湯，最後才加魚肉浸熟，便可以有湯有餸，即睇如何做蘿蔔煮魚湯：Yahoo Food ・ 7 小時前
沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，「學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 20 小時前
《港樓》元朗和生圍項目申建3,562伙 料城規會將開綠燈
曾由中國恒大持有，現被橡樹資本接管的元朗和生圍住宅發展項目，早前向城規會調整項目發展，預計改為分層住宅連洋房發展，共提供3,562個單位。規劃署原則上不反對申請，料明日(7日)城規會審理時可獲通過。 上述和生圍項目位處元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬平方呎，申請人以總地積比率1.3倍發展，計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的分層住宅，全部另設一層地庫。另外，非住用樓面佔約40,903平方呎，當中包括100個安老院床位，總樓面約290.5萬平方呎，預計2031年全部落成。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
長者日2025丨11月16日長者日優惠合集！免費交通／餐飲／超市／景點等過百間商戶優惠懶人包
今年11月16日就是長者日2025，每年長者日，全港多家商戶、餐廳也會推出長者及同行者免費優惠或折扣！著數專員集合各大商戶和全港各區長者日優惠詳情，方便不同年紀的朋友與家中長者一齊享受週末！YAHOO著數 ・ 23 小時前
安世風波 中轟荷升級供應鏈危機
荷蘭政府9月底出手接管中國聞泰科技（Wingtech）持股的晶片製造商安世半導體（Nexperia）的風波持續發酵，安世近日停止向東莞的工廠供貨。中國商務部新聞發言人何亞東在例行新聞發布會表示，荷方不當干預安世半導體內部事務的做法，造成了全球半導體產供鏈的動盪和混亂。荷蘭政府不顧中方多次在磋商中提出的合理訴求，沒展示出建設性態度和行動，且升級全球供應鏈危機。對此，荷方應承擔全部責任。信報財經新聞 ・ 11 小時前
【萬寧】全場產品無門檻88折（只限07/11）
11月7日萬寧感謝祭，今日到萬寧門市或於官網購物，即享全場無門檻88折！而家入手任何護膚產品買滿$150，更即送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 2 小時前
九龍城AEON再傳11月底清場 網民指人流稀少「執咗佢，慳返水電煤」｜九龍城廣場「重建」只是「都市傳說」？
日資百貨AEON旗下Living Plaza及DAISO近日多間分店相繼「拉閘」，九龍城廣場AEON上月起貼出全場「Clearance Sale（清貨特賣）」海報，每周特價時段「周三新鮮日」亦告暫停，引起區內街坊及網民關注該店是否快將「執笠」。28Hse.com ・ 2 天前
四叔侄孫蝕賣十個跑馬地車位 養和醫院院長胞姐、副院長接貨
跑馬地車位市場現蝕讓個案，山村道31號山景閣合共10個車位，上月以1,260萬元易手。原業主為恒地（0012）創辦人李兆基胞兄李兆麟之孫、資深投資者兆安李太李佘少鴻的孫兒李恆輝，即李兆基侄孫。他於2023年中以1,500萬元購入該批車位，持貨約兩年多，帳面蝕約240萬元，跌幅約16%。28Hse.com ・ 22 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 1 天前
廉署控新冠社區檢測中心承辦商時任高層 黃利寶被指瞞利益衝突 涉款 1.2 億｜Yahoo
新冠疫情期間各區設有社區檢測中心，供市民採樣化驗。營運檢測中心的香港分子病理檢驗中心前實驗室總監黃利寶，被廉政公署起訴，他涉嫌隱瞞利益衝突，將檢測中心的日常運作服務合約，分判予他有份控制的公司，涉款 1.2 億元。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
今日優惠｜百佳/屈臣氏/萬寧限時88折、7-11黑芝麻新地/OK便利店即磨咖啡買1送1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 51 分鐘前