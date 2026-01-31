醫療收費改革首月｜蕭粵中：急症室部分輕症轉往門診及私家 需時分析病人流向(李昌峻報道)

【Now新聞台】公營醫療收費改革一個月，醫管局表示，急症室加價後，部分輕症病人轉向門診及私家診所求醫，但仍要持續分析病人流向。

公立醫院新收費實施一個月，急症室由180元加至400元，危殆及危急病人豁免收費。截至上月28日，有超過13萬5千名病人到急症室就診，按年減少近一成二，當中分類為次緊急及非緊急的病人減少近一成九，危殆及危急的病人就上升近百分之6。

危殆及危急的服務承諾全部達標，而緊急病人30分鐘內就診，達標比率增至近八成七，平均等候時間亦縮短5分鐘至20分鐘，醫管局認為改革初見成效。

醫管局急症科統籌委員會主席蕭粵中：「我們相信這些病人，他們都知道改變了他們的習慣和心態，知道輕症在分流站判斷為次緊急或者非緊急的病人 ，他們會可以考慮其他現有的資源，處理他們醫療上的問題 ，例如醫管局家庭醫學診所，有些病人可能使用私家醫生(服務)，甚至私家醫院的廿四小時門診。」

不過這間醫療集團負責人表示，他們旗下兩間診所暫時見不到病人增加，亦無計劃調整收費，吸納急症室的輕症病人。

醫療集團負責人鄒重璂：「我的收費與現在急症室加價後，收費差異很小，到現在都不覺得(求診人數)有甚麼增長。我相信要減(價)相當多，才可在這方面與急症室爭病人，事實上就算急症室不加價，都一定有些醫生收費便宜過我們一段(距離)。」

有立法會議員就認為，目前要更多數據分析病人的求診習慣。

立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「有些醫生告訴我，多了很多，看不切也有，但有些說不太大(分別)。次緊急或非緊急病人，我們又不需要太擔心，他最後如何處理自己問題 ，我們反而應該用教育方面，多點告訴大家有甚麼其他途徑。追蹤亦有難度，因為你只是有數字，根據以前應該是這麼多人，但是誰？你不知道，所以是無法追蹤。」

林哲玄稱，有待當局增加夜診名額，以及市民適應新求診模式，屆時再作檢討。

